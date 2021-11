Người Trung Quốc hoang mang về lời kêu gọi trữ nhu yếu phẩm

Người Trung Quốc lo lắng khi Bộ Thương mại kêu gọi trữ nhu yếu phẩm, thậm chí có người còn cho rằng sắp xảy ra chiến tranh với Đài Loan.

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 1/11 kêu gọi các hộ gia đình tích trữ nhu yếu phẩm hàng ngày trước mùa đông phòng trường hợp khẩn cấp và thiếu lương thực, làm dấy lên mối lo ngại trên mạng xã hội. Bộ yêu cầu giới chức địa phương ổn định nguồn cung và giá thực phẩm, gồm rau, thịt và dầu ăn để chuẩn bị cho những tháng lạnh giá sắp tới.

"Các gia đình được khuyến khích tích trữ lượng nhất định nhu yếu phẩm hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống và các trường hợp khẩn cấp", Bộ Thương mại cho hay.

Thông báo làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Hashtag "Bộ Thương mại khuyến khích các hộ gia đình trữ nhu yếu phẩm thường ngày" thu hút hơn 40 triệu lượt xem và gần 5.000 bình luận trên Weibo tính đến tối 2/11.

Một số người suy đoán lời kêu gọi liên quan đến nguy cơ xảy ra chiến tranh với Đài Loan, trong bối cảnh căng thẳng hai bờ eo biển leo thang. Nhiều người lo ngại về nguy cơ thiếu lương thực hoặc đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng. Cũng có ý kiến bày tỏ lo lắng thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến sản xuất và vận chuyển rau.

Người dân mua rau tại một khu chợ ở Nam Ninh, Quảng Tây, miền nam Trung Quốc hôm 1/11. Ảnh: AFP.

Zhu Xiaoliang, Cục trưởng Cục xúc tiến Tiêu dùng của Bộ Thương mại Trung Quốc, hôm 2/11 trấn an người dân rằng không có mối đe dọa cận kề nào đối với nguồn cung thực phẩm.

"Nhìn vào tình hình hiện tại, tất cả khu vực đều có đủ nguồn cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày, nguồn cung cấp phải được đảm bảo hoàn toàn", Zhu nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước CCTV.

Báo nhà nước Economic Daily cũng cố gắng xoa dịu những đồn đoán trên mạng khi nói rằng mục đích thông báo là để đảm bảo người dân chuẩn bị trước cho kịch bản phong tỏa hoặc cách ly do đợt bùng phát Covid-19 mới.

"Về lâu dài, thông báo này cũng thúc đẩy người dân nâng cao nhận thức về quản lý khẩn cấp, tăng dự trữ nhu yếu phẩm trong các hộ gia đình để củng cố hệ thống đối phó khẩn cấp quốc gia", tờ báo cho hay.

Trung Quốc đang cố gắng dập tắt đợt bùng phát Covid-19 mới theo chiến lược "Không Covid-19". Tuy nhiên, chiến lược này đang chịu áp lực từ các đợt bùng phát lẻ tẻ, đặc biệt ở các khu vực biên giới, dù tỷ lệ tiêm chủng ngày càng tăng.

Kêu gọi tích trữ khẩn cấp vốn không phổ biến ở Trung Quốc. Lần gần nhất chính phủ đưa ra thông điệp tương tự vào tháng 1/2010, yêu cầu người dân chuẩn bị cho thời tiết khắc nghiệt.

Thời tiết xấu cũng là nguyên nhân khiến giá rau ở Trung Quốc gần đây tăng đột biến. Trong tuần cuối cùng của tháng 10, giá trung bình 19 loại rau do Bộ Nông nghiệp theo dõi tại 286 chợ đầu mối trên cả nước tăng 49,1% so với một năm trước và tăng 13,5% so với tuần trước. Hồi tháng 10, giá bán buôn trung bình 28 loại rau tăng 16% so với tháng 9.

Việc tăng giá đã khiến các nhà kinh tế lo ngại rằng lạm phát giá nguyên liệu và sản xuất đang lan sang các sản phẩm tiêu dùng. Tuy nhiên, không có dấu hiệu Trung Quốc thiếu rau.

Một số chuyên gia cho rằng kêu gọi tích trữ nhu yếu phẩm cũng có thể liên quan đến nỗ lực của chính phủ nhằm tiếp sinh lực cho nền kinh tế. "Việc chính phủ khuyến khích dự trữ cũng có thể liên quan đến thúc đẩy tiêu dùng, kích thích nhu cầu trong nước và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", Liu Zhengshan, nhà kinh tế độc lập ở Trung Quốc, đăng Weibo.

Huyền Lê (Theo SCMP, Bloomberg)