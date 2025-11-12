Người trộm USD, kim cương của 'thần bài Poker' lĩnh án

Lâm ĐồngĐinh Hoàng Vũ bị phạt 13 năm tù do trộm đồng hồ Rolex, kim cương, tổng trị giá hơn 800 triệu đồng của cậu ruột là "thần bài Poker gốc Việt" Nguyễn Văn Mến.

Vũ, 42 tuổi, trú xã Hàm Kiệm, bị TAND khu vực 10 tỉnh Lâm Đồng xét xử về tội Trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự, ngày 12/11.

Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Văn Mến (71 tuổi, người Mỹ gốc Việt, trú phường Tiến Thành), cậu ruột của Vũ. Ông Mến nổi tiếng vì từng chiến thắng hàng chục giải đấu Poker ở Mỹ, được tạp chí CardPlayer vinh danh là "Thần bài Poker".

Bị cáo Đinh Hoàng Vũ tại phiên toà, ngày 12/11. Ảnh: Nguyễn Tư

Theo cáo trạng, Vũ được cậu ruột cho ở chung nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, TP Phan Thiết cũ (nay là phường Tiến Thành) để trông coi nhà. Ngày 22/5/2024, ông Mến quay về Mỹ làm ăn, dặn lúc ông vắng nhà "không ai được vào phòng ngủ".

Thường xuyên được cậu nhờ dọn dẹp phòng ngủ, nên Vũ biết trong phòng của ông Mến có một két sắt mini, cất giữ nhiều tài sản có giá trị, đồng thời biết được nơi ông Mến cất chìa khóa két sắt phía sau tivi. Do thiếu tiền tiêu xài, Vũ nảy sinh ý định trộm tài sản của cậu.

Đầu tháng 6, Vũ vô hiệu hóa camera an ninh, lấy chìa khóa mở két sắt lấy trộm 4 đồng hồ Rolex, nhẫn kim cương, tiền, vàng, USD và nhiều tài sản khác. Anh ta đem bán, chiếm đoạt tổng cộng hơn 812 triệu đồng, rồi dùng số tiền này để mua một điện thoại mới, chơi game và tiêu xài cá nhân.

Những tài sản còn lại có giá trị thấp hoặc không bán được anh ta đem cất giấu. Công an đã thu giữ, trả lại bị hại.

Một số tài sản được thu hồi sau khi Vũ bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Tại tòa hôm nay, Vũ thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, tỏ ra ân hận, mong được khoan hồng để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Ông Mến không yêu cầu bị cáo bồi thường giá trị tài sản đã trộm cắp, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cháu.

HĐXX ghi nhận Vũ có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện giao nộp tài sản, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt... nên tuyên 13 năm tù.

Khải Nguyên