Người Việt mua ôtô điện nhiều thứ hai Đông Nam Á

Sau 8 tháng đầu 2025, thị trường Việt tiêu thụ 89.970 xe thuần điện, Thái Lan dẫn đầu với 92.665 xe.

Việt Nam là thị trường ôtô lớn thứ 4 Đông Nam Á về doanh số xe mới hàng năm sau Indonesia, Malaysia, Thái Lan, nhưng nếu tính riêng xe thuần điện chạy bằng pin (BEV - Battery Electric Vehicle), Việt Nam hiện xếp thứ hai.

Số liệu của Indonesia, Thái Lan, Malaysia tính theo lượng xe tới tay khách hàng tiêu dùng cuối. Trong khi con số ở Philippines tính theo số giao tới đại lý. Số liệu của Việt Nam là số xuất từ nhà máy của VinFast. Các hãng bán xe điện khác như BYD, Wuling, Mercedes, BMW... không công bố số liệu chi tiết.

Doanh số 8 tháng đầu 2025 của VinFast vượt lượng bán của cả năm 2024 (khoảng 87.000 xe). Với số liệu này, Việt Nam bám sát Thái Lan với khoảng cách 2.700 xe. Theo các chuyên gia bán hàng, khoảng cách khá nhỏ, vì vậy cơ hội để Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ nhiều xe điện nhất Đông Nam Á đến cuối 2025 là rất lớn.

Doanh số BEV chiếm khoảng 26% tổng lượng bán ra của toàn thị trường Việt. Trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất, ba vị trí đầu tiên đều là BEV (VF 3, VF 5, VF 6) và thuộc thương hiệu VinFast.

Trợ lực từ ưu đãi miễn lệ phí trước bạ của nhà nước, chính sách miễn phí sạc của VinFast, xu hướng sắm ôtô chuyển dịch từ loại dùng động cơ đốt trong (ICE) sang BEV, đặc biệt để kinh doanh dịch vụ, giúp doanh số xe điện của hãng Việt lẫn toàn thị trường tăng mạnh.

Ở Thái Lan, doanh số BEV cũng tăng trưởng mạnh bởi làn sóng đổ bộ của các hãng xe Trung Quốc vào nước này trong vài năm gần đây. Mức bán 92.665 xe sau 8 tháng ở xứ chùa vàng tăng 35,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số toàn thị trường giậm chân tại chỗ.

So với toàn thị trường, lượng BEV bán ra ở Thái Lan chiếm khoảng 23%, nhỏ hơn so với Việt Nam (26%). Tính đến tháng 3/2025, theo Anari Energy, có khoảng 3.720 trạm sạc, 11.622 cổng sạc cho ôtô tại quốc gia láng giềng. So với Việt Nam, số lượng này khiêm tốn hơn nhiều.

Ôtô điện sạc tại một trạm ở TP HCM do tư nhân đầu tư theo mô hình nhượng quyền từ VinFast. Ảnh: Thành Nhạn

Hiện V-Green, công ty cung cấp nền tảng sạc cho VinFast, có khoảng 150.000 cổng sạc cho ôtô, xe máy. Trong đó, cổng sạc cho ôtô là chủ yếu. Hãng không nói rõ số trạm sạc là bao nhiêu. Lượng trạm và cổng sạc tại Việt Nam có thể lớn hơn bởi còn nhiều công ty khác hoặc hãng xe tự đầu tư.

Tính đến tháng 8, Indonesia mất ngôi thị trường ôtô lớn nhất khu vực về doanh số xe mới khi để Malaysia vượt qua. Lượng BEV ở xứ vạn đảo đứng thứ ba, sau Thái Lan và Việt Nam.

Doanh số 8 tháng qua của BEV tại Indonesia là 51.191 xe, vượt con số cả năm 2024 (43.188 xe). Lượng BEV bán ra chiếm khoảng 10% tổng số xe mới tiêu thụ toàn ngành.

Còn ở Malaysia, doanh số BEV đạt 23.296 xe sau 8 tháng đầu 2025, tăng 63,37% so với cùng kỳ năm ngoái. So với lượng xe mới bán ra toàn thị trường, BEV chiếm khoảng 5%. Thương hiệu xe điện bán chạy nhất tại quốc gia này là BYD, kế đến là hãng nội địa Proton.

Proton mới chỉ có một mẫu xe thuần điện là e.Mas 7 sản xuất trong nước. Đây là bản rebadge (sao chép thiết kế) của Geely EX5, sản phẩm bán ở Việt Nam từ tháng 7. EX5 nhập khẩu từ Trung Quốc. Geely hiện là chiếm 49,9% cổ phần của Proton. Sắp tới, Proton sẽ ra mắt dòng crossover cỡ B có tên e.Mas 5.

Malaysia còn có một thương hiệu nội địa khác là Perodua hiện thống trị doanh số thị trường nội địa. Khác Proton, hãng Perodua đang tập trung hoàn toàn vào việc bán xe động cơ đốt trong, chưa có sản phẩm thuần điện nào.

Philippines là thị trường lớn thứ 5 khu vực về doanh số xe mới. Trong khi tiêu thụ xe điện còn khiêm tốn, khoảng gần 3.300 xe sau 8 tháng, chiếm 1% tổng lượng xe mới bán ra. Con số này thấp hơn Singapore, thị trường bán 9,822 xe sau nửa đầu 2025, tăng 63,2% so với cùng kỳ 2024, theo Business Times. So với doanh số xe mới toàn thị trường, tỷ lệ BEV bán ra tại đảo quốc sư tử chiếm 41%, cao nhất Đông Nam Á.

Thành Nhạn