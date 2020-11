MỹKhoảng 100 xe bán tải của người ủng hộ Trump bao vây, tìm cách ép xe buýt chở các thành viên đảng Dân chủ tại bang Texas.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 31/10 cho thấy đoàn 100 xe bán tải và nhiều phương tiện treo cờ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump bám sát xe buýt có dòng chữ "Biden - Harris" đang chở những người ủng hộ đảng Dân chủ ở bang Texas. Có thời điểm một xe bán tải màu đen va chạm với xe thể thao đa dụng màu trắng đang chạy giữa hai làn đường.

"Đoàn xe bán tải xếp hàng ở đường cao tốc liên bang số 35 giữa thành phố San Antonio và Austin để phục kích xe buýt của đảng Dân chủ. Họ bao vây và cố tìm cách ép chiếc xe ra lề", Eric Cervini, một tài xế đến bang Texas tham gia lái xe ủng hộ chiến dịch của Biden, cho biết.

Người ủng hộ Trump bao vây xe buýt của chiến dịch Biden Xe buýt chở người ủng hộ Biden bị bao vây ở Texas hôm 31/10. Video: Twitter/Eric Cervini.

Xe buýt của đảng Dân chủ chở theo nhiều người trong chuyến đi nhằm khuấy động tinh thần ở các điểm bỏ phiếu. Chuyến xe phải hủy sau đó vì lý do an ninh.

Nghị sĩ đảng Dân chủ tại Texas Rafael Anchia gọi nhóm tài xế bán tải là "những kẻ phá hoại ủng hộ Trump có vũ trang", cáo buộc họ "cố tình đâm vào xe của tình nguyện viên và cản trở giao thông suốt 40 phút". Các nhân chức cho biết đoàn xe bám theo xe buýt suốt chặng đường ở miền trung bang Texas, nhiều người hô vang các câu chửi bới và đe dọa.

Một sự kiện được chiến dịch tranh cử của Biden dự kiến tổ chức ở phía bắc Austin cũng phải hủy vì lý do an ninh. "Đáng tiếc là những người ủng hộ Trump đã leo thang vượt ngoài giới hạn an toàn", nghị sĩ Dân chủ bang Texas Sheryl Cole cho hay.

Người ủng hộ Trump quá khích đã gây nhiều phiền toái cho chiến dịch của Biden trong tuần này. Một nhóm người đã kéo tới sự kiện tranh cử của ông ở bang Pennsylvania hôm 24/10 trên những chiếc xe phủ cờ Mỹ, treo đầy các biểu ngữ vận động cho Trump. Họ đậu xe ở ngay bên cạnh cuộc mít tinh của Biden, liên tục bấm còi, giơ các tấm bảng và hô hào khẩu hiệu phản đối ứng viên đảng Dân chủ.

Biden đang dẫn trước Trump ở tỷ lệ 52% so với 42% trong cuộc thăm dò quốc gia của Reuters/IPSOS, một phần do người dân bất bình với cách Tổng thống xử lý đại dịch. Các cuộc khảo sát cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt ở những bang chiến trường sẽ quyết định kết quả bầu cử.

Hiện hơn 90 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, bao gồm 9 triệu người ở bang Texas, tương đương 65% tổng số cử tri của năm 2016, theo dữ liệu của Dự án Bầu cử Mỹ ở đại học Florida hôm 31/10. Thống kê trên phản ánh sự quan tâm sâu sắc với cuộc chạy đua giữa Trump và Biden, cũng như mong muốn hạn chế nguy cơ lây nhiễm nCoV vào ngày bầu cử đông đúc của cử tri Mỹ.

Các cuộc thăm dò hiện cho thấy Biden đang dẫn trước Trump trong số các cử tri đi bỏ phiếu sớm. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của Trump dẫn những phân tích nội bộ riêng cho hay Tổng thống đang dẫn trước hàng trăm nghìn phiếu so với Biden.

Vũ Anh (Theo RT)