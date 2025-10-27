Người Việt dậy sớm nên cần 'văn hóa ngủ trưa' 1h30 phút ở nơi làm

Lúc mới về nước, tôi còn trẻ, chưa hòa nhập nên đã không ủng hộ nghỉ trưa quá lâu. Bây giờ thì khác.

"Tôi lớn lên ở nước ngoài và hiện đang quản lý nhiều công ty cùng lúc tại Việt Nam. Khi mới về nước, tôi còn trẻ và cũng không ủng hộ văn hoá nghỉ trưa quá lâu.

Nhưng đó là vì văn hoá và thói quen. Còn đề xuất rút ngắn thời gian nghỉ trưa của tác giả là vì lợi ích cá nhân và phát sinh từ sự bức xúc của bản thân chứ không phải vì người khác.

Hiện nay, tôi dù có bận việc tới đâu tôi vẫn tôn trọng văn hóa, thói quen của nhân viên. Nếu tôi cần tôi sẽ đề nghị họ họp sớm hơn hay làm sớm hơn nhưng khi tôi không cần, tôi để họ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của họ.

Có một thực tế là người Việt chúng ta dậy khá sớm so với các nước khác nên thời gian ngủ, nghỉ trưa là cần thiết và rất tốt cho sức khoẻ.

Mỗi đơn vị có quyền sắp xếp thời gian làm việc theo quy định của riêng mình và nên nhớ rằng có nhiều quốc gia khác thời gian làm việc chỉ 35-40 tiếng một tuần nhưng cũng có nhiều công ty tại Việt Nam, nhân viên thường phải làm dài hơn, và làm việc cả thứ 7 nên thêm nửa tiếng nghỉ trưa cũng là chuyện dễ hiểu.

Nếu bạn gấp, bạn nên tới sớm hơn trước giờ nghỉ trưa còn việc bạn phải chờ không phải lỗi của người khác. Thời gian làm ít hay nhiều không đánh giá được hiệu quả hay không hiệu quả, bởi tôi đã từng vận hành công ty thời gian làm việc ngắn nhưng cực kỳ hiệu quả và ngược lại.

Tất cả phụ thuộc vào nhu cầu khách hàng (số đông chứ không phải một cá nhân) và tinh thần làm việc của nhân viên cùng sự chỉ đạo của quản lý".

Độc giả Bảo Ngọc Lê bình luận như trên, phản biện lại tác giả bài viết Hai tiếng chờ đợi vô nghĩa vì 'công ty nghỉ trưa đến 13h30'. Theo đó, tác giả bài viết này chia sẻ câu chuyện phải chờ gần hai tiếng để làm việc với một công ty vì "nghỉ trưa đến 13h30", nhưng được dặn dò quay lại lúc 13h45 "cho nhân viên vào guồng" làm việc.

Tác giả cho rằng trên thực tế nhiều doanh nghiệp duy trì thói quen nghỉ trưa quá dài, tới 1,5-2 tiếng, gây gián đoạn công việc, giảm năng suất và bất tiện cho khách hàng. Trong khi đó, nghỉ ngắn 30-60 phút sẽ giúp duy trì nhịp làm việc, rút ngắn thời gian tan ca, giảm kẹt xe và tạo thêm thời gian cho đời sống cá nhân.

Hữu Nghị tổng hợp