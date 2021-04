Người Việt ở Mỹ học võ tự vệ giữa nạn bài Á

Tam Nguyen giúp các thành viên cộng đồng người gốc Việt ở Nam California học tự vệ khi bạo lực nhằm vào người gốc Á gia tăng khắp nước Mỹ.

Thời khắc quyết định đến với Tam Nguyen vào ngày 16/3, khi một kẻ tấn công xả súng tại ba spa ở khu vực Atlanta, giết chết 8 người, gồm 6 phụ nữ gốc Á. Vụ xả súng xảy ra khi tội ác căm ghét nhằm vào người Mỹ gốc Á gia tăng vì những lời lẽ phân biệt chủng tộc cáo buộc họ liên quan nguồn gốc đại dịch Covid-19.

"Chúng tôi rất đau buồn. Trái tim chúng tôi nặng trĩu vô cùng", Nguyen nói. "Khi bạn cảm thấy mệt mỏi vì đau buồn, bạn muốn hành động, muốn thay đổi".

Trước đó, đại dịch đã thúc đẩy Nguyen, đồng sở hữu trường dạy nghề thẩm mỹ Advance Beauty College ở thành phố Garden Grove, hạt Orange, thành lập nhóm tình nguyện Nailing It for America. Nailing It, đại diện những người theo nghề làm móng ở California, đã phối hợp với các đối tác, như tổ chức phi lợi nhuận Orange County United Way, để quyên góp, phân phát thiết bị bảo hộ cá nhân trị giá 30 triệu USD cho nhân viên y tế và bữa ăn cho người cao tuổi bị cô lập, Nguyen nói.

Huấn luyện viên Aikido đai đen Tam Ha dạy cách tự vệ cho học viên trường Advance Beauty College ở thành phố Garden Grove, California, Mỹ hôm 12/4. Ảnh: Reuters.

Nguyen, 47 tuổi, đang trò chuyện nhóm với những người đứng đầu Nailing It thì nhận được tin vụ xả súng ở Atlanta. "Cuộc trò chuyện của chúng tôi thay đổi, hướng đến mục đích mới", anh nói.

Nailing It từng thảo luận về nạn thù ghét người gốc Á gia tăng, và vụ xả súng ở Atlanta xuất hiện các nạn nhân là những người làm cùng nghề như Nguyen.

Sau vụ xả súng, Nguyen mời Thị trưởng Garden Grove Steve Jones đến trường Advance Beauty College. Jones thông báo đã yêu cầu cảnh sát tăng cường tuần tra ở những khu vực người Mỹ gốc Á cao tuổi thường xuyên lui tới. Các quan chức và cảnh sát khác cũng tới dạy học viên và các thành viên cộng đồng cách tránh trở thành nạn nhân và những việc cần làm trong trường hợp bị tấn công.

Garden Grove ở ngay cạnh thành phố Huntington Beach của hạt Orange, nơi những người theo chủ nghĩa da trắng tối thượng tập trung để biểu tình định kỳ.

"Tôi là một phụ nữ gốc Á còn trẻ và bạo lực thì đang diễn ra rất nhiều. Tôi thực sự muốn biết mình phải làm gì nếu rơi vào tình huống đó", học viên Vy Truong, 19 tuổi, cho biết.

Các lớp học tự vệ như ở Advance Beauty College cũng đã bắt đầu ở những nơi khác trong cộng đồng người Mỹ gốc Á ở California. Tại Advance Beauty College, hướng dẫn viên võ thuật dạy khoảng 50 học viên và một số người khác hai tuần một lần. Đầu ma nơ canh được sử dụng cho các buổi học tạo mẫu tóc được đặt sang một bên, trong khi học viên và hướng dẫn viên võ thuật tập trung trên mặt sàn bao quanh là các tấm gương thường thấy ở salon.

Tại buổi học thứ hai, Tam Ha, 58 tuổi, đai đen aikido, hướng dẫn cách đối phó kẻ tấn công to lớn, khỏe hơn, đủ lâu để thoát thân. Ông dạy những động tác có thể khiến kẻ tấn công ngã xuống đất và cách tung cú đấm vào những điểm dễ bị tổn thương.

"Cả với tư cách người Mỹ gốc Á và phụ nữ, tôi cảm thấy các buổi học rất hữu ích để tự bảo vệ bản thân", Linda Tran, 21 tuổi, nói. "Rất nhiều người trong tình trạng nguy hiểm, chủ yếu là người Mỹ gốc Á lớn tuổi vì họ không có khả năng tự vệ".

Nguyen sinh ra tại Việt Nam, được đưa sang Mỹ năm một tuổi và lớn lên tại Garden Grove, nơi có cộng đồng người gốc Việt lớn nhất thế giới. Garden Grove, phía nam thành phố Los Angeles, có dân số 170.000 người, trong đó hơn 40% là người gốc Á, theo dữ liệu điều tra dân số Mỹ.

Trường Advance Beauty College, do cha mẹ Nguyen thành lập, cho biết họ đã đào tạo 50.000 học viên trong hơn 35 năm. Trường có hai cơ sở với tổng số 500 học viên, gồm nhiều phụ nữ gốc Việt, và 50 đào tạo viên, dù bị hạn chế vì các quy định giãn cách xã hội.

Nguyen cho biết cha mẹ dạy anh sống trầm lặng, nhưng thời gian đòi hỏi anh phải hành động chống lại nỗi sợ hãi, căm ghét, thiếu hiểu biết và bạo lực.

Nhóm của anh hiện tổ chức các buổi hòa nhạc từ thiện để chống nạn bài Á. Hôm 9/4, hai ngày trước cuộc biểu tình chủ nghĩa dân tộc của người da trắng ở Huntington Beach, nhóm thuê máy bay quảng cáo với băng rôn in dòng chữ "Không thù ghét" ở độ cao 3.300 mét.

"Lớn lên trong một gia đình Việt Nam, tôi được dạy để trở thành người nhập cư tốt. Thật không may, điều đó không thể giúp ích", Nguyen cho hay.

Huyền Lê (Theo Reuters)