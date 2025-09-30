Người Thủ đô vật lộn đưa con đi học, đi làm trong mưa lớn

Nhiều người Hà Nội mất ba tiếng mới đến được chỗ làm, một số khác phải dắt xe chết máy về nhà trong trận mưa lớn gây ngập và tắc nghẽn nghiêm trọng sáng 30/9.

Sau nửa buổi sáng nhích trên đường, Hải Anh mới từ nhà ở phường Thanh Xuân tới công ty ở Trần Cung, phường Cầu Giấy. Cô gái 28 tuổi cho biết đã chủ động đi sớm hơn mọi ngày vì đoán sẽ tắc đường do mưa lớn nhưng vẫn không tránh được cảnh chật vật.

Từ phố Chính Kinh, đoạn đầu đường Nguyễn Trãi, Hải Anh phải di chuyển chậm. Sau hơn 30 phút, cô vượt qua được nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến. Tình trạng tồi tệ hơn khi cô đi vào đường Phạm Hùng. "Đến đoạn này, xe cộ gần như đứng yên. Hàng nghìn phương tiện từ Vành đai 3 và đường Nguyễn Trãi đổ về khiến đường tắc nghẽn hoàn toàn", cô mô tả.

Tại đây, Hải Anh bị kẹt hơn một tiếng. Trong cảnh tắc đường, nhiều người tìm cách vượt lên, lấn làn khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. "Thường ngày đi làm mất 45 phút nay mất gần ba tiếng", nữ nhân viên văn phòng nói.

Người dân dắt xe qua điểm ngập sâu ở đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, sáng 30/9. Ảnh: Lộc Chung

Anh Đức, 35 tuổi, gặp cảnh xe chết máy khi đi vào đường Lê Quang Đạo. "Tôi thấy đường này xe cộ đi chậm, nhiều xe máy quay đầu, nhưng vì cố cho kịp giờ làm nên tôi vẫn liều", Đức kể. Khi đi tới đoạn ngập sâu gần sân vận động Mỹ Đình, xe của anh không thể nổ máy được nữa. "Tôi xuống dắt bộ hơn 400 mét mới thoát khỏi đoạn ngập nhưng không tìm được nơi sửa xe, đành chấp nhận nghỉ làm", Đức chia sẻ.

7h sáng, chị Nguyễn Việt, 37 tuổi, ra đường giữa cơn mưa. Đến ngã tư Trôi - Lai Xá, Hoài Đức chị thấy nước đã ngập mênh mông, nhiều xe phải quay đầu. "Tôi không dám đi tiếp vì nước ngập kéo dài. Đi làm 13 năm trên cung đường này, tôi chưa bao giờ thấy cảnh ngập nặng như vậy", chị Việt nói.

Người Hà Nội vật lộn đưa con đi học, đi làm trong mưa lớn Đoạn đường ngã tư Trôi - Lai Xá ở xã Hoài Đức ngập, tắc dài lúc 7h sáng 30/9. Video: Nguyễn Việt

Việc đưa con đến trường cũng là thử thách lớn với các phụ huynh Hà Nội. Sáng sớm, chị Nguyễn Trang, 30 tuổi, ở chung cư An Khánh mặc hai áo mưa, bọc cẩn thận cặp sách, đưa con trai lớp 4 đến trường. Hai con nhỏ học mầm non đã được thông báo nghỉ vì trường bị ngập, nhưng con trai lớn muốn đến lớp nên mẹ đành chở đi.

Đi được hơn một km, hai mẹ con buộc phải quay đầu. "Mưa xối xả, xe chết máy, hai mẹ con ướt như chuột lột", chị kể. Thi thoảng, ôtô lao nhanh trên đường tạo sóng tạt thẳng vào xe máy khiến chị loạng choạng.

"Ba đứa ở nhà mà không có đồ ăn sẵn, trời vẫn mưa như trút, đành nghỉ làm. Lương ngày 300.000 đồng mà đi sửa xe có khi mất cả triệu, chưa kể dễ cảm lạnh", chị nói.

Tại Hà Nội sáng nay nhiều điểm như Nam Cường (Nghĩa Đô), Phú Diễn, Lê Đức Thọ bắt đầu ngập cục bộ; một số hầm chui số 5, 6 trên Đại lộ Thăng Long (Km9) cũng ghi nhận úng ngập, gây khó khăn cho giao thông.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn có mưa rải rác từ đêm 29/9, trong đó một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn trong 24 giờ qua: xã Xuân Mai 198 mm, phường Tây Mỗ 169 mm, phường Phú Lương 118 mm, phường Ô Chợ Dừa 104 mm, xã Vĩnh Thanh 99 mm.

Đơn vị đang vận hành các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ để hạ mực nước; riêng trạm Yên Sở đang chạy 5/20 bơm nhằm giảm áp lực cho hệ thống.

Song Nga