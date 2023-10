Người Việt chi nghìn tỷ mua iPhone 15 trong ngày mở bán

Năm thứ hai liên tiếp doanh thu trong ngày đầu bán ra của iPhone thế hệ mới đạt hơn một nghìn tỷ đồng dù dự báo kinh tế khó khăn.

Thế hệ iPhone 15 bắt đầu lên kệ chính hãng từ 0h ngày 29/9, đánh dấu năm đầu tiên Việt Nam có tên trong đợt bán thứ hai của Apple, chỉ sau một tuần so với các thị trường lớn như Mỹ, Australia, Singapore, Nhật Bản, Thái Lan. Đa số hệ thống bán lẻ cho biết doanh số "khả quan hơn nhiều mong đợi" giữa bối cảnh thị trường điện thoại ảm đạm suốt hơn 9 tháng qua.

Cụ thể, riêng TopZone (Thế Giới Di Động) đã bán hơn 15.000 máy và doanh thu 500 tỷ đồng, chiếm gần 50% thị phần. Các hệ thống như FPT Shop, CellPhoneS, ShopDunk, Hoàng Hà Mobile cũng đưa ra doanh số từ 2.000 đến 7.000 máy. Tổng cộng, theo thống kê của một đơn vị nhập khẩu, chỉ trong ngày 29/9 đã có 35.000 phiên bản iPhone 15 được giao tới tay khách hàng, đạt tổng doanh thu hơn một nghìn tỷ đồng.

Phần lớn máy được bán ngay trong những giờ đầu tiên. FPT Shop không tiết lộ doanh thu cả ngày, nhưng cho biết hơn 5.000 máy giao ngay trong đêm đã đạt 150 tỷ đồng. Trong khi đó, chuỗi hệ thống CellphoneS cũng giao 1.500 máy chỉ trong hai giờ đầu.

iPhone 15 chuẩn bị giao cho khách đặt trước rạng sáng ngày 29/9 tại một hệ thống bán lẻ. Ảnh: Huy Đức

Phiên bản ăn khách nhất cũng là model đắt nhất iPhone 15 Pro Max, chiếm 50-70% doanh số tại các hệ thống. Con số này kém mức 80-90% năm ngoái, do số lượng máy được nhập về ít và người tiêu dùng Việt năm nay cũng bắt đầu chú ý hơn tới hai phiên bản thường với màu sắc bắt mắt và tính năng không thua kém nhiều, theo đại diện CelPhoneS

Đa số hệ thống thông báo đã hết iPhone 15 Pro và 15 Pro Max màu titan tự nhiên. Người dùng chỉ còn lựa chọn màu xanh, đen bản dung lượng cao 1 TB. Trong khi đó, iPhone 15 và 15 Plus có doanh số tốt hơn so với bản tiền nhiệm và màu được ưa chuộng nhất là hồng cũng đã khan hàng.

iPhone 15 Pro tới tay người dùng trong ngày đầu mở bán. Ảnh: Huy Nguyễn

Là năm thứ hai liên tiếp có doanh thu nghìn tỷ trong ngày mở bán nhưng theo các hệ thống, iPhone 15 vẫn kém kỷ lục của iPhone 14 năm ngoái khi từng đạt doanh thu trên 1.500 tỷ đồng. Đại diện Hoàng Hà Mobile cho biết có hai lý do chính ảnh hưởng tới mức giảm này.

Thứ nhất, do là năm đầu Việt Nam được bán ngay trong tháng 9, số máy được Apple phân bổ không nhiều như năm ngoái. Số lượng phiên bản màu sắc được nhập cũng chưa đúng như hồ sơ đăng ký của các nhà bán lẻ với hãng, dẫn đến những mẫu "hot" sớm rơi vào tình trạng cháy hàng. Các hệ thống vẫn còn iPhone 15 series để bán nhưng phần lớn là bản thường, màu sắc ít thu hút, như màu đen.

Thứ hai, mặt bằng giá của iPhone 15 năm nay thấp hơn vài phần trăm so với trước do có sự xuất hiện của Apple Store Online. "Việc Apple đưa ra mức giá trần tại thị trường Việt Nam khiến nhà bán lẻ buộc phải điều chỉnh bằng hoặc thấp hơn để lôi kéo người dùng. Cộng với việc hai phiên bản iPhone 15 và 15 Plus bán tốt hơn nên cùng một lượng máy bán ra, doanh thu sẽ giảm so với năm ngoái", người này lý giải.

Trước đó, nhiều hệ thống lo ngại nền kinh tế khó khăn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh số iPhone 15. Tuy nhiên, đại diện một đơn vị nhập khẩu cho biết lượng hàng giao đợt đầu thực ra chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dùng, khi rất nhiều đơn đặt hàng phải sang tháng 10 và 11 mới được giao máy. "Phải chờ tới các đợt hàng tiếp theo cuối tháng này và so sánh sức mua mới có thể đánh giá đúng về sức hút của iPhone 15 so với các năm trước", người này nói.

Tuấn Hưng