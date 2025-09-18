Người phụ nữ U70 trẻ đẹp nhờ đam mê gym

Hà NộiNhờ niềm đam mê tập gym, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, 69 tuổi, sở hữu vóc dáng trẻ trung, sức khỏe dẻo dai, giảm bớt bệnh tật ở tuổi 69.

"Tập luyện thể chất là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Đặc biệt, niềm yêu thích và kỷ luật với gym là nhịp sống hàng ngày giúp tôi không chỉ có vóc dáng trẻ đẹp mà sức khỏe tinh thần cũng cải thiện đáng kể", bà Mai chia sẻ.

Với bà, tính kiên trì là bí quyết lớn nhất. Bà không cần tập luyện cường độ cao nhưng cần một thói quen có thể tuân thủ và niềm đam mê. Người phụ nữ tập gym mỗi ngày, kết hợp các bài vận động nhẹ như đi bộ và chế độ ăn uống, sau nhiều năm sở hữu một sức khỏe thể chất và tinh thần dẻo dai.

Bà Mai bộc bạch sau tuổi 50, mọi thứ bắt đầu suy giảm và mất cơ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn do ít vận động, dinh dưỡng kém và bệnh tật. Tốc độ trao đổi chất có xu hướng giảm theo độ tuổi, bà Mai cũng gặp các vấn đề về xương khớp, cột sống không được tốt, bị thấp khớp, hay khó chịu và đôi khi đau. Đặc biệt, vòng ba bị teo nhiều, lệch một bên, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng sức khỏe. Bà từng có khoảng thời gian sụt 6 kg nhanh chóng, bác sĩ khuyên nên tham gia hoạt động thể thao hợp lý nhằm điều chỉnh thể trạng.

Vóc dáng trẻ trung, thể hình đầy sức sống ở tuổi 69 của bà Mai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người phụ nữ bắt đầu thay đổi, bắt đầu đi bộ nhiều hơn và tập yoga để cải thiện sức khỏe. Lịch tập đều đặn mỗi tuần với thời lượng 1-1,5 tiếng tập trung vào các động tác cơ bản giúp mở vai, cải thiện lưng, giảm mỡ bụng và nâng cao sự linh hoạt. Qua thời gian, bà Mai hiểu cách phối hợp hơi thở nhịp nhàng, thả lỏng cơ thể, mở các khớp và cảm nhận sâu sắc sự thay đổi từ bên trong. Tuy nhiên, yoga với nhiều động tác thăng bằng, đứng một chân khiến bản thân bà cảm thấy chưa thực sự phù hợp và tối ưu với người có bệnh về cột sống.

Bên cạnh yoga, bà chuyển sang gym, vừa để bớt nhàm chán, vừa để thử thách bản thân và mong muốn cơ thể có những sự thay đổi tích cực hơn nữa. Bà ý thức được nếu không tập luyện, vóc dáng ngày càng teo cơ hơn.

Phòng gym, với những hàng tạ và máy móc sáng loáng, ban đầu có vẻ là một thế giới xa lạ, "chỉ dành cho nam giới". Nhưng với sự hướng dẫn của huấn luyện viên và sự quyết tâm, lòng kiên trì, bà Mai phá vỡ định kiến của chính mình.

Người phụ nữ đến phòng tập, mỗi tuần 6 buổi, mỗi buổi kéo dài một tiếng. Bà không đặt áp lực hay tập những bài nặng, quá sức mà vừa tập vừa nghỉ, đặc biệt ưu tiên cho phần thân dưới gồm cơ mông và đùi. Bà được huấn luyện viên hướng dẫn một số bài tập vùng mông - đùi phù hợp cho người lớn tuổi, giúp cải thiện sức mạnh, khả năng đi lại, đứng lên ngồi xuống, giảm nguy cơ té ngã và góp phần chống mất cơ do lão hóa.

Thể hình cân đối ở của bà Mai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thời gian đầu, cơ bắp có hơi đau nhức dai dẳng, tuy nhiên, bà luôn "lắng nghe" cơ thể, điều chỉnh cường độ vừa sức, không cố gắng làm khó bản thân. Người phụ nữ cũng đi bộ rất nhiều, tận dụng mọi thời gian, như đi bộ từ nhà đến phòng tập để cải thiện sức khỏe. Tập được vài tháng, bà tự hỏi: "Tại sao mình không tập sớm lên?", bởi nhận thấy bộ môn này rất tốt cho bản thân, khiến các vòng thay đổi đáng kể, trở nên hoàn hảo hơn.

Tự nhận thấy thể trạng bản thân không được như những bạn trẻ để có thể tập những bài squat hay nâng tạ nặng, nhất là với khiếm khuyết cơ thể, đầu gối thoái hóa mức độ nặng, bà tận dụng mọi tiện nghi có sẵn, dùng máy móc hỗ trợ. Bà cũng dành thời gian ưu tiên nghỉ ngơi, yếu tố quan trọng nhưng dễ bị lãng quên. Sau nhiều năm, cơ thể thay đổi rõ rệt, mông đùi săn chắc hơn, dù tuổi già. Phần cơ các vùng này không chỉ không teo đi mà có lên cơ, là nguồn động lực để bản thân kiên trì mỗi ngày.

Theo Healthline,tập thể dục thường xuyên mang lại nhiều lợi ích từ ngủ ngon hơn đến tăng mức năng lượng, cải thiện vóc dáng. Tất cả bài tập nhỏ trong ngày có thể tạo ra lợi ích lớn. Thậm chí, ngay cả một phút di chuyển với tốc độ nhanh cũng có thể tác động đáng kể đến cơ thể. Tập gym mang lại nhiều lợi ích thể chất và tinh thần như tăng cường sức khỏe cơ bắp, cải thiện chức năng tim mạch, củng cố sức khỏe xương khớp, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính (tiểu đường, tim mạch, ung thư đại tràng), cải thiện tâm trạng và tăng cường tuổi thọ.

"Ở tuổi gần 70, tôi không bận tâm con số trên bàn cân hay kích cỡ quần áo, song tôi nhận ra, nếu trước đây tôi mặc quần size S, giờ đã có thể mặc lên size M, đó là minh chứng việc giữ được khối cơ và vòng ba nảy nở hơn. Tôi cảm thấy vui vì mình có thể duy trì được một thói quen tốt ở tuổi này", bà nói.

Cụ bà U70 trẻ đẹp nhờ đam mê gym Bà Mai kiên trì tập gym mỗi ngày để khỏe đẹp. Video: Nhân vật cung cấp

Song song tập luyện, bà Mai chú trọng cải thiện chế độ ăn uống. Bữa ăn luôn đảm bảo đầy đủ bốn nhóm chất: tinh bột, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất, hạn chế tối đa tinh bột tinh chế từ gạo trắng, bánh mì và tránh xa chất ngọt hóa học. Thay vào đó, bà ưu tiên rau củ quả theo mùa, các loại quả ít đường như bưởi, dưa chuột, củ đậu, táo hoặc cam.

Đặc biệt, bà cũng chú trọng thực phẩm giàu protein, bổ sung thêm các nguồn bên ngoài khi cần thiết. Theo Health, việc ăn nhiều protein có thể làm giảm mất cơ, giúp giữ tỷ lệ trao đổi chất cao hơn khi giảm mỡ trong cơ thể. Vì vậy, bà chủ động lên thực đơn, đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất này.

Cơ thể ngày càng thay đổi tích cực, bà Mai luôn tự tin, yêu bản thân và nói rằng luôn có nhiều năng lượng tích cực để làm những việc yêu thích.

Thúy Quỳnh