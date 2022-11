Nghi can sát hại người tình tại khách sạn đang nguy kịch

Cà MauSau khi sát hại người tình tại hành lang khách sạn, ông Nguyễn Văn Xuân, 56 tuổi, nhịn ăn, đi vệ sinh mất kiểm soát, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng…

Ngày 15/11, Xuân bị Công an tỉnh Cà Mau khởi tố về hành vi Giết người. Do ông này đang nguy kịch nên cơ quan điều tra đề nghị y tế tập trung điều trị cho bị can.

Từ khi bị bắt (ngày 11/11), ông Xuân liên tục nói nhảm, nhịn ăn, đi vệ sinh trong tình trạng mất kiểm soát. Tối hôm qua, cơ quan điều tra đưa ông này đi giám định tâm thần tại Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nam bộ ở TP Cần Thơ. Tuy nhiên, khi đến nơi, bị can có dấu hiệu mệt, lơ mơ nên được đưa vào Bệnh viện đa khoa Trung ương TP Cần Thơ cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết Xuân bị sốc nhiễm trùng, suy đa tạng đang được điều trị thuốc vận mạch, kháng sinh, lọc máu liên tục và phải thở máy.

Ông Xuân đã ly thân vợ nhiều năm. Hai năm trước ông này quan hệ tình cảm với goá phụ 39 tuổi (có 2 con). Tối 10/11, họ gặp nhau tại khách sạn ở phường 5, TP Cà Mau.

Camera an ninh khách sạn ghi nhận, tại hành lang phòng ngủ, ông Xuân cầm cây gỗ đánh người tình gần 50 cái. Nạn nhân gục tại chỗ. Một số người chạy đến nhưng không dám can ngăn do Xuân rất hung hãn. Sau đó, một thanh niên lao vào kéo được ông ta ra ngoài.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau nhưng đã tử vong do đa chấn thương (nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu...).

