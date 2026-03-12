Người Việt chi gần 5.600 tỷ đồng xem phim chiếu rạp

Nhờ tăng trưởng của phim nội địa, tổng doanh thu phòng vé năm 2025 đạt 5.593 tỷ đồng, kỷ lục trong lịch sử ngành điện ảnh.

Tại hội nghị đối tác chiến lược chiều 11/3, CGV Việt Nam - chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất cả nước - công bố số liệu cho biết tổng doanh thu phòng vé năm 2025 đạt 5.593 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước đó. Nếu so với thời điểm trước dịch (năm 2019), mức này tăng hơn 35%. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử ngành điện ảnh.

Doanh thu đạt được nhờ hơn 70 triệu vé xem phim được bán ra trong năm trước. Tổng lượt vé tăng 29% so với năm 2024 và cũng đạt mức cao chưa từng có.

Bà Jeong Ji Young - CEO CGV Việt Nam - cho biết động lực chính đến từ nguồn cung phim nội địa phong phú khi năm trước có tới 314 phim Việt ra rạp, tăng 17% so với cùng kỳ. Bà nhấn mạnh rằng phim nội địa đang chiếm lĩnh và trở thành đầu tàu của toàn ngành điện ảnh. Nhóm này đã tăng trưởng mạnh từ mức chỉ chiếm 25% tổng doanh thu phòng vé năm 2016, nhảy lên 62% vào năm 2025.

Mức tổng doanh thu phim nội địa hơn 3.400 tỷ đồng của năm 2025 vượt cả tổng doanh thu phòng vé của năm 2018. Doanh thu bình quân phim Việt giai đoạn 2023-2025 luôn hơn 60 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với con số 18 tỷ đồng của giai đoạn trước dịch (năm 2019).

Thống kê các phim "bom tấn" Việt trong giai đoạn 2019-2025. Nguồn: CGV

Việt Nam trở thành thị trường ngược dòng so với nhiều nước trong khu vực, vốn ghi nhận xu hướng giảm xem phim rạp lan rộng. Khảo sát năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho thấy tỷ lệ tham gia các sự kiện văn hóa trực tiếp giảm xuống 60%, giảm 2,8 điểm phần trăm so với năm trước. Trong đó, việc đi xem phim giảm mạnh nhất, sụt 6,4 điểm phần trăm so với năm trước. Ngược lại, tỷ lệ xem nội dung qua smartphone và các phương tiện số tăng lên 72%.

Kết quả kinh doanh của công ty mẹ CJ CGV cũng phản ánh sự chênh lệch tương tự. Cụ thể, trong năm 2025, Việt Nam là thị trường hoạt động hiệu quả nhất trong toàn hệ thống với lợi nhuận hoạt động đạt khoảng 37,4 tỷ won (gần 700 tỷ đồng), cao hơn năm 2024 tới 42% và là mức kỷ lục. Mức này cao gấp 2,35 lần so với Indonesia (xếp thứ 2) và gấp 3,2 lần so với Trung Quốc (xếp thứ 3). Trong khi đó, thị trường Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ lỗ lần lượt 49,5 tỷ và 4 tỷ won.

Nói với VnExpress, bà Jeong Ji Young xác nhận có thực trạng đáng buồn trong việc giảm xem phim rạp tại quê nhà của doanh nghiệp này. Trong khi đó, tại Việt Nam, phim nội địa chính là động lực chính giúp cho thị trường phát triển không ngừng. Sự gia tăng cả về số lượng, chất lượng và doanh thu của các tác phẩm nội địa đã giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, khác biệt với xu hướng chung trên toàn cầu.

"Điện ảnh Việt Nam không còn là một thị trường nhỏ mà đã trở thành điểm sáng, một thị trường đang lên với tốc độ phát triển mạnh mẽ", bà nhận định.

Giải thích thêm về động lực tăng trưởng này, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Nội dung của CGV Việt Nam, cho biết đã có một sự đảo chiều trong hành vi mua vé của khán giả sau dịch. Trước đây, phim Hollywood thường chiếm ưu thế với khoảng 70-75% thị phần, nhưng do sự thiếu hụt nguồn phim ngoại (do khó khăn về sản xuất và các cuộc đình công), khán giả đã lựa chọn phim Việt như một nguồn thay thế và dần trở thành tệp trung thành của phim nội địa, giúp thị phần phim Việt tăng vọt lên mức 62%.

Bà Jeong Ji Young, CEO CGV Việt Nam (người ngồi giữa), cùng hai lãnh đạo khác trong buổi hội nghị chiều 11/3. Ảnh: CGV

Tuy tăng trưởng mạnh về doanh thu, thị trường vẫn còn một số điểm bất cập. CGV cho biết số lần xem phim trung bình của người Việt năm trước chỉ đạt mức 0,7 lần một năm, tăng so với mức 0,5 lần trước dịch. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn một số nước trong khu vực như Malaysia (1 lần một năm) hay Singapore (1,3 lần). Ông Hải nói nguyên nhân đến từ những hạn chế về cơ sở hạ tầng và số lượng phòng chiếu. Đơn vị này dự báo nếu số lần xem phim trung bình đạt hoặc vượt mức 1 lần mỗi năm, khả năng cao Việt Nam lọt nhóm 10 quốc gia có lượng người đi xem phim đông nhất thế giới khi bán được hơn 100 triệu vé.

Bên cạnh đó, thị trường vẫn ghi nhận nhiều dự án có hiệu quả thương mại kém. Năm 2025, doanh thu toàn ngành đạt kỷ lục song tỷ lệ phim có doanh thu dưới 50 tỷ đồng chiếm tới 70%, cao hơn nhiều so với con số trung bình 50% của giai đoạn trước. Với mức doanh thu này, sau khi chia với đơn vị phát hành (thường theo tỷ lệ 50:50), nhiều dự án đứng trước nguy cơ khó bù đắp nổi chi phí sản xuất và tiếp thị.

CGV gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2011 sau thương vụ mua lại 80% Megastar. Đến cuối năm 2025, họ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 cả nước với 44% thị phần tính theo doanh thu phòng vé. Chuỗi này vận hành 84 cụm rạp với 482 phòng chiếu. Ứng dụng bán vé của họ ghi nhận hơn 10 triệu khách hàng.

Tất Đạt