'Thần bài Poker' gốc Việt bị trộm nhiều tài sản

Bình ThuậnÔng Nguyễn Văn Mến, được biết đến là "thần bài Poker" người Mỹ gốc Việt, bị cháu ruột Đinh Chí Vũ, 41 tuổi, lấy trộm nhiều tiền, USD, 3 đồng hồ Rolex.

Ngày 25/8, Công an TP Phan Thiết cho biết đã bắt Đinh Chí Vũ, điều tra về hành vi đột nhập phòng người cậu Nguyễn Văn Mến (70 tuổi, còn gọi là Men Nguyen, Việt kiều Mỹ) tại phường Đức Long, lấy trộm hàng loạt tài sản trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Nghi can Đinh Chí Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cảnh sát cung cấp

Bốn hôm trước, ông Mến đến công an trình báo, hồi tháng 5 ông qua Mỹ có việc, giao lại căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo (khu phố 1, phường Đức Long) cho em gái ruột và các cháu trông coi. Trở về hôm 20/8, ông phát hiện phòng ngủ bị kẻ gian mở khóa, cạy két lấy đi 200 triệu đồng, 8.000 USD, 3 đồng hồ Rolex và nhiều trang sức khác. Do vừa đi xa về mỏi mệt, hôm sau ông mới báo cảnh sát.

Công an TP Phan Thiết sau đó phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, truy xét các dấu vết, xác định Vũ (cháu gọi ông Mến bằng cậu, ở chung nhà) là nghi can.

Vũ thừa nhận hai tháng trước cần tiền tiêu xài và chơi game online nên nảy sinh ý định trộm tài sản của cậu. Ông ta lên mạng xã hội đặt mua dụng cụ mở khóa phòng của ông Mến. Khi vào trong, Vũ lục tìm chìa khóa mở két sắt lấy toàn bộ tài sản. Ông ta cất giấu tiền mặt, còn trang sức và USD mang đến các tiệm vàng ở Phan Thiết bán.

Cảnh sát đã thu giữ được một số tang vật; tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi tài sản còn lại trả cho bị hại.

Đồng hồ Rolex và một số tang vật cảnh sát đã thu hồi sau khi bắt Đinh Chí Vũ. Ảnh: Cảnh sát cung cấp

Ông Nguyễn Văn Mến từng chiến thắng hàng chục giải đấu Poker ở Mỹ, thắng tổng số tiền hơn 11 triệu USD, được tạp chí CardPlayer vinh danh là "Thần bài Poker".

Thông tin trên trang CardPayer cho biết, trong tháng 6 và tháng 7, Men Nguyen đã dự giải World Series of Poker 2024 tại Mỹ, chiến thắng nhiều ván. Đây cũng là thời điểm xảy ra vụ trộm.

Tư Huynh