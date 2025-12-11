Nguồn gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Hà Nội trải qua những ngày ô nhiễm không khí nằm trong nhóm cao nhất thế giới, kéo dài từ sáng đến đêm. Lớp mù lẫn bụi mịn dày đặc khiến người dân dễ dàng nhận thấy chất lượng không khí xuống thấp.
Sáng 11/12, nhiều trạm quan trắc ghi nhận chỉ số AQI trên 220, ở mức rất xấu. Đây là ngày thứ ba liên tiếp chỉ số duy trì ngưỡng này, trở thành đợt ô nhiễm nghiêm trọng nhất từ đầu mùa đông tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
10h, ba ống khói của Nhà máy Phân lân Văn Điển trên đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Trì, liên tục xả khói đen và trắng. Ảnh: Hoàng Giang
Khói từ một chiếc xe máy trên đường vành đai 3 đoạn qua Linh Đàm.
Khí thải xe máy hiện được xem là nguồn gây ô nhiễm không khí rất lớn tại Hà Nội, đóng góp đáng kể vào bụi mịn (PM) và các khí độc hại như CO, NOx, SOx, đặc biệt từ lượng lớn xe cũ đang lưu hành. Ảnh: Thanh Hải
Người dân tập thể dục chạy qua những điểm đốt rác tự phát bên trong một công viên bỏ hoang trên đường Phạm Tu.
Chị Thúy, một cư dân sống cạnh đây, cho biết ngày nào cũng có người mang rác tới đây và đốt khiến không khí rất ngột ngạt.
Rác thải xây dựng đổ ngổn ngang trên đường Tam Trinh vốn đang chậm tiến độ, theo dòng xe cộ bị cuốn vương vãi đi nhiều nơi.
Bụi cũng phát sinh từ các khu vực giải phóng mặt bằng không được che chắn đầy đủ. Hà Nội hiện triển khai nhiều dự án giải phóng mặt bằng lớn như Đê La Thành, quốc lộ 6..., khiến nguy cơ phát tán bụi gia tăng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Cuối năm, Hà Nội đẩy mạnh chỉnh trang vỉa hè, khiến lượng lớn bụi phát tán vào không khí.
Nhiều tuyến phố ghi nhận các công trình thi công trong tình trạng hở, hầu như không có biện pháp che chắn. Bụi và vật liệu xây dựng bị gió cuốn, phát tán rộng ra môi trường.
Ô nhiễm không khí ở Hà Nội còn phát sinh từ hoạt động dịch vụ ăn uống. Buổi trưa, nhiều hàng bún chả bắt đầu quạt than nướng thịt, tạo ra lượng khói lớn phát tán trực tiếp vào môi trường.
Hiện Hà Nội cùng các tỉnh lân cận đã thành lập ban chỉ đạo chung để xác định rõ các nguồn gây ô nhiễm trong khu vực và phân định trách nhiệm giữa từng tỉnh, thành phố trong việc kiểm soát chất lượng không khí.
Người dân chở than tổ ong đi bán trên một tuyến phố thuộc phường Cầu Giấy.
Dù Hà Nội đã ban hành lộ trình loại bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong từ cuối năm 2020 và áp dụng xử phạt các hành vi sử dụng gây ô nhiễm từ năm 2021, tình trạng sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ loại nhiên liệu này vẫn xuất hiện rải rác trên địa bàn. Ảnh: Thanh Hải
Việt An