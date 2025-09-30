Người vùng cao 'trở tay không kịp' trước lũ

Chị Hoàng Ly ở xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai ôm hai con nhỏ chạy lên tầng hai ngay khi thấy nước dâng, bất lực nhìn cửa hàng tạp hóa trôi theo dòng lũ.

Người phụ nữ 34 tuổi cho biết nước bắt đầu lên ngấp nghé cửa nhà từ khoảng 16h ngày 29/9. Chưa đến một giờ sau, nước đã tràn lên tầng trên, nơi chị và hai con đang trú ẩn. Chị Ly chỉ kịp gọi điện cho cô em dâu ở TP Yên Bái, nhờ đăng tin cầu cứu. Sau cuộc gọi, điện thoại cũng mất sóng.

Từ ban công tầng hai, chị nhìn thấy căn nhà gỗ của bố mẹ và cửa hàng tạp hóa của mình cách đó vài trăm mét bị cuốn trôi.

Xung quanh nhà chị Ly, dòng nước lũ cuộn chảy mạnh, nhiều người ngồi trên nóc nhà chờ cứu hộ, tiếng cầu cứu vang khắp nơi. May mắn là bố mẹ chị đã kịp sơ tán đến nơi an toàn trước khi lũ ập đến. Đến 20h cùng ngày, khi nước rút bớt, chị Ly được công an xã giải cứu từ cửa sổ tầng hai, đưa đến nơi an toàn.

"Coi như mất sạch, giờ tôi không biết lấy gì để kiếm sống nuôi con", chị nói.

Người dân vùng cao mất trắng trong lũ Nhà gỗ của bố mẹ chị Hoàng Ly, 34 tuổi, ở xã Việt Hồng, Lào Cai cùng tiệm tạp hóa trôi theo dòng lũ, chiều ngày 29/9. Video: Nhân vật cung cấp

Cách nhà chị Ly vài km, gia đình bà Hoàng Thị Hạnh, 57 tuổi, cũng vừa trải qua những giờ phút sinh tử khi lũ tràn về. Nhà bà ở bên sườn đồi nên khi thấy mưa lớn, vợ chồng bà cùng con trai, con dâu và ba cháu nhỏ di dời lên tầng hai. Khoảng nửa tiếng sau, nước ngập đến lưng chừng tầng hai, con trai bà quyết định phá mái nhà, trèo lên nóc. Người già trẻ nhỏ run sợ khi thấy bên ngoài nhà cửa, bò lợn trôi theo dòng nước xiết.

Điện mất, cả nhà chỉ còn chiếc điện thoại của bà Hạnh còn pin. Bà gọi cho con gái ở cách đó chừng 10 km, cầu cứu. "Cả đời tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy", người phụ nữ 57 tuổi chia sẻ.

Khoảng 21h, gia đình men theo bờ tường ra sườn đồi, tìm đến căn nhà khác ở nơi cao hơn để trú tạm. 23h, nước dần rút, họ được đội cứu hộ tiếp tế bánh mì, nước uống. Con trai bà Hạnh lội ra nhận thực phẩm, nước ngập đến ngang ngực.

Trú cùng bà Hạnh là anh Nam, cán bộ an ninh địa phương đang tham gia công tác phòng chống bão. Nước dâng cao, anh không thể về nhà dù chỉ còn cách chưa đến 100 mét.

Chị Thanh Hảo, 32 tuổi (vợ anh Nam) kể lại khoảnh khắc nước cuồn cuộn tràn vào sân, rồi vào nhà. Một mình với ba đứa con, chị chỉ kịp bế bé út một tháng tuổi cuống cuồng giục hai con lớn chạy theo mẹ lên tầng hai. Túi bỉm để quên ở tầng một, nhưng chị không dám quay xuống lấy. "Lên đến tầng hai thì nước đã dâng hết nửa tầng một", chị Hảo nói.

Tối cùng ngày, bốn mẹ con chị được tiếp tế bánh mì, mì tôm và một túi bỉm. Sáng 30/9, nước đã rút khỏi nhà, nhưng tầng một ngổn ngang bùn đất, các cửa kính bị vỡ vụn, đồ đạc chìm trong bùn đất.

Nhà chị Thanh Hảo, ở xã Việt Hồng, Lào Cai chiều 29/9. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Tiến Chiển, chủ tịch UBND xã Việt Hồng cho biết địa bàn hứng chịu mưa lớn từ chiều 29/9. Thống kê sơ bộ, toàn xã có 95 ngôi nhà bị thiệt hại nặng, trong đó 4 hộ bị sạt lở taluy, 91 ngập do lũ, hư hỏng đồ đạc, thiệt hại gia súc, gia cầm. Theo chủ tịch xã, đây mới chỉ là thống kê ban đầu và thiệt hại dự kiến còn tăng.

Theo ông Chiển, trận lũ đêm qua gây thiệt hại nặng nề vì lên rất nhanh. Ngay khi có tin, chính quyền đã thông báo đến hộ dân để di dời. Nhưng nhiều hộ sơ tán đến nơi cao hơn vẫn bị ngập, phải trèo lên nóc nhà.

"Các cụ cao niên cho biết 60 năm nay, chưa trận lũ nào lên nhanh, bất ngờ và lớn như thế này", ông nói.

Ông Hoàng Anh Thắm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Việt Hồng cho biết nước lên rất nhanh nên chỉ kịp di dân, không thể cứu tài sản, gia súc. "Từ khoảng 16h, nước dâng chừng nửa tiếng sau đã vượt một mét, rồi một tiếng sau đã ngập đến ba mét", ông nói.

Một số khu vực Chiêm Hóa, Tuyên Quang bị ngập sâu, cô lập đường đi, sáng ngày 30/9. Ảnh: Lưu Minh Phụng

Từ tối 29/9, mưa lớn và thủy điện Đồng Sung xả lũ với lưu lượng 2.600 m3/s khiến nước sông Thao dâng nhanh. Tại thượng nguồn Lào Cai, dòng nước đổ về hạ lưu Yên Bái cũ gây ngập diện rộng. Lúc 1h sáng 30/9, mực nước sông Thao tại Yên Bái ở mức 33,68 m, cao hơn báo động ba 1,68 m, đến 7h vượt báo động ba 2,7 m. Tỉnh Cao Bằng cũng chịu ảnh hưởng khi nước sông Bằng Giang và Hiến dâng cao, tràn vào các phường Thục Phán, Tân Giang, Nùng Trí Cao cùng nhiều xã như Bảo Lạc, Đông Khê, Quảng Uyên. Người dân phải lên nơi cao lánh nạn, một số tuyến quốc lộ 4A và đường nội tỉnh bị chia cắt.

Người dân vùng cao mất trắng trong lũ Nhà ông Mai Văn Khải, 59 tuổi, ở xã Quảng Lâm, Cao Bằng nước ngập sâu sáng 30/9. Video: Nhân vật cung cấp

Dưới tác động của hoàn lưu bão Bualoi, mưa lớn tiếp diễn ở nhiều nơi. Trong 8 giờ qua, lượng mưa đo được tại Hòa Thuận (Cao Bằng) 125 mm, Tiên Nguyên (Tuyên Quang) 133 mm, Trung Tâm 1 (Lào Cai) 161 mm, Hương Nhượng 2 (Phú Thọ) 118 mm.

Trưa 30/9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết dựa trên lượng mưa, dự báo mưa và độ ẩm đất, cơ quan này đã phát đi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cao nhất (cấp 3) đối với Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang; Thái Nguyên cấp độ hai.

Song Nga