Người Việt ngoảnh mặt với ôtô nhỏ hạng A sau 3 năm

Doanh số xe cỡ A tại thị trường Việt trong 2024 là hơn 9.000 xe, sau 3 năm giảm 80% so với mức hơn 45.000 xe vào 2021.

Xe cỡ A tại thị trường Việt Nam ngày càng thoái trào, lượng bán vào 2024 giảm 17% so với năm trước đó. Cụ thể, chỉ có 9.261 xe cỡ A giao đến khách hàng vào năm qua, trong khi 2023 là 11.159 xe. Đây là lần sụt giảm thứ 3 liên tiếp của xe cỡ A theo từng năm kể từ 2021. Doanh số của phân khúc này trong 2021, 2022 lần lượt là 45.126, 27.833 xe. Như vậy trong 4 năm, doanh số xe cỡ A đã giảm 80%. Doanh số năm 2021 gấp tới 5 lần năm 2024.

Hyundai i10 duy trì ngôi vị ông vua doanh số trong phân khúc này, tuy vậy mức bán không bằng năm trước. Có 5.831 xe i10 được giao đến khách hàng trong năm qua, kém hơn gần 27% so với mức 7.944 xe vào năm trước. Mẫu xe Hàn vẫn đứng đầu phân khúc do mức giá dễ tiếp cận, và cũng là xe duy nhất được cập nhật phiên bản mới trong năm qua. Hơn nữa, i10 còn cung cấp tùy chọn 2 dáng xe là hatchback và sedan, do đó dễ tiếp cận với nhiều tệp khách hàng hơn.

"Tân binh" Toyota Wigo xếp hạng 2 bảng xếp hạng, có mức doanh số trong cả năm là 2.659 xe, hơn mức 1.748 trong năm trước. Tuy nhiên, Wigo bắt đầu giao vào tháng 6/2023, do đó trong 2023 chỉ được ghi nhận doanh số trong nửa năm. Nếu so sánh mức doanh số cùng kỳ của 2 năm, Wigo trong 2024 bán ít hơn khoảng 4% so với 2023.

Kia Morning vẫn ở cuối bảng, với doanh số chiếm một phần rất nhỏ là 771 xe, bằng khoảng một nửa so với mức 1.467 xe trong 2023. Morning chưa được cập nhật phiên bản mới kể từ khi ra mắt lần đầu vào 2020. Trước thời điểm này, Morning từng là vua doanh số trong phân khúc, nhưng sau đó để Hyundai i10 và VinFast Fadil vượt qua.

Hyundai i10 (trên), Toyota Wigo (dưới, bên trái), và Kia Morning. Ảnh: TC Motor - TMV - Minh Đạt

Xu hướng thoái trào của xe cỡ A cho thấy sự thay đổi thị hiếu rõ rệt của người tiêu dùng Việt Nam trong những năm qua. Những khách hàng của phân khúc này dịch chuyển qua những mẫu xe đa dụng, gầm cao cỡ nhỏ, hoặc xe điện cỡ nhỏ, vốn được các nhà sản xuất giới thiệu nhiều mẫu mã mới, và cập nhật phiên bản thường xuyên hơn. Hiện xe nhỏ cỡ A là phân khúc ít sự lựa chọn nhất tại thị trường ôtô Việt Nam.

Cùng mức giá của những i10, Morning, Wigo, giờ đây người tiêu dùng có thể chọn những xe rẻ hơn như VF 3, Bingo, hay gầm cao như VF 5, Raize, Sonet...

Hồ Tân