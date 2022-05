Người Việt duy nhất nhận học bổng thạc sĩ guitar ĐH Yale

MỹTrong số 8 sinh viên quốc tế nhận được học bổng thạc sĩ guitar tại Yale School of Music 2022, Ngô Hoàng Long là người Việt duy nhất.

Đầu tháng 5/2022, Long tốt nghiệp Cử nhân Âm nhạc (Bachelor of Music) tại University of North Carolina School of the Arts (UNCSA). Trước đó không lâu, nam sinh người Việt đã "giành vé" vào Yale School of Music - thuộc ĐH Yale (Connecticut, Mỹ).

Yale thuộc khối Ivy League, nổi tiếng với mức độ cạnh tranh đầu vào cao, với tỷ lệ chấp nhận năm 2022 chỉ 4,47% (thuộc top 5 trường có tỷ lệ chọi cao nhất nước Mỹ, theo U.S News & World Report). Hoàng Long cho biết, giáo sư ngành Guitar - Benjamin Verdery - tại Yale School of Music xác nhận, em là người Việt duy nhất năm nay nhận học bổng Master of Music in Guitar của trường. Theo chỉ tiêu, tối đa 8 ứng viên toàn thế giới được cấp học bổng chuyên ngành Guitar thuộc ngành Âm nhạc mỗi năm. Học bổng toàn phần dành cho Hoàng Long trị giá khoảng 42.000 USD mỗi năm.

Ngô Hoàng Long (sinh năm 2000) vừa nhận học bổng toàn phần bậc thạc sĩ của Yale School of Music. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Ngô Quý Nghĩa, bố của Hoàng Long, cho biết: "Cách nửa vòng trái đất, khi nghe tin con báo đỗ ĐH Yale, hai vợ chồng nhảy cẫng lên ôm nhau sung sướng. Đây là cái đích khó, tưởng chừng không bao giờ tới được".

Ông Nghĩa và vợ đều là giáo viên, không giúp được con trai nhiều về nghệ thuật. Từng đỗ thủ khoa Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội năm 9 tuổi và thủ khoa Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 13 tuổi; đến cấp 3, Long mới được sang Mỹ du học khi giành được học bổng 50% của trường Interlochen - Arts Academy.

Tốt nghiệp cấp 3, Long được ba trường gồm Học viện Peabody (thuộc ĐH Johns Hopkins), University of North Carolina School of the Arts (UNCSA) và North Park University cấp học bổng. Chọn UNCSA là điểm đến, tại đây Long có cơ hội tiếp tục phát triển đam mê trong môi trường giáo dục âm nhạc chuyên nghiệp.

Sau khi kết thúc chương trình đại học, Long chuẩn bị hồ sơ kỹ càng để ứng tuyển bậc thạc sĩ, song song với việc luyện chơi guitar mỗi ngày.

Long tiết lộ, để chơi nhạc hay, phải tạo nên phong cách riêng. Định hướng chơi nhạc của chàng trai Việt được thầy Joseph Pecoraro chỉ dạy một cách bài bản ở UNCSA.

Khổ luyện giúp Long tự tin vượt qua nhiều thử thách của Yale. Long cho biết, ứng tuyển vào Yale School of Music không phải viết luận. Thử thách thú vị nhất là trường gửi cho ứng viên một bản nhạc hoàn toàn mới.

Thầy Benjamin Verdery - giáo sư Guitar tại Yale School of Music đã liên lạc với nhà sáng tác nhạc - viết một bản hoàn toàn toàn mới cho các thí sinh. Ứng viên không nghe hay tập trước. Long có khoảng 40 phút chuẩn bị và 15 phút biểu diễn. Bài thi của em được giáo sư dành nhiều lời khen ngợi về sự sáng tạo và khả năng cảm thụ âm nhạc.

Trong thư báo trúng tuyển gửi tới Hoàng Long của Yale, giáo sư Benjamin Verdery bày tỏ vui mừng được tiếp nhận cậu học trò người Việt. Ông cho hay, Hội đồng tuyển sinh đánh giá cao đam mê, tài năng, sự khổ luyện của Long, những hoạt động chuyên môn và ngoại khoá em đã triển khai cũng như thái độ nghiêm túc của em với âm nhạc.

"Tôi thích vào trang web của Long để xem những gì em đã làm. Tôi rất vui khi nghe nhạc của em và mong muốn được nghe nhiều hơn nữa", ông viết.

Ngoài bài thi sáng tạo, Hội đồng tuyển sinh ĐH Yale gửi ứng viên một danh sách 27 câu hỏi. Có câu hỏi quen thuộc như vì sao bạn chọn học Yale, có câu phức tạp, đòi hỏi tư duy sâu liên quan đến những album guitar khó.

Long (thứ hai từ phải sang) cùng chị gái trong ngày tốt nghiệp trường UNCSA. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài thành tích cá nhân ấn tượng và khả năng hoàn thành bài thi xuất sắc, Long nhận định, có thể các hoạt động mang âm nhạc đến cộng đồng của em đã gây ấn tượng với Hội đồng tuyển sinh. Khi là học năm hai tại trường Nghệ thuật North Carolina, Long cùng các bạn tạo nên dự án "Cross the Line" (Bước qua khoảng cách), để ai cũng có cơ hội tiếp cận âm nhạc.

Nam sinh người Việt cũng tham gia hỗ trợ giảng dạy cho hệ thống trường học tại Winston-salem, thành phố nơi em sống. Mùa Giáng sinh năm 2021, Long cùng các bạn mang âm nhạc tới sưởi ấm không khí Giáng sinh cho các em nhỏ tại trại trẻ Open Arms Community ở thành phố Winston-Salem.

Nhìn lại toàn bộ hành trình chinh phục học bổng thành công, Hoàng Long nói: "Em rất may mắn gặp nhiều người thầy ủng hộ. Mẹ em hay nhắc câu 'Hữu xạ tự nhiên hương' còn em nghĩ nếu cứ cố gắng tập trung vào đam mê và con đường của mình, hẳn sẽ có người nhìn, dù hành trình nhiều thử thách đến thế nào".

Tháng 9, Long sẽ đến Yale School of Music học thạc sĩ. Tại đây, không chỉ biểu diễn, chàng trai Việt còn học sáng tác và soạn nhạc.

Lệ Thu