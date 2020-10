Người ủng hộ đồng thanh ca ngợi Trump 'siêu nhân'

Đám đông tại cuộc vận động của Trump ở bang Arizona hô vang "Siêu nhân" khi Tổng thống Mỹ kể về quá trình hồi phục Covid-19.

"Mọi người đang thoát khỏi đại dịch. Các bạn biết chứ? Do đó, điều mà Thống đốc của các bạn thực hiện thật tuyệt vời. Ông ấy đã mở cửa bang. Tôi ở đây và miễn dịch. Tôi có thể nhảy vào đám đông, hôn mọi người đàn ông và phụ nữ. Tôi đã miễn dịch", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại thành phố Tucson, bang Arizona, hôm 19/10.

Trump cho biết sau khi nhiễm nCoV, ông được điều trị bằng một loại steroid, thuốc kháng virus và tiêm kháng thể đơn dòng thử nghiệm. "Tôi thức dậy và cảm thấy khỏe, rồi yêu cầu 'đưa tôi ra khỏi đây'. Bùm. Siêu nhân", ông chủ Nhà Trắng nói.

Sau phát biểu này, đám đông hô vang "Siêu nhân" theo lời Tổng thống Mỹ.

Đám đông hô "Siêu nhân" sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tucson, bang Arizona, hôm 19/10.

Trump thông báo ông và Đệ nhất phu nhân Melania nhiễm nCoV trên Twitter hôm 2/10. Chưa đầy 24 giờ sau, Tổng thống Mỹ được đưa tới Trung tâm Quân Y Quốc gia Walter Reed, bang Maryland, và điều trị tại đây trong ba ngày bằng những phương pháp và thuốc đang thử nghiệm. Hôm 10/10, bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho biết Trump "không còn bị coi là nguồn nguy cơ truyền bệnh cho người khác".

Sau khi cuộc tranh luận tổng thống thứ hai bị hủy vì những lý do liên quan đến sự cố trên, màn "so găng" cuối cùng giữa Tổng thống Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dự kiến tổ chức ở Nashville, bang Tennessee, vào ngày 22/10. 6 chủ đề cho cuộc tranh luận cuối cùng bao gồm chống Covid-19, gia đình Mỹ, sắc tộc ở Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và khả năng lãnh đạo.

Tính đến tối 16/10, 22,2 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu bầu tổng thống, tương đương 16% số phiếu trong cuộc bầu cử năm 2016. Con số này không bao gồm dữ liệu ở 8 bang chưa báo cáo, trong khi vẫn còn hai tuần mới tới ngày bầu cử. Vì vậy, tỷ lệ cử tri đi bầu được dự đoán vô cùng cao.

Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ Trump giảm mạnh so với Biden, ngay cả ở những nhóm cử tri vốn được coi là lợi thế của Tổng thống Mỹ 4 năm trước.

