Người TP HCM dỡ nhà mở rộng quốc lộ 13 sau 25 năm chờ đợi

Những ngày qua, nhiều căn nhà trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Hiệp Bình được phá dỡ, lùi sâu vào trong, chờ triển khai công trình.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đoạn dài 6 km từ cầu Bình Triệu đến Vĩnh Bình sẽ mở từ 4-6 làn xe lên 10 làn, rộng 60 m. Công trình có tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Kế hoạch mở rộng đường huyết mạch thường xuyên ùn tắc được đặt ra từ năm 2001 nhưng nhiều lần chậm tiến độ. Hiện phía Bình Dương cũ đã khá thông thoáng, trong khi hướng vào trung tâm TP HCM vẫn chật hẹp với nhiều “nút cổ chai” gây kẹt xe.