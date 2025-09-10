Hồng Hạnh, 28 tuổi, Hà Nội, gửi 5 câu hỏi và để lại email cá nhân trên diễn đàn trực tuyến, với mong muốn được thông tin thêm về HPV.

Hạnh cho biết rất quan tâm tới HPV do đây là vi rút phổ biến lây truyền qua đường tình dục, có thể lây truyền dọc từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở dù hiếm gặp. Thời gian tới, chị dự định kết hôn và sớm có em bé, nên tìm hiểu kỹ lưỡng về HPV để có biện pháp dự phòng phù hợp.

Giải thích về việc đến khi kết hôn mới chủ động tìm hiểu và dự phòng HPV, Hạnh nói rằng từng bị ảnh hưởng bởi quan niệm truyền thống.

"Người lớn tuổi hơn nói rằng hàng chục năm trước không ai biết đến HPV, mọi người vẫn sống, đồng thời vi rút chỉ lây qua đường tình dục, vì vậy tôi cứ trì hoãn" Hạnh nói, thêm rằng sẽ thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ ngay khi nhận được câu trả lời.

Minh họa người trẻ tìm hiểu thông tin về HPV thông qua các ứng dụng di động. Ảnh: Vecteezy

Còn Minh Hà, 26 tuổi, Hải Phòng, đặt câu hỏi với bác sĩ chuyên khoa về việc "đã nhiễm HPV còn cần dự phòng hay không, các biện pháp có tác dụng không". Hà cho biết mong muốn nhận được lời khuyên để có thể hành động ngay nếu nhiễm HPV trong tương lai.

Chị Hồng Hạnh và Minh Hà là hai trong số nhiều người trẻ chủ động tìm hiểu về HPV và cách dự phòng. Một số khảo sát thực hiện thời gian gần đây cũng cho thấy mối quan tâm của cộng đồng về HPV rất lớn, đặc biệt nhóm người trẻ.

Khảo sát "Sự hiểu biết của cộng đồng về HPV" do Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế thực hiện trong vòng hơn một tháng từ 21/4 đến 23/5, cho thấy khảo sát ghi nhận sự chú ý từ nhiều người trẻ, cả nam giới và nữ giới.

Khảo sát sâu hơn về các kênh tiếp nhận thông tin, Bộ Y tế cho thấy giới trẻ tiếp nhận thông tin về HPV và chịu ảnh hưởng nhiều từ mạng xã hội như Facebook, TikTok... bên cạnh các nguồn chính thống như truyền hình, báo chí, cán bộ y tế.

Còn khảo sát "Bạn có hiểu sai về HPV không?", đăng tải trên báo VnExpress vào 11-17/3, đưa ra số liệu rõ ràng hơn về số người trẻ 18-35 tuổi quan tâm tới HPV. Trong hơn 15.300 người tham gia khảo sát, 25,5% thuộc nhóm thanh niên 18-35 tuổi, đứng sau nhóm 36-50 tuổi với gần 56%. Gần 22% người trẻ đã nghe hoặc tìm hiểu về HPV, chỉ gần 4% chưa nghe đến hoặc chưa tìm hiểu về vi rút này.

Người dân có thể chủ động tham vấn bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để có biện pháp dự phòng HPV phù hợp. Ảnh minh họa: Vecteezy

Khảo sát sự hiểu biết của cộng đồng về HPV do Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế, chỉ ra nhận thức của cộng đồng và nhóm người trẻ tuổi về HPV khá toàn diện. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa chủ động trong dự phòng do chưa cảm thấy cần thiết hoặc coi nguy cơ lây nhiễm không cao. Để nâng cao hơn nữa sự hiểu biết và chủ động các biện pháp phòng ngừa HPV của nhóm người trẻ tuổi, công tác truyền thông cần tăng cường, giúp người dân hiểu rõ các bước dự phòng phù hợp với từng độ tuổi và tình trạng sức khỏe.

Khảo sát cũng chỉ ra cộng đồng vẫn còn hiểu nhầm về HPV, như: người đã nhiễm không cần dự phòng, dự phòng chỉ cần thiết khi quan hệ tình dục không an toàn... Trong thực tế, ngay cả khi duy trì mối quan hệ chung thủy, quan hệ an toàn, cá nhân vẫn có nguy cơ phơi nhiễm HPV. Những nhóm này cần được cung cấp thêm thông tin chính xác để hiểu đúng và chủ động bảo vệ sức khỏe.

Phần lớn trường hợp nhiễm HPV không có triệu chứng và tự đào thải, tuy nhiên việc nhiễm dai dẳng có thể dẫn đến mụn cóc sinh dục, tiền ung thư và ung thư liên quan đến HPV ở cả nam và nữ. Người trẻ chủ động tìm hiểu thông tin, đặt câu hỏi và tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia y tế, là tín hiệu tích cực, phản ánh sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng về HPV. Việc chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản không chỉ góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến vi rút này mà còn hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Văn Hà