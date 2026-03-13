Nguồn cơn khiến ngôi sao bóng bầu dục Mỹ hủy hôn sát ngày cưới

MỹKhông đạt thỏa thuận tiền hôn nhân và nghi vấn ngoại tình được cho là những nguyên nhân khiến Dak Prescott và Sarah Jane Ramos hủy hôn một tháng trước ngày cưới.

Prescott, ngôi sao của đội Dallas Cowboys, và Sarah lên kế hoạch cho đám cưới xa hoa tại điểm đến nổi tiếng ở Italy. Lễ cưới dự kiến diễn ra ngày 10/4 tại hồ Como với khoảng 250 khách mời. Nhưng hai người mâu thuẫn đến mức "không thể cứu vãn" và hủy hôn một tháng trước ngày cưới.

Dak Prescott (trái) và Sarah Jane Ramos tại lễ trao giải NFL Honors ở San Francisco vào ngày 5/2/2026. Ảnh: Variety

Ban đầu, một số tin đồn cho rằng bất đồng về thỏa thuận tiền hôn nhân (prenup) có thể là nguyên nhân chính.

Prenup, hay thỏa thuận tiền hôn nhân, là văn bản pháp lý được hai bên ký trước khi kết hôn nhằm quy định cách phân chia tài sản, nghĩa vụ tài chính hoặc quyền lợi nếu hôn nhân chấm dứt. Loại thỏa thuận này phổ biến tại Mỹ, đặc biệt với những người có tài sản lớn hoặc thu nhập cao như các VĐV chuyên nghiệp.

Theo thống kê của Forbes, tính đến tháng 5/2025, Prescott là VĐV có thu nhập cao thứ tư thế giới với tổng thu nhập hằng năm khoảng 137 triệu USD. Trong đó, 127 triệu USD đến từ tiền lương và thưởng thi đấu, còn khoảng 10 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo.

Tháng 9/2024, Prescott ký hợp đồng gia hạn kỷ lục bốn năm trị giá 240 triệu USD với Dallas Cowboys, giúp anh trở thành một trong những cầu thủ bóng bầu dục hưởng lương cao nhất tại giải National Football League (NFL). Với khối tài sản và thu nhập lớn như vậy, việc ký thỏa thuận tiền hôn nhân thường được xem là bước chuẩn bị phổ biến trước khi các vận động viên bước vào hôn nhân.

Nhưng chính Sarah lên tiếng trên Instagram, khẳng định thỏa thuận tiền hôn nhân không liên quan đến việc chia tay. Cô để lại bình luận dưới một video trên Instagram của chương trình Speakeasy, nơi hai người dẫn Emmanuel Acho và LeSean McCoy bàn luận về ưu và nhược điểm của các thỏa thuận tiền hôn nhân.

Trong video, hai người cũng đề cập đến tin đồn cho rằng Prescott đã nhiều lần thúc đẩy việc ký một bản prenup "chặt chẽ" để bảo vệ khối tài sản mới của mình, trong khi Sarah từ chối ký.

Tuy nhiên, Sarah bác bỏ thông tin này. "Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến prenup. Tôi hy vọng tin đồn đó có thể chấm dứt", cô viết. Trong khi đó, Prescott vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về tin đồn.

Sarah Jane Ramos bình luận phủ nhận tin đồn prenup là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ quan hệ.

Theo nhà báo Robert Littal của trang BSO, Prescott và Sarah tranh cãi căng thẳng trong chuyến tiệc độc thân chung tại Bahamas, dẫn đến hủy hôn. Mối quan hệ của hai người được cho gặp nhiều trục trặc trong nhiều tháng.

Littal cho biết, Prescott và Sarah thường xuyên xảy ra tranh cãi, bất đồng và tồn tại vấn đề về lòng tin, thậm chí có nghi vấn ngoại tình. Trong bữa tiệc, khi "rượu bắt đầu được rót nhiều hơn, một số lời nói đã khiến mâu thuẫn leo thang đến mức không thể cứu vãn".

Prescott và Sarah có hai con gái chung: Margaret Jane Rose (2 tuổi) và Aurora Rayne (9 tháng tuổi). Hai người bắt đầu hẹn hò từ tháng 9/2023, đính hôn vào tháng 10/2024 và lên kế hoạch tổ chức hôn lễ tại hồ Como. Tuy nhiên, email gửi tới khoảng 250 khách mời trước ngày 10/4 thông báo lễ cưới đã bị hủy.

"Chúng tôi rất đau lòng khi phải thông báo riêng với các khách mời rằng đã đưa ra quyết định khó khăn là hủy lễ cưới. Chúng tôi xin lỗi vì mọi bất tiện và mong nhận được lời cầu nguyện từ mọi người", thông báo có chữ ký của cả Prescott và Sarah viết.

Dak Prescott, Sarah Jane Ramos và hai con gái. Ảnh: Instagram / sarahjane

Không lâu sau khi thông tin chia tay được công khai, Sarah đăng bài viết trên mạng xã hội được cho là phản ánh giai đoạn khó khăn cô đang trải qua.

Bài đăng gồm loạt ảnh chụp trong chuyến tiệc độc thân tại Bahamas, nơi Sarah xuất hiện cùng nhóm bạn thân trong trang phục bơi đồng điệu. Trong phần chú thích, cô nhấn mạnh vai trò của tình bạn và sự hỗ trợ tinh thần trong những thời điểm thử thách.

"Tôi thật sự tin rằng bạn có thể vượt qua mọi chuyện trong cuộc sống miễn là có những người bạn tuyệt vời bên cạnh. Tôi yêu các cô gái này rất nhiều", Sarah viết.

Dù không trực tiếp nhắc đến việc chia tay với Prescott, nhiều người theo dõi cho rằng thông điệp này phần nào cho thấy cô đang dựa vào bạn bè để vượt qua cú sốc tình cảm.

Theo nguồn tin từ TMZ Sports, quyết định chia tay được đưa ra sau nhiều tháng cặp đôi gặp khó khăn trong đời sống riêng. Báo cáo này cũng cho biết cả hai hiện chuyển trọng tâm sang việc cùng chăm sóc con cái. Ramos và Sarah được cho là sẽ ưu tiên vai trò đồng nuôi dạy hai con sau khi chính thức "đường ai nấy đi".

Hồng Duy (theo Marca)