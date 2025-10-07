Người Thái Nguyên chạy lũ

2h sáng 7/10, nghe tiếng nước sông Rong ồ ồ tràn vào nhà, chị Phạm Thị Ngà chỉ kịp hô hoán, báo động chồng con rồi trèo lên nóc nhà vệ sinh.

Tối hôm trước, nước mấp mé sân, vợ chồng chị kê đồ đạc lên cao gần một mét rồi đi ngủ. "Nào ngờ chỉ vài tiếng sau, nước ngập ngang bụng", chị Ngà, 49 tuổi, ở xóm Phương Bá, xã Dân Tiến (huyện Võ Nhai cũ) kể.

Cả nhà leo lên mái xi măng nhưng dốc và trơn trượt không có chỗ bấu víu. Họ chạy sang nhà hàng xóm cao hơn. Lát sau, dòng nước hung hãn tràn đến bủa vây, cuốn trôi đồ đạc.

Cả hai ngôi nhà đều nằm sát sông, bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Họ trèo lên nóc nhà vệ sinh mái bằng, hy vọng có thể cầm cự với sức nước.

Từ 2h đến 9h sáng, bốn người co ro dưới tấm bạt mỏng giữa cơn mưa như trút. Dưới chân, nước đã ngập hết tầng một, cách chỗ họ ngồi chừng 30 cm. Chị Ngà liên tục gọi cầu cứu nhưng lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận. Cả vùng mênh mông nước.

Điện thoại ướt, pin yếu dần trong khi nước vẫn dâng không ngừng. "Tôi chỉ sợ chỗ đang ngồi cũng bị nhấn chìm", chị Ngà nói qua tiếng điện thoại chập chờn.

Nước lũ đã dâng ngập tầng một những ngôi nhà xung quanh chị Trần Thị Thu ở xóm Phương Bá, xã Dân Tiến, sáng 7/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cách đó vài trăm mét, gia đình chị Trần Thị Thu, 36 tuổi, cố thủ trên tầng hai nhà người thân. Căn nhà cấp bốn của chị đã chìm nghỉm trong nước.

Thấy lũ về, từ nửa đêm gia đình chị đã kê cao đồ đạc như mọi lần. Đến 2h sáng, nước dâng cuồn cuộn, vài phút sau đã ngập ngang cửa sổ. Chị dẫn bố mẹ già và hai con nhỏ sơ tán. Hai thanh niên trong xóm cũng sang hỗ trợ, cõng hai đứa trẻ vượt qua dòng nước xiết.

"Tôi cao 1,68 m mà nước ngập đến cổ, cả nhà phải bám vào tường để đi, chỉ sợ bị cuốn trôi", chị Thu kể.

9 người gồm gia đình chị, vợ chồng người bác và hai hàng xóm đang ở trên tầng hai. Gần 10 tiếng qua, tất cả nhịn đói vì không kịp mang theo đồ ăn. Điện bị cắt, sóng điện thoại chập chờn. Chị Thu phải tiết kiệm pin để phòng trường hợp khẩn cấp.

Người Thái Nguyên trắng đêm chạy lũ Mực nước lúc 11 trưa ngày 7/10 ở xóm La Hiên, Võ Nhai. Video: Nguyễn Văn Tuyến

Trong khu tập thể công nhân nhà máy xi măng La Hiên (Võ Nhai cũ), anh Nguyễn Văn Tuyến, 32 tuổi, cũng trải qua một đêm trắng vì chạy lũ. Dù nhà anh nằm trên khu đất cao, đến 11h trưa, nước vẫn ngập gần hết tầng một. "Cũng may là đồ đạc đã cất cao từ bão Bualoi chưa hạ xuống, giờ chỉ còn chạy người", anh nói. Gia đình 6 người dồn hết lên tầng trên cố thủ chờ cứu viện.

Khu dân cư có hơn 30 nhân khẩu, với hơn chục trẻ nhỏ bị cô lập hoàn toàn trong biển nước. "Chúng tôi gọi cầu cứu khắp nơi, nhưng nước chảy xiết, lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận. Chỉ biết đứng nhìn nước dâng ngập từng bậc cầu thang", anh chia sẻ.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao, Thái Nguyên mưa lớn từ tối qua. Cơ quan khí tượng ghi nhận lượng mưa từ 19h hôm qua đến 7h sáng nay tại Hóa Thượng 526 mm, Đồng Quang 446 mm, Than Khánh Hòa 389 mm, Nam Hòa 459 mm, Tân Long 327 mm.

Nhiều khu vực tại TP Thái Nguyên và các huyện cũ như Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ... ngập sâu từ 1-2 mét. Trên mạng xã hội, nhiều người dân chia sẻ hình ảnh nhà cửa, đường phố chìm trong biển nước. Các bài đăng kêu cứu xuất hiện liên tục khi nhiều gia đình bị cô lập, phải trèo lên gác xép, nóc nhà trong tình trạng mất điện, sóng điện thoại chập chờn.

Sáng 7/10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng tuần tra, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tiếp cận các vùng bị cô lập để cung cấp lương thực, thực phẩm và hỗ trợ y tế.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng, triển khai phương án ứng phó mưa lũ, hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Cán bộ cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ di chuyển tài sản cho nhân dân tại xã Vô Tranh, Thái Nguyên, sáng 7/10. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Giữa lúc lực lượng chức năng đang triển khai nhiệm vụ, nhiều người dân vẫn đang vật lộn giữa biển nước. Tại phường Gia Sàng, chị Đặng Thảo Nhi, 25 tuổi, cho biết gia đình đã phải chuyển đồ đạc lên tầng hai từ đêm qua. Dù nền nhà cao hơn mặt đường 80 cm, nước vẫn tràn thêm 30 cm, cuốn theo đồ đạc, rác và bùn đất.

Chị Nhi kể, xót xa nhất là cảnh xóm trọ cấp bốn cạnh đó nhiều người chỉ kịp thoát thân khi nước đã ngập 2/3 phòng, nhấn chìm toàn bộ đồ đạc. 8h sáng, họ dìu nhau bơi qua dòng nước ngập đến cổ để tìm nơi tránh trú. "Đồ đạc mất hết, không còn gì để nấu ăn", chị nói.

Đến gần trưa, mực nước dâng hơn hai mét, tổ dân phố số 1, nơi chị Nhi sinh sống, bị cô lập hoàn toàn trong nước lũ. Nhiều người đang mong chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Xóm của anh Tuyến ở La Hiên, Võ Nhai lúc 13h chiều 7/10, nước đã rút khoảng 40 cm so với hai tiếng trước đó. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, trong 12 giờ qua, trên các sông suối xuất hiện một đợt lũ lớn, mực nước nhiều nơi đang lên nhanh và vượt mức báo động cao. Tính đến 11h ngày 7/10, mực nước tại trạm Chợ Mới trên báo động 3 là 2,05 m; trạm Gia Bảy đạt 28,26 m, trên báo động 3 là 1,26 m, tiếp tục lên nhanh. Trong ngày hôm nay lũ trên các sông của Thái Nguyên tiếp tục lên, có nơi đạt và vượt mức báo động 3.

Tại xóm ở La Hiên lúc 13h trưa, anh Tuyến cho biết mưa đã ngớt, mực nước rút được khoảng 40 cm so với đỉnh điểm nhưng vẫn còn ngập quá đầu người. Hôm nay nhà anh người lớn ăn mì tôm, hai con nhỏ uống sữa.

Nhìn ra tứ phía chỉ còn thấy mênh mông nước đục lẫn đồ đạc nổi lềnh bềnh. Nhiều hộ lân cận vẫn đang bị cô lập hoàn toàn, phải trèo lên mái nhà hoặc gác xép trú tạm, nhịn đói và pin điện thoại cạn dần.

"Chỉ mong đến chiều nước rút bởi nhiều người sẽ không trụ nổi qua đêm nay", anh Tuyến nói.

Quỳnh Dương