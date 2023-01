Người sát hại nhân tình tại khách sạn 'bị tâm thần'

Cà MauGần 3 tháng sau khi dùng cây gỗ đánh người tình tử vong tại khách sạn, ông Nguyễn Văn Xuân, 57 tuổi, được xác định mắc bệnh tâm thần khi gây án.

Công an tỉnh Cà Mau vừa gửi thông báo giải quyết vụ án cho gia đình nạn nhân 40 tuổi ở huyện Năm Căn, cho biết Nguyễn Văn Xuân "không đủ sức khỏe tâm thần để tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh".

Quyết định trên được đưa ra căn cứ vào kết luận giám định tâm thần đối với bị can. Theo đó, trước khi phạm tội ông này hoàn toàn bình thường; nhưng trong, sau khi gây án, và hiện tại bị can "có bệnh lý rối loạn tâm thần cấp đa dạng". Về năng lực, tại thời điểm phạm tội (ngày 10/11/2022) và hiện tại, ông Xuân mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, giai đoạn bệnh cấp tính.

Gia đình nạn nhân cho biết sẽ nhờ luật sư tư vấn để yêu cầu giám định tâm thần lại đối với Xuân. "Trước đây ông ta rất bình thường, không có dấu hiệu bệnh tâm thần, chúng tôi sẽ làm đơn ngay sau Tết", đại diện bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân nói.

Camera an ninh ghi hình Xuân cầm cây gỗ đánh người tình gục tại chỗ. Ảnh cắt từ video

Ông Xuân là cán bộ kiểm lâm đã nghỉ việc, quan hệ tình cảm với goá phụ 40 tuổi (có 2 con) nhiều năm qua.

Theo điều tra ban đầu, tối 9/11/2022, ông này và người tình đến thuê phòng 301 nhà khách ở phường 5, TP Cà Mau. Sáng hôm sau, tại hành lang phòng ngủ, ông Xuân cầm cây gỗ đánh người tình gần 50 cái. Nạn nhân gục tại chỗ.

Một số người chạy đến nhưng không dám can ngăn do Xuân rất hung hãn. Sau đó, một thanh niên lao vào kéo được ông ta ra ngoài. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau nhưng đã tử vong do đa chấn thương.

Ngay sau đó, Nguyễn Văn Xuân bị bắt giữ, khởi tố về tội Giết người. Tuy nhiên, ông ta có tình trạng khủng hoảng tinh thần, liên tục la hét, quậy phá, tiểu tiện mất kiểm soát... phải nhập viện điều trị cho đến nay.

An Minh