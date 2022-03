Người Trung Quốc sợ bay sau thảm kịch hàng không

Vụ rơi máy bay MU5735 chở 132 người khiến hàng loạt hành khách hủy vé, gây thêm khó khăn cho ngành hàng không Trung Quốc.

Theo dịch vụ dữ liệu hàng không dân dụng VariFlight, sau khi chuyến bay MU5735 của hãng hàng không China Eastern gặp nạn hôm 21/3, khoảng 74% trong số 11.800 chuyến bay được lên lịch tại Trung Quốc ngày 22/3 bị hủy, trong đó phần lớn là chuyến bay Bắc Kinh - Thượng Hải, một trong những tuyến bay nội địa bận rộn nhất thế giới.

Theo truyền thông Trung Quốc, một ngày sau thảm kịch, hàng dài người đã xếp hàng tại quầy của China Eastern ở sân bay Bạch Vân, Quảng Châu, yêu cầu hủy vé, hoàn tiền.

Nhân viên an ninh đứng bên ngoài khu vực dành cho thân nhân của những người trên chuyến bay MU5735 tại sân bay Quốc tế Bạch Vân Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, hôm 21/3. Ảnh: Reuters.

Trong số 35 chuyến bay được lên kế hoạch từ sân bay Hongqiao ở Thượng Hải tới Bắc Kinh, chỉ có hai chuyến buổi sáng và ba chuyến sau đó diễn ra, toàn bộ những chuyến khác bị hủy. Chỉ có 5 trên 34 chuyến bay từ Bắc Kinh tới Thượng Hải hôm đó được thực hiện.

Những hình ảnh và video tại hiện trường vụ tai nạn được chia sẻ trên mạng xã hội đã làm dấy lên nỗi sợ đi máy bay của nhiều người Trung Quốc. Một số người cho biết họ đã thay đổi kế hoạch đi lại sau vụ tai nạn.

"Tôi thực sự kinh sợ nên lập tức hủy vé máy bay, chuyển sang đi tàu cao tốc", tài khoản Weibo tên PLILY-L chia sẻ. Người này từng dự định đi từ Côn Minh đến Quảng Châu trên một chuyến bay khung giờ khác, trễ hơn chuyến MU5735 gặp nạn.

Hàng không Trung Quốc trong năm qua đã bị ảnh hưởng từ các hạn chế ngăn Covid-19, dẫn đến tỷ lệ hủy chuyến cao. Tuy nhiên, tỷ lệ hủy chuyến hôm 22/3 là mức cao nhất trong năm và gấp đôi dữ liệu hồi đầu tháng.

Trước khi xảy ra tai nạn, hãng China Eastern đã chịu tổn thất nặng nề trong ngành hàng không. Hãng bay này hồi tháng 1 ước tính khoản lỗ năm 2021 là 11-13,5 tỷ nhân dân tệ (1,7-2,1 tỷ USD), sau khi lỗ 11,8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ USD) năm 2020.

Đà thua lỗ của China Eastern có thể trầm trọng hơn sau khi tập đoàn thông báo tạm dừng khai thác các máy bay dòng 737-800 sau vụ tai nạn. Số liệu từ công ty tư vấn hàng không Anh IBA cho biết China Eastern hiện có 225 máy bay Boeing 737-800.

Chiếc máy bay MU5735 của China Eastern, chở 123 hành khách và 9 thành viên tổ bay, lao xuống sườn núi ở huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, hôm 21/3.

Máy bay Trung Quốc lao xuống theo phương thẳng đứng Giây phút máy bay MU5735 lao xuống theo phương thẳng đứng. Video: Weibo.

Sau nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ liên tục, giới chức Trung Quốc hôm 23/3 tìm thấy một hộp đen của chiếc máy bay, được xác định là thiết bị ghi âm buồng lái, cùng một số mảnh thi thể tại hiện trường. Lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được người nào còn sống sót.

Vụ tai nạn gây chấn động Trung Quốc, một trong những quốc gia có kỷ lục an toàn hàng không tốt nhất trên thế giới. Hàng không Trung Quốc trước đó lập kỷ lục 4.227 ngày bay an toàn và ghi nhận thời gian bay an toàn liên tục hơn 100 triệu giờ.

Đức Trung (Theo Reuters/Bloomberg)