Người sống sót 42 giờ trên biển: 'Uống nước mưa, ăn cua sống để cầm cự'

Quảng NgãiBị sóng cuốn ra khơi khi lao ra cứu người, ông Quang trôi 42 giờ trên biển trong bão Kalmaegi, uống nước mưa, ăn cua sống để lấy sức đến lúc được cứu.

Trưa 8/11, khi vừa được các thuyền viên kéo lên boong tàu, ông Phan Duy Quang (47 tuổi, đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) vẫn còn run. Hai tay tê cứng, toàn thân rã rời sau hơn 42 giờ lênh đênh giữa biển lớn trong bão Kalmaegi.

Ông Quang kể, sự việc bắt đầu từ 15h ngày 6/11. Lúc đó sóng ngoài cầu cảng cũ của Lý Sơn đã dựng lên, biển động mạnh khi bão đã áp sát. Trong lúc hỗn loạn ấy, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, nhân viên tàu cao tốc) bất ngờ nhảy xuống nước.

Ông Quang khi vừa được đưa lên tàu Hải Nam 39. Ảnh: Thuyền viên tàu cung cấp

Nghe tiếng hô hoán, ông Quang và cháu là Lê Văn Sanh (37 tuổi) lập tức lấy thúng câu, lao ra biển cứu người. Họ kịp vớt được ông Cường lên thúng. Nhưng sóng lớn dần, thúng dù có dây nối với bờ và được nhiều người kéo vẫn không trụ nổi. Sợi dây bị giật tung, thúng câu nhỏ với ba người đàn ông và áo phao bị cuốn phăng ra ngoài.

Ở trong bờ, Đồn Biên phòng và địa phương huy động tàu ra cứu nhưng bất thành. 17h50, bão cấp 13 sắp đổ bộ, sóng gió quá mạnh, việc tìm kiếm buộc phải tạm dừng.

Trên biển, suốt đêm 6/11 và cả ngày 7/11, ông Quang cố cầm cự. Khi không còn thấy bóng đảo, ông động viên hai người trẻ hơn bám chặt thành thúng. Nhưng vài giờ sau, Cường trôi mất trước. Đến gần nửa đêm, Sanh cũng mất dấu. Cuối cùng chỉ còn một mình ông Quang trôi giữa biển động.

"Tôi ngửa mặt lên trời uống nước mưa", ông Quang kể và cho biết lúc biển động mạnh, cua cá nhỏ bị sóng đánh trồi lên mặt nước, ông cố vớt đưa vào miệng để lấy sức cầm cự.

Ông Quang (giữa) được đưa từ tàu Hải Nam 39 sang tàu An Vĩnh Express. Ảnh: Thuyền viên tàu cung cấp

Rạng sáng 7/11, thấy bóng một tàu hàng đi qua, ông Quang bơi, la hét, nhưng sóng lớn, những người trên tàu không ai phát hiện. Suốt ngày hôm đó, nhiều tàu khác đi ngang, nhưng không ai nhìn thấy ông. Người đàn ông 47 tuổi tiếp tục trôi, cố giữ mình nổi suốt 24 giờ sau đó.

Sáng 8/11, khi đang trôi dạt trên vùng biển Bình Định, chiếc tàu thứ 7 - tàu hàng Hải Nam 39 - xuất hiện. Ông nhìn vào hướng đi của tàu và tìm cách tiếp cận mũi. "Tôi vừa bơi vừa kêu cứu, đến khoảng nửa tiếng thì có một người đứng ở boong tàu vẫy tay. Lúc đó tôi biết mình sống rồi", ông Quang kể.

Thuyền trưởng tàu Hải Nam 39 Hoàng Phú Xuyên cho biết từ buồng lái đã phát hiện một người mặc áo phao trôi dạt trên biển, cách đảo Lý Sơn khoảng hơn 100 km. Ông lập tức báo động, yêu cầu thủy thủ đoàn chuẩn bị thiết bị, hạ tốc độ và quay tàu trở lại ứng cứu. Tuy nhiên việc tiếp cận không dễ vì "tàu đang có đà máy", sóng lại lớn nên mất nhiều thời gian để xoay mũi và xác định lại vị trí nạn nhân.

Sau nhiều lần nỗ lực, tàu mới tiếp cận đủ gần để ném phao cho nạn nhân. Do kiệt sức, ông Quang không thể tự leo lên tàu, thủy thủ đoàn phải xuống nước hỗ trợ đẩy lên, trong khi nhiều người trên boong cùng kéo đưa ông lên an toàn.

Khoảnh khắc cứu người người bị sóng cuốn trôi giữa cơn bão Giây phút ông Quang được thuyền viên tàu hàng cứu. Video: Phạm Linh - Tuấn Việt - Lâm Nguyễn - Phương Nghi

Tàu khách An Vĩnh Express được điều ra tiếp nhận. Khi sang tàu đồng hương, ông Quang đã đủ khỏe để tự leo thang. Trên tàu, mọi người tính phương án đưa ông lên bờ. Nhưng ông Quang bảo còn khỏe và đề nghị đi cứu hai người còn lại.

Thuyền trưởng tàu An Vĩnh Express lập tức cho tàu quay mũi, theo hướng ông Quang chỉ. 16h20 cùng ngày, tàu cứu được anh Lê Văn Sanh trên vùng biển Mộ Đức - Đức Phổ (Quảng Ngãi). Lúc được kéo lên, anh Sanh nói lí nhí, uống nước rồi mới mỉm cười. Hai cậu cháu ôm nhau, không tin mình còn sống.

Tàu An Vĩnh Express và tàu khách Hòa Bình với khoảng 40 thủy thủ sau đó tiếp tục tìm kiếm trên biển để cứu anh Cường - người nhảy xuống biển. 17h30, một tàu cá Quảng Bình báo về đã cứu được ông Cường khi ông đang trôi cách vị trí cứu ông Sanh khoảng 12 km.

Anh Sanh đang trôi lênh đênh trên biển khi được tàu Vĩnh An Express phát hiện. Ảnh: Thuyền viên cung cấp

Tại Lý Sơn chiều nay cả đảo vỡ òa trong niềm vui vì cả ba người trên thuyền thúng bị gió bão cấp 13 đánh dạt ra biển đều đã được cứu sống. Căn nhà nhỏ của bà Trần Thị Đông - vợ ông Quang gần như kín người. "Mừng hết sức mừng", bà nói và cho biết hai đêm qua bà và các con gần như không ngủ. "Đêm nào tôi cũng khấn mẹ độ cho ảnh được bình an và phép màu đã xảy ra", bà kể.

Phạm Linh