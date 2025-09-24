Người vợ hoa hậu tiếp nối sự nghiệp của Charlie Kirk

Erika Frantzve từng là hoa hậu bang Arizona trước khi gặp Charlie Kirk và trở thành vợ của nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng này.

Cái chết của nhà hoạt động Charlie Kirk ngày 10/9 để lại khoảng trống quyền lực lớn ở Turning Point USA (TPUSA), khi anh là người sáng lập và được coi như linh hồn của tổ chức thanh niên bảo thủ này. TPUSA ra đời năm 2012 và đang hoạt động tại hơn 3.500 cơ sở giáo dục, trở thành một trong những phong trào bảo thủ lớn nhất nước Mỹ.

Là người thường xuyên đưa ra những quan điểm gây tranh cãi về các vấn đề nóng bỏng của nước Mỹ như sở hữu súng đạn, quyền phá thai hay quyền của người chuyển giới, Kirk đã nhiều lần bị đe dọa và dường như đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đó là để người vợ Erika Kirk tiếp nối sự nghiệp của anh nếu có điều bất trắc xảy ra.

TPUSA ngày 18/9 thông báo hội đồng quản trị tổ chức nhất trí chọn Erika Kirk làm tân giám đốc điều hành, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, thêm rằng đây là mong muốn mà Kirk đã đưa ra từ trước khi bị ám sát. Điều này biến Erika từ vị trí được biết đến chủ yếu qua hình ảnh người vợ mẫu mực giờ đây trở thành người kế thừa di sản chính trị chồng để lại.

"Tôi nghĩ cô ấy sẽ làm mọi việc có thể để bảo vệ di sản của Charlie", Alex Clark, dẫn chương trình podcast Culture Apothecary của TPUSA, nói với CNN. "Tất cả nhân viên cũng mong mỏi được thấy cô ấy ở vị trí lãnh đạo, chèo lái con thuyền".

Erika Kirk phát biểu tại lễ tưởng niệm Charlie Kirk ở Glendale, bang Arizona ngày 21/9. Ảnh: AFP

Erika sinh tháng 11/1988 và lớn lên tại Scottsdale, bang Arizona. Bố mẹ ly hôn khi Erika còn nhỏ và cô được mẹ nuôi nấng. Erika tốt nghiệp Đại học Bang Arizona ngành khoa học chính trị và quan hệ quốc tế, nhận bằng thạc sĩ luật tại Đại học Liberty năm 2017 và tiến sĩ về nghiên cứu Kinh Thánh vào năm 2022.

Erika từng là diễn viên, người mẫu, tham gia giải bóng rổ của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Mỹ (NCAA). Năm 2012, cô đăng quang hoa hậu Miss Arizona. Trong video giới thiệu của cuộc thi, cô thừa nhận mình trưởng thành khá muộn ở một số khía cạnh.

"Tôi chơi bóng rổ từ 5 tuổi, là tomboy cá tính, không thích mặc váy", Erika chia sẻ. "Lần đầu tôi đi giày cao gót là năm 14 tuổi, nhưng khi đó tôi đã có thể thực hiện một cú lên rổ điệu nghệ".

Caitlin Fitz-Maurice, thí sinh tham gia Miss Arizona 2012, mô tả Erika "trưởng thành trước tuổi". Khi Fitz-Maurice thất vọng vì chỉ giành danh hiệu á hậu, Erika đã khích lệ cô tìm kiếm một "mục đích cao cả hơn".

Website cá nhân cho biết Erika là chủ của Proclaim, thương hiệu thời trang dựa trên đức tin, dẫn chương trình podcast Midweek Rise Up chuyên về Kinh Thánh và sáng lập hai tổ chức phi lợi nhuận.

Erika lần đầu gặp Charlie Kirk, người kém cô 5 tuổi, vào năm 2018, khi cô đến xin việc nhân sự kiện khai trương văn phòng TPUSA ở Phoenix, bang Arizona. Kirk chủ động liên lạc với Erika qua tin nhắn trên Instagram, đề nghị gặp mặt để phỏng vấn. Khi đến New York City, nơi Erika sinh sống, không lâu sau đó, Kirk đã mời cô ăn tối.

"Anh chọn một nhà hàng burger ở Manhattan và chúng tôi trò chuyện say sưa, đan xen đùa vui về thần học, triết học và chính trị", Erika kể lại trong bài viết trên Instagram năm 2023. "Đến cuối cuộc gặp, anh dừng lại, nhìn vào mắt em và nói 'tôi muốn hẹn hò với em'".

Erika Frantzve đăng quang Miss Arizona năm 2012. Ảnh: NY Post

Hai người đính hôn năm 2020 và làm lễ cưới một năm sau đó, rồi sinh một trai một gái. Hai người đôi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường qua các cuộc phỏng vấn và bài đăng trên mạng xã hội, nhưng vẫn giữ kín tên tuổi và hình ảnh của các con.

Erika thường chia sẻ về những lý tưởng cá nhân gắn với các giá trị Cơ Đốc giáo trong các lần xuất hiện trước công chúng cùng chồng. Khi bàn về vai trò của mình trong mối quan hệ với Kirk, cô thường dùng từ gây tranh cãi là "phục tùng".

"Tôi thích phục tùng Charlie vì anh ấy là một lãnh đạo tuyệt vời. Tôi thích anh ấy trở về nhà và cảm nhận được sự yêu thương vô bờ, để được tiếp thêm năng lượng", Erika chia sẻ.

Kirk và Erika từng cho biết họ đang thực hiện vai trò trong hôn nhân theo Kinh Thánh. Kirk lo tài chính cho gia đình, còn Erika tập trung nuôi con, quán xuyến việc nhà. Tại hội nghị nữ lãnh đạo trẻ của TPUSA năm 2024, Erika nói khi gặp Kirk, cô thấy "thế là đủ và không còn bận tâm đến sự nghiệp nữa".

Sau khi Kirk qua đời, Erika chia sẻ video chồng kể với con gái về cuộc gặp đầu tiên của hai người tại nhà hàng burger.

"Bố đang hỏi những câu về triết học, tôn giáo, Chúa Jesus. Và rồi bố nhận ra mẹ vừa xinh đẹp, thông minh, thanh lịch lại mang đức tin Cơ Đốc, nên bố nói 'quên cuộc phỏng vấn này đi, tôi muốn hẹn hò với em'", Kirk nói trong video.

Charlie Kirk cùng vợ Erika tại sự kiện của Turning Point USA ở thủ đô Washington, Mỹ ngày 19/1. Ảnh: AFP

Nhà vận động hành lang Anna Scott Marsh, đã quen biết Kirk 10 năm, lần đầu gặp Erika năm 2021, khi cô giúp chồng gây quỹ ở bang Bắc Carolina.

"Cô ấy rất giống với Charlie, tốt bụng, biết quý trọng thời gian của người khác và vô cùng thông minh. Khi trò chuyện với một trong hai người, bạn sẽ có cảm giác mình trở thành người quan trọng nhất trong căn phòng", cô nhớ lại.

Marsh ủng hộ Erika tiếp bước Kirk, cho rằng việc cô giữ vai trò đại diện cho TPUSA "sẽ là liều thuốc chữa lành và truyền cảm hứng về sự kiên cường cho nhiều người Mỹ".

Brian Darling, chiến lược gia đảng Cộng hòa, dự đoán di sản của Kirk sẽ được tiếp tục thông qua việc mở rộng quy mô của TPUSA. Tổ chức này đã nhận hàng nghìn yêu cầu mở chi nhánh mới kể từ khi Kirk qua đời.

Á hậu Miss Arizona 2012 Fitz-Maurice hy vọng Erika sẽ trở thành một thế lực chính trị mới.

"Tôi thực sự muốn Erika tiếp bước sứ mệnh của Kirk, và tin cô ấy sẽ làm được. Cô ấy có cả sức mạnh lẫn sự kiên trì", Fitz-Maurice nói. "Một số người còn tin Erika sẽ tranh cử tổng thống. Tôi cũng mong điều đó trở thành hiện thực".

Như Tâm (Theo NPR, CNN, Telegraph)