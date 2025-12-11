Nguồn gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Hà Nội trải qua những ngày ô nhiễm không khí nằm trong nhóm cao nhất thế giới, kéo dài từ sáng đến đêm. Lớp mù lẫn bụi mịn dày đặc khiến người dân dễ dàng nhận thấy chất lượng không khí xuống thấp.

Sáng 11/12, nhiều trạm quan trắc ghi nhận chỉ số AQI trên 220, ở mức rất xấu. Đây là ngày thứ ba liên tiếp chỉ số duy trì ngưỡng này, trở thành đợt ô nhiễm nghiêm trọng nhất từ đầu mùa đông tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải