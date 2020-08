Nguồn lây nCoV Hải Dương là từ Đà Nẵng

Trình tự gene nCoV tại Hải Dương tương tự chủng ở Đà Nẵng, cho thấy nguồn lây nhiễm Covid-19 Hải Dương liên quan tới ổ dịch Đà Nẵng.

Tiến sĩ Phạm Quang Thái, Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nhận định như trên. Theo ông, kết quả giải mã trình tự gene nCoV ở Hải Dương cho thấy ổ dịch tại đây không phải do chủng virus mới gây nên.

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, đã xác định được nguồn lây từ Đà Nẵng, có thể do tiếp xúc với một người từ Đà Nẵng về, không phải nguồn lây từ Hải Dương hay Hà Nội. Nhờ vậy ban chỉ đạo chống dịch có phương pháp khoanh vùng dập dịch và hướng điều trị bệnh nhân chính xác hơn.

Tuy vậy, bác sĩ Nhung nhận định chưa xác định được F0, chùm ca nhiễm ở Hải Dương khá phức tạp, nguồn lây vẫn nằm trong cộng đồng. Để kiểm soát dịch bệnh, người dân cần nghiêm túc thực hiện cách ly, dừng các hoạt động buôn bán, vui chơi, tuyệt đối không được chủ quan. Nhân viên y tế cũng tăng tốc truy vết, cách ly, lấy mẫu trên diện rộng và xét nghiệm nhanh để ngăn chặn dịch.

Tiến sĩ Thái cũng cho rằng ráo riết truy tìm người tiếp xúc trực tiếp với ca nhiễm và tăng cường xét nghiệm người về từ Đà Nẵng, là chiến lược đúng để dập dịch tại Hải Dương.

"Người về từ Đà Nẵng phải được xét nghiệm, vì nếu bỏ sót, dù chỉ một người, có thể tạo ra những ổ dịch mới", tiến sĩ Thái nói.

Hiện tiến sĩ Thái cùng đoàn công tác của Bộ Y tế tham gia truy vết, tìm và cách ly hết nhóm F1, tránh bỏ sót ca nhiễm có thể làm bùng phát thêm ổ dịch.

Giới chức Hải Dương đang tăng cường rà soát cộng đồng. Mọi trường hợp có nguy cơ nhiễm đều lấy mẫu xét nghiệm, cả với người không có yếu tố dịch tễ và sốt ho, đau họng. Nhà chức trách lập các tổ giúp truy tìm các trường hợp nghi nhiễm, tuyên truyền vận động, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

Ngày 12/8, Hà Nội ghi nhận "bệnh nhân 867", nam, 63 tuổi, ở Hải Dương đến Hà Nội khám bệnh. Truy vết dịch tễ từ bệnh nhân này, Hải Dương ghi nhận thêm 8 bệnh nhân Covid-19 liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi ở số 36 phố Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Từ đó, "bệnh nhân 867" được xác định có thể lây nhiễm từ nhà hàng này.

Ngày 16/8, kết quả giải mã gene nCoV "bệnh nhân 867" do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện, giống với chủng nCoV mới tại Đà Nẵng. Chủng này có đặc tính lây lan nhanh hơn so với các chủng trước đây đã ghi nhận. Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định độc lực của virus này tăng lên so với các chủng trước.

Từ 0h ngày 14/8, thành phố Hải Dương cách ly xã hội trong 15 ngày.

Chi Lê - Thùy An - Thúy Quỳnh