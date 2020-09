'Người Việt đang thổi phồng ôtô'

“Toyota Camry tốt, bền, đẹp và giữ giá” - đó là câu nói cửa miệng “bản năng” của rất nhiều người Việt.

Một chiếc xe Toyota Camry bản nhập giá khoảng 30.000 USD, là bình dân ở hầu hết các nước nhưng về Việt Nam, sau phí, thuế, lợi nhuận... gộp vào, được "thổi" lên tới 2,5 tỷ đồng.

Là một trong những hãng xe hơi vào Việt Nam đầu tiên, với hơn 20 năm xuất hiện, lẽ dĩ nhiên, với nhiều người, đặc biệt là thế hệ 5X, 6X, thậm chí 7X thì những dòng xe như Toyota Camry, hay Toyota Corolla... đã được xem là biểu tượng của "thành đạt".

Ít ai biết rằng những mẫu xe này ở các nước chỉ là "bình dân" với mức giá bán ra thị trường loanh quanh 18.000 - 20.000 USD. Tại Mỹ và một số nước châu Âu, Camry được nhiều hãng taxi bình dân lựa chọn. Tại nhiều nước, xe Camry giá bình dân, trọng lượng không lớn nên tiêu thụ xăng ít, giá linh phụ kiện, phụ tùng rẻ nên tiết kiệm chi phí trong vận hành, sửa chữa.

Sau bao cấp, mở cửa hội nhập, phát triển kinh tế, nhiều người dân đã có điều kiện sở hữu những chiếc ôtô riêng. Tại Việt Nam, Toyota là thương hiệu xuất hiện khá sớm và đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của nhiều người tiêu dùng. Nhưng không ai tìm hiểu nó xuất phát từ đâu.

Với người tiêu dùng một nước, chiếc xe xịn không chỉ gắn với mức giá bán đúng giá trị thực mà còn đi kèm những tính năng tự động an toàn được trang bị cao nhất có thể (những chức năng an toàn gần như là mặc định của xe Mỹ, châu Âu): kết nối rảnh tay, thông minh với điện thoại; kiểm soát an toàn chống lật xe; cảnh báo xe cắt ngang, điểm mù; cảnh báo lệch làn, duy trì làn đường; hỗ trợ đỗ xe chủ động... thay vì tiêu thụ ít xăng (đương nhiên ít tính năng tự động, vỏ mỏng, giảm trọng lượng xuống mức có thể).

Bắt đầu có những người tiêu dùng tìm hiểu về giá thực của một chiếc xe trước khi quyết định mua - điều mà tại thị trường Việt Nam đang gần như là "ma trận" do giá bán công bố toàn gấp 3, 4 lần giá nhập. Và kèm theo đó là những tính năng cơ bản lại được thổi phồng lên là "Premium".

Một khi người tiêu dùng chịu khó tìm hiểu hơn về giá trị thực của một chiếc xe thay vì chỉ nghe những câu nói truyền lại hay màn quảng cáo "vống" lên cả về giá bán, thổi phồng về những tính năng tối thiểu cơ bản thì khi ấy may chăng người tiêu dùng mới ít phải chịu thiệt, bị "hớ" cũng như không xem những chiếc xe bình dân ở các nước là "cao cấp" và "xa xỉ".

Độc giả Ngọc Trần