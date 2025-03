Người trẻ dễ mất thính lực vì thiết bị công nghệ

Khoảng 1,1 tỷ người 12-35 tuổi toàn cầu đứng trước nguy cơ mất thính lực do tiếp xúc tiếng ồn lớn trong thời gian dài, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thông tin được TS.BS.CK2 Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM, chia sẻ trong chương trình hưởng ứng ngày Thính giác Thế giới, hôm 3/3.

Bác sĩ Minh cho biết âm thanh quá lớn có thể làm tổn thương các tế bào lông trong cơ quan ốc tai hoặc gây trật khớp xương con trong tai, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới thính lực. Trong một số trường hợp, chấn động mạnh còn có thể gây tổn thương mạch máu bên trong tai, khiến máu không đủ để nuôi ốc tai và dẫn đến điếc. Thời gian qua, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM đã tiếp nhận nhiều trường hợp thanh thiếu niên bị giảm khả năng nghe, thậm chí điếc đột ngột, do thường xuyên sử dụng các thiết bị điện tử với âm lượng lớn.

Trên toàn cầu, hiện có khoảng 466 triệu người bị khuyết tật thính giác, chiếm 5% dân số, trong đó có 34 triệu trẻ em. Dự báo đến năm 2050, con số này có thể tăng lên gấp đôi, tương đương khoảng một tỷ người. Điều này đồng nghĩa với việc cứ 10 người thì có một người bị ảnh hưởng bởi các vấn đề liên quan đến thính giác, đặc biệt ở các nước có thu nhập trung bình và thấp.

Các chuyên gia của WHO cảnh báo rằng khi thính giác đã bị mất, rất khó để có thể phục hồi trở lại như ban đầu. Nếu không được điều trị kịp thời, mất thính giác có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như sự cô lập xã hội, trầm cảm, lo lắng, mất trí nhớ, hoặc suy giảm khả năng vận động.

Bên cạnh nguyên nhân bẩm sinh, biến chứng lúc sinh, tiếp xúc tiếng ồn, nghe kém còn do các bệnh lý ở tai. Chẳng hạn, viêm tai giữa mạn tính, kéo dài nhiều năm làm tổn thương bộ phận thính giác, gây giảm sức nghe. Ngày càng nhiều người gặp tình trạng điếc đột ngột, có thể xảy ra do các bệnh lý toàn thân như tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao làm giảm lượng máu nuôi ốc tai, hoặc do viêm nhiễm, chấn thương, khối u.

Hiện, Việt Nam ghi nhận khoảng 8 triệu người khuyết tật, trong đó có gần một triệu trẻ em với hơn 40.000 trẻ khiếm thính. Giải pháp duy nhất giúp trẻ thoát cảnh điếc câm là cấy ốc tai điện tử, nhưng chi phí dao động 400-700 triệu đồng mỗi bên, kỹ thuật này chưa được bảo hiểm y tế thanh toán, nhiều gia đình không đủ tiền chi trả. Điều này khiến trẻ không có cơ hội nghe nói được để trở thành người bình thường, giảm nguy cơ trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Phẫu thuật cấy ốc tai điện tử tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Người lớn bị điếc cũng có thể cấy ốc tai điện tử để cải thiện về mặt thính lực so với việc đeo máy trợ thính hoặc không đeo máy. Việc điều trị giúp bệnh nhân có thể cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe nhờ việc tối ưu hóa chức năng nghe, từ đó tham gia các hoạt động tập thể. Hiện, số người lớn được cấy ốc tai điện tử chỉ chiếm ít hơn 5%, chủ yếu do rào cản về chi phí.

Theo bác sĩ Minh, tai thông nối với vòm mũi họng, nếu viêm nhiễm vùng mũi họng, các bệnh đường hô hấp trên, không điều trị kịp thời sẽ có thể tắc vòi nhĩ, gây các bệnh lý tai. Nên vệ sinh mũi họng hai lần mỗi ngày, đeo khẩu trang, tránh gió lạnh bụi bẩn... Tăng đề kháng phòng bệnh bằng cách chú ý chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, tránh thức khuya, tránh làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể...

Tránh tiếp xúc các tiếng ồn, âm thanh cường độ lớn. Thai phụ cần cẩn trọng khi dùng thuốc, tránh các nhiễm trùng, nhiễm virus trong thai kỳ, giúp giảm nguy cơ trẻ điếc bẩm sinh.

Lê Phương