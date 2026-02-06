CGV Việt Nam báo lợi nhuận kỷ lục

Phim nội địa tăng trưởng mạnh tới 88% trong năm 2025 giúp chuỗi rạp chiếu CGV ghi nhận lợi nhuận hoạt động cao kỷ lục gần 700 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2025 của CJ CGV (Hàn Quốc) cho thấy doanh thu thị trường Việt Nam đạt khoảng 253,6 tỷ won trong năm 2025, tương đương 4.689 tỷ đồng. Mức này tăng hơn 22% so với năm trước đó và vượt 36% so với thời điểm trước đại dịch (năm 2019).

Lợi nhuận hoạt động cũng đạt kỷ lục khoảng 37,4 tỷ won, tương đương 691,5 tỷ đồng. Con số này cao hơn năm 2024 tới 42%.

Kết quả trên đến từ việc thị trường điện ảnh nói chung và phim nội địa nói riêng tăng trưởng mạnh trong năm qua. Tổng doanh thu thị trường điện ảnh tăng 29%. Đặc biệt, thị trường phim nội địa tăng tới 88% so với năm trước, đóng vai trò là đầu tàu thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận cho CGV.

Giá vé trung bình (ATP) toàn hệ thống đạt 98.000 đồng, tăng 4% so với năm 2024. Mức chi tiêu bình quân của mỗi khách hàng cho đồ ăn và dịch vụ khác (SPP) là 39.000 đồng, giảm nhẹ 3,8%.

Việt Nam là thị trường có doanh thu cao thứ 3 trong toàn hệ thống CGV, đứng sau Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam lại là thị trường hoạt động hiệu quả nhất. Lợi nhuận hoạt động tại Việt Nam cao gấp 2,35 lần so với Indonesia (xếp thứ 2) và gấp 3,2 lần so với Trung Quốc (xếp thứ 3).

Khán giả đang tham gia buổi gặp mặt đoàn làm phim tại một rạp chiếu tại TP HCM, tháng 9/2025. Ảnh: CGV

CJ CGV Hàn Quốc gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2011 sau thương vụ chi 73,6 triệu USD mua lại 80% cổ phần của Megastar - chủ sở hữu hệ thống rạp phim lớn nhất tại Việt Nam khi đó. Hai năm sau, CJ CGV chuyển đổi thương hiệu MegaStar thành CGV. Đơn vị này cũng trở thành đại lý phát hành cho các studio tại Mỹ như UIP hay Warner Bros.

Tính đến cuối năm 2025, họ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 cả nước với 44% thị phần tính theo doanh thu phòng vé, dựa trên dữ liệu từ nền tảng quan sát độc lập Box Office. CGV đang vận hành 84 cụm rạp với 482 phòng chiếu.

Năm nay, CGV đặt mục tiêu tiếp tục dẫn dắt thị trường và tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc tăng thêm giá trị từ các mảng bắp nước (F&B) và quảng cáo. Họ cũng lên kế hoạch củng cố toàn bộ chuỗi giá trị nội dung bao gồm đầu tư, sản xuất và phát hành thông qua việc mở rộng hoạt động của công ty con V-Pictures. Song song đó, chuỗi rạp phim này tiếp tục đẩy mạnh các phòng chiếu đặc biệt và tinh chỉnh chiến lược giá để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tất Đạt