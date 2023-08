Nhà bán lẻ tại Việt Nam chờ 'phao cứu sinh' iPhone 15

Thị trường di động lao dốc khiến các hệ thống bán lẻ đặt nhiều kỳ vọng vào iPhone 15, dù doanh số được dự đoán khó vượt năm ngoái.

Theo thống kê của một công ty nghiên cứu thị trường, doanh số smartphone tại Việt Nam giai đoạn 2019-2022 luôn tăng trưởng 5-7% mỗi năm. Trong đó, điện thoại Apple nổi trội với mức tăng 20-35% mỗi khi thế hệ mới ra mắt. Tuy nhiên, trong nửa đầu 2023, toàn thị trường di động sụt giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số kém khả quan khiến nhiều hệ thống bán lẻ gặp khó khăn, phải tìm cách cứu vãn bằng việc liên tục giảm giá, tăng khuyến mại. iPhone, dòng điện thoại vốn được tiếng "giữ giá" nhất cũng không ngoại lệ.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS chia sẻ các nhà bán lẻ đang chờ đợi sự khởi sắc trong ba tháng cuối năm khi iPhone mới trình làng. "Tháng 9 và 10 được coi là 'Tết' của giới kinh doanh thiết bị di động tại Việt Nam. Năm nay, sự chờ đợi iPhone 15 càng lớn hơn bởi thị trường thực sự cần một cú hích trong bối cảnh rất khó khăn", ông Huy nói.

Trong khi đó, đại diện một hệ thống khác ví iPhone 15 như "phao cứu sinh" cho thị trường di động đang ảm đạm. Người này cho biết, quý IV thường chiếm 30-40% doanh số cả năm tại nhiều hệ thống, do giai đoạn này là mùa mua sắm cận Tết, chương trình siêu giảm giá 11/11 và Black Friday và đặc biệt là iPhone thế hệ mới lên kệ.

iPhone 15 sẽ được công bố ngày 12/9 nhưng các hệ thống bán lẻ đều đã chuẩn bị cho việc bán hàng từ tháng 8. "Chúng tôi đã hoàn thiện hơn 80% kế hoạch về hàng hóa, bán hàng, truyền thông. Chỉ còn chờ thông tin chính thức từ Apple", một hệ thống cho biết. "Nhu cầu mua sắm chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với giai đoạn đầu năm".

Năm ngoái, iPhone 14 lập kỷ lục doanh thu tại Việt Nam khi bán hơn 55.000 máy, thu về hơn 1.500 tỷ đồng chỉ trong ngày đầu tiên. Trong đó, model cao cấp nhất là iPhone 14 Pro Max chiếm 80%.

Bài toán doanh số và lợi nhuận

Kỳ vọng thị trường khởi sắc nhưng các hệ thống bán lẻ nhận định iPhone 15 khó đạt được doanh số và lợi nhuận như của iPhone 14. "Để giữ số lượng bán ra như cuối 2022, iPhone 15 phải có giá tốt ngay từ ngày đầu mở bán. Tuy nhiên, điều đó sẽ khiến lợi nhuận giảm, tạo thêm sức ép để duy trì hệ thống", ông Huy nhận định.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Công, người kinh doanh sản phẩm Apple lâu năm, nhận định: "Số người yêu thích iPhone có thể không giảm, nhưng số người sẵn sàng bỏ tiền cho điện thoại tầm giá 30 triệu đồng đang giảm mạnh. Ngay cả iPhone 14 cũng phải hạ giá từ đợt Tết để đảm bảo doanh số - điều chưa từng xảy ra với các thế hệ trước đó - là bài học còn nóng hổi cho iPhone 15", ông Công nói.

Ngoài lý do khách quan về kinh tế khó khăn và nhu cầu đi xuống, các hệ thống bán lẻ năm nay cũng không thể đặt giá cao cho iPhone 15 như trước do sự xuất hiện của Apple Store Online. Người dùng có thể dễ dàng đặt mua sản phẩm trên trang web chính thức của Apple thay vì qua đại lý bên thứ ba. Do đó các bên sẽ phải đưa ra nhiều khuyến mại hơn để thu hút người dùng so với các năm trước.

Theo ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Thương mại hệ thống FPT Shop, các đại lý bán lẻ vẫn có một số điểm mạnh so với Apple Store Online như có các điểm bán offline trên toàn quốc nên người mua được tư vấn, chọn và kiểm tra máy trực tiếp tại cửa hàng.

"iPhone mới vẫn là cơ hội lớn để cải thiện doanh số giai đoạn cuối năm. Chúng tôi dự đoán lượng máy bán ra sẽ tăng nhẹ do không gặp vấn đề về nguồn cung cũng như giá bán tốt hơn", ông Kha nói.

Các hệ thống bán lẻ cho rằng năm nay thị trường Việt Nam có thể được Apple nâng hạng, cho mở bán iPhone 15 sớm hơn năm ngoái, dự kiến vào cuối tháng 9 hoặc muộn nhất là đầu tháng 10.

