Người Việt mua 1.200 ôtô mỗi ngày trong tháng 2

Tháng 2, thị trường ôtô Việt tiêu thụ 37.128 ôtô các loại, tương đương khoảng hơn 1.200 chiếc mỗi ngày.

Sau khởi đầu chậm ở tháng 1, thị trường ôtô trong nước bắt đầu lấy lại nhịp tăng trưởng ở tháng 2 khi hầu hết các hãng đều ghi nhận doanh số khả quan. Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và các hãng nhập khẩu bán tổng cộng 21.606 xe, tăng 14% so với tháng 1. Trong khi con số của Hyundai Thành Công (HTC), đơn vị lắp ráp và phân phối xe Hyundai, là 3.022 xe, giảm nhẹ 2%.

Với tốc độ bán hàng 1.200 xe mỗi ngày, dù tăng so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn so với trung bình năm 2024 là 1.354 xe mỗi ngày. Nếu so với các nước trong khu vực, tính theo doanh số 2024, Việt Nam đứng thứ 4. Indonesia dẫn đầu với lượng xe có khách mỗi ngày 2.372 xe, Malaysia là 2.238 xe, Thái Lan 1.569 xe.

Dẫn đầu toàn thị trường về doanh số (xét riêng từng thương hiệu) là VinFast, hãng có hơn 12.500 xe đến tay khách hàng, tăng 25% so với tháng 1. Quy mô toàn thị trường, số lượng ôtô bán ra trong tháng vừa qua đạt 37.128 xe, tăng 16% so với tháng 1. Doanh số này tương đương với mức trung bình khoảng hơn 1.200 xe/ngày.

Doanh số toàn ngành, gồm VAMA, các hãng nhập khẩu và HTC trong tháng 2/2025, là 24.628 xe, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Hồi tháng 2/2024, VinFast chưa công bố số liệu bán hàng cụ thể.

Doanh số tháng 2 tăng mạnh so với cùng kỳ 2024 bởi Tết Nguyên đán 2025 kéo dài từ cuối tháng 1 sang đầu tháng 2. Trong khi vào 2024, những ngày nghỉ Tết nằm trọn ở tháng 2.

Sức mua ôtô tăng trở lại ở tháng 2 còn nhờ đòn bẩy từ các chương trình khuyến mãi từ hãng và đại lý. Bên cạnh đó, mức tăng trưởng cao của VinFast cũng giúp kéo thị trường đi lên. Toàn ngành bán ra hơn 69.000 ôtô các loại sau hai tháng đầu 2025.

Nhân viên bán hàng của đại lý Kia trao đổi với khách hàng tại đại lý. Ảnh: Thành Nhạn

Thị trường hai tháng qua cũng ghi nhận doanh số tăng trưởng mạnh của dòng xe thuần điện. Do chỉ có VinFast công bố số liệu bán hàng, nên mảng xe điện gần như chỉ được phản ánh qua thương hiệu Việt. Ba sản phẩm dẫn đầu trong danh sách 10 mẫu xe ăn khách nhất thị trường đều thuộc VinFast, gồm VF 3, VF 5 và VF 6.

Doanh số khoảng 22.500 xe của VinFast chiếm 32,5% thị phần toàn ngành. Hyundai bán mẫu Ioniq 5 thuần điện nhưng hãng không tiết lộ số bán. Những thương hiệu Trung Quốc như BYD, Aion, Wuling... cũng tương tự.

Phạm Trung