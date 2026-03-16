Người Tehran sợ hãi, tuyệt vọng dưới mưa bom

Một số người dân Tehran cho biết họ đang sống trong cả sợ hãi lẫn tuyệt vọng khi liên tục phải hứng chịu những cuộc không kích dữ dội từ Mỹ - Israel.

"Những ngày qua, tôi thực sự cảm thấy vô vọng. Tôi thấy như chúng tôi đang sống trong địa ngục và tương lai thật ảm đạm", một cư dân 32 tuổi tại thủ đô của Iran hôm nay nói, đề cập đến các cuộc không kích từ Mỹ - Israel liên tục dội xuống thành phố. "Tôi thấy vừa nghẹt thở vừa bế tắc".

Người phụ nữ ngồi trên đống đổ nát đối diện một tòa nhà bị hư hại trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel vào thủ đô Tehran, Iran, hôm 12/3. Ảnh: AP

"Mỗi đêm, họ lại bắn phá mạnh hơn, dữ dội hơn, khiến người Iran chúng tôi thấy như mình bị cô lập với phần còn lại của thế giới", người này cho biết thêm.

Quân đội Israel hôm nay cho biết họ đã phát động một chiến dịch không kích quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng của Iran tại các thành phố Tehran, Shiraz và Tabriz. Loạt tiếng nổ đã vang lên ở Tehran sau thông báo này.

Một nam công dân 44 tuổi ở Tehran cho hay dù đã có nhiều người thiệt mạng vì xung đột, cuộc sống vẫn phải diễn ra bằng cách này hay cách khác.

"Bạn biết đấy, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống thôi, không thể cứ ở mãi trong nhà mà lo lắng được", anh nói.

Một phụ nữ 30 tuổi mô tả vài đêm trở lại đây thật sự "kinh hoàng". "Bạn có thể nghe thấy tiếng bom vang lên khắp thành phố, bất kể ở đâu", cô cho biết. "Ngay từ đầu, cuộc chiến này đã là một sự sai lầm và điên rồ tuyệt đối. Giờ đây, chúng tôi đang sống dưới mưa bom đạn liên tục dội xuống và thực sự chúng tôi không đáng phải chịu đựng điều này".

Chiến dịch oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran đã bước sang tuần thứ ba. Từ các khu phố lịch sử ở trung tâm đến những khu vực cao cấp phía bắc thủ đô, bom đạn làm rung chuyển thành phố cả ngày lẫn đêm mà không hề có còi báo động hay hệ thống cảnh báo nào cho người dân.

Các vụ tấn công của Israel vào hàng loạt kho dầu ở Tehran cách đây hơn một tuần đã tác động đặc biệt nghiêm trọng đến tâm lý người dân. Sau những vụ nổ, các đám cháy khổng lồ bùng phát dữ dội và khói đen độc hại bao trùm bầu không khí.

"Tôi gần như không thể thở nổi", một nữ cư dân 54 tuổi cho hay. "Mọi người lo ngại rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến cả nguồn nước uống".

Theo lời bà kể, nhiều đêm, chiến đấu cơ và máy bay không người lái (UAV) của Mỹ - Israel "chiếm lĩnh toàn bộ bầu trời". "Phía đông, phía tây, chúng tấn công mọi nơi có thể".

Một kỹ sư 33 tuổi trong khi đó mô tả các cuộc tấn công vào kho dầu đã tạo nên "cảnh tượng như tận thế" ở Tehran.

'Mưa đen' trút xuống Tehran sau khi Israel tập kích cơ sở dầu mỏ

Anh cho hay người dân Iran đang gặp khó khăn trong việc theo dõi tin tức chiến sự khi Internet phần lớn đã bị cắt đứt kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2. Anh tin rằng chỉ một bộ phận nhỏ công chúng có thể truy cập hạn chế thông qua mạng riêng ảo (VPN).

Viên kỹ sư nói rằng anh thường gọi điện cho bạn bè để nắm thông tin về những nơi bị ném bom. Những cư dân khác cho biết gia đình và bạn bè thường trao đổi tin tức về các cuộc không kích khi họ gặp mặt ở nhà riêng hay quán cà phê.

Một sinh viên đại học cho hay nỗi lo sợ về các cuộc tấn công đang gia tăng ngay cả với những người không sống gần các cơ sở của chính phủ hay quân đội.

"Bất cứ lúc nào, một khu vực nào đó của thành phố cũng có thể bị tấn công", anh nói.

Tính đến cuối tuần trước, Bộ Y tế Iran báo cáo xung đột đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng, trong đó có hàng trăm phụ nữ và trẻ em, cùng khoảng 10.000 người bị thương với hàng nghìn ca nguy kịch. Ít nhất 25 bệnh viện của đất nước bị hư hại, một số nơi đã hoàn toàn ngừng hoạt động.

Một vụ nổ bùng phát sau các cuộc không kích gần tháp Azadi, sát sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran hôm 7/3. Ảnh: AFP

Behrouz Mohebbi, 50 tuổi, bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện Rasalat ở Tehran, đã không được ngủ trọn giấc suốt hai tuần qua.

"Đây là giai đoạn khó khăn nhất trong suốt cuộc đời làm nghề của tôi", ông nói. "Ban đầu, chúng tôi chỉ tiếp nhận vài ca thương vong. Sau đó, chúng tôi ngày càng phải đối mặt với những ca chấn thương liên tục do các cuộc không kích và tấn công tên lửa vào Tehran".

Theo lời ông, các khu nội trú của bệnh viện đã quá tải, giường bệnh chật kín, thiết bị lại thiếu hụt nghiêm trọng.

"Một số nạn nhân chúng tôi không thể cứu được do thiếu thiết bị và số lượng ca chấn thương quá lớn", ông nói. "Mỗi ngày tôi đều chứng kiến những gia đình mất đi người thân, những bậc cha mẹ tìm kiếm con cái giữa đống đổ nát và cảnh hỗn loạn".

Vũ Hoàng (Theo AP, CNN, AFP, Reuters)