Ngôi sao bóng bầu dục Mỹ hủy hôn một tháng trước ngày cưới

MỹTheo TMZ, mối quan hệ giữa Dak Prescott, ngôi sao của đội Dallas Cowboys và vị hôn thê Sarah Jane Ramos kết thúc chỉ khoảng một tháng trước ngày cưới dự kiến.

Trước khi thông tin chia tay xuất hiện, Sarah đăng bài viết trên Instagram hôm 6/3 với nội dung được cho là ẩn ý về tình trạng mối quan hệ. Cô chia sẻ loạt ảnh chụp cùng nhóm bạn thân trong chuyến tiệc độc thân tại Bahamas.

"Tôi thật sự tin rằng bạn có thể vượt qua bất cứ điều gì trong cuộc sống miễn là có những người bạn tuyệt vời bên cạnh. Tôi yêu những cô gái này rất nhiều", Sarah viết.

Dak Prescott (trái) và Sarah Jane Ramos tại lễ trao giải NFL Honors ở San Francisco vào ngày 5/2/2026. Ảnh: Variety

Hai ngày sau, TMZ đưa tin Prescott và Sarah đã hủy hôn. Theo nguồn tin này, quan hệ của hai người bắt đầu gặp trục trặc trong vài tháng gần đây và căng thẳng bùng phát trong chuyến tiệc độc thân chung của hai người tại Bahamas.

Sau sự cố xảy ra trong chuyến đi, Sarah được cho đã chủ động chấm dứt mối quan hệ.

Sarah, người làm việc trong lĩnh vực rượu vang và rượu mạnh, chỉ đăng những khoảnh khắc vui vẻ với bạn bè trong chuyến đi, đồng thời không nhắc đến Prescott trong loạt ảnh.

Dak Prescott, Sarah Jane Ramos và hai con gái. Ảnh: Instagram / sarahjane

Nhóm bạn xuất hiện trong chuyến đi có nhiều "WAGs" (vợ và người yêu của các vận động viên) của Dallas Cowboys, trong đó có Jeanne Grier - vợ của quarterback Will Grier - và Brandi Yvonne, bạn gái của Juanyeh Thomas.

Prescott cầu hôn Sarah vào tháng 10/2024, không lâu sau khi anh ký gia hạn hợp đồng trị giá 240 triệu USD với Dallas Cowboys. Theo TMZ, mối quan hệ của hai người hiện "không thể cứu vãn".

Prescott và Sarah, cùng 32 tuổi, dự kiến tập trung nuôi dưỡng hai con gái nhỏ sau khi chia tay. Hai người công khai hẹn hò từ năm 2023.

Dak Prescott trước trận Dallas Cowboys gặp Atlanta Falcons tại Sân vận động AT&T, Arlington, Texas, Mỹ ngày 22/8/2025. Ảnh: Reuters

Prescott, sinh năm 1993, là quarterback của Dallas Cowboys tại giải bóng bầu dục Mỹ NFL. Anh từng thi đấu bóng bầu dục đại học cho đội Mississippi State Bulldogs và hai lần được bầu vào đội hình tiêu biểu khu vực Đông Nam nước Mỹ (All-SEC).

Prescott được Cowboys chọn ở vòng bốn kỳ tuyển quân 2016 NFL Draft. Ban đầu anh được dự tính làm dự bị trong mùa tân binh, nhưng nhanh chóng trở thành quarterback chính sau chấn thương của người đàn anh Tony Romo.

Ngay mùa đầu tiên, Prescott giúp Cowboys giành hạt giống số một tại NFC, lập nhiều kỷ lục cho quarterback tân binh và giành danh hiệu Cầu thủ tấn công tân binh của năm.

Trong sự nghiệp NFL, anh giúp Cowboys giành bốn chức vô địch bảng, có bốn lần góp mặt tại Pro Bowl, một lần được chọn vào đội hình All-Pro và đứng thứ hai trong cuộc bầu chọn MVP mùa 2023.

Năm 2022, Prescott được trao giải Walter Payton NFL Man of the Year - danh hiệu thường niên của NFL tôn vinh cầu thủ có đóng góp nổi bật cho cộng đồng. Anh hiện nắm giữ nhiều kỷ lục của Cowboys, bao gồm tổng số yard chuyền bóng, tỷ lệ chuyền chính xác và số trận có từ ba đường chuyền touchdown trở lên.

Hồng Duy (theo New York Post)