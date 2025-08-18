Người Trung Quốc nói hãng đồng hồ Thụy Sĩ 'phân biệt chủng tộc'

Hãng đồng hồ Swatch xin lỗi và gỡ ảnh quảng cáo khi nhiều người Trung Quốc phản đối, cho là hãng phân biệt chủng tộc.

Theo Reuters, hình ảnh bộ sưu tập Swatch Essentials với người mẫu nam kéo đôi mắt xếch bị lên án rộng rãi trên mạng xã hội tại Trung Quốc. Nhiều bình luận cho rằng chúng thể hiện sự chế giễu đôi mắt người châu Á.

Trong lời xin lỗi được đăng bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh trên Weibo hôm 16/8, Swatch cho biết họ đã "lưu ý đến những lo ngại gần đây" và xóa mọi tài liệu về chiến dịch quảng cáo này trên toàn thế giới. Hãng viết trên Instagram: "Chúng tôi chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự khó chịu hoặc hiểu lầm nào do điều này gây ra".

Những phản ứng tiêu cực được xem là trở ngại mới đối với một công ty có cổ phiếu đã giảm hơn một nửa kể từ đầu năm 2023 và hiện phải đối mặt mức thuế quan 39% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ.

Người mẫu kéo đôi mắt xếch lên trong quảng cáo đồng hồ của Swatch. Ảnh: Swatch

Swatch, công ty cũng sản xuất đồng hồ Omega, Longines và Tissot, phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc về mặt doanh thu, với khoảng 27% doanh số của tập đoàn vào năm ngoái đến từ khu vực Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macau.

Doanh thu của hãng đồng hồ này giảm 14,6% xuống còn 6,74 tỷ franc (8,4 tỷ USD) năm 2024, do ảnh hưởng bởi sự suy giảm nhu cầu tại Trung Quốc. Swatch nhận định quốc gia này có điều kiện thị trường khó khăn dai dẳng và nhu cầu hàng tiêu dùng nói chung yếu.

Theo CNN, việc tạo ra đôi mắt xếch được coi là một trong những xúc phạm phổ biến với người châu Á. Trong những năm 1930, người Mỹ từng phân biệt đối xử bằng cách điều chỉnh đuôi mắt: Kéo xếch lên trên để miệt thị người Nhật, dài ra hai bên để chế nhạo người Trung Quốc và kéo xuống để trêu chọc người Hàn.

Năm 2020, mốt trang điểm mắt cáo với đuôi kéo dài và xếch lên bị đánh giá là một dạng chiếm đoạt văn hóa và bôi nhọ người châu Á, nhưng xu hướng này được nhiều bạn trẻ khắp thế giới yêu thích.

Trước Swatch, năm 2023, Dior từng vướng scandal tương tự: xin lỗi Trung Quốc và gỡ ảnh người mẫu mắt xếch trong quảng cáo mỹ phẩm.

Những năm qua, nhiều hãng mốt khác cũng bị cho là phân biệt chủng tộc. Năm 2018, Prada phải rút các sản phẩm sau khi một số mặt hàng trưng bày tại Manhattan bị xem nhại lại khuôn mặt người da đen. Cùng năm, Dolce & Gabbana bị tẩy chay ở Trung Quốc khi thực hiện quảng cáo với video người mẫu châu Á dùng đũa để ăn món Italy. Năm 2019, Gucci ngừng bán mẫu áo len giống khuôn mặt người da đen thể hiện cảm xúc từ bực tức đến phẫn nộ.

Họa Mi (theo Reuters)