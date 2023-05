Người phụ nữ mạt sát cảnh sát giao thông bị phạt 20 tháng tù

Thanh HóaTại phiên tòa, Nguyễn Thị Ngân, 44 tuổi, khai đã "mất kiểm soát" khi tát, đánh, vu khống, lăng mạ hai cảnh sát giao thông và vò nát biên bản xử phạt.

Sáng 30/5, bà Ngân bị TAND huyện Bá Thước tuyên phạt 13 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ, 7 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hình phạt 20 tháng tù.

Bản án xác định, khoảng 11h20 ngày 16/2 trên quốc lộ 217 đoạn qua thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tổ công tác Công an huyện do đại úy Bùi Tuấn Quý làm tổ trưởng đã dừng xe máy của chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (con dâu bà Ngân) do không đội mũ bảo hiểm.

Phiên toà xét xử bà Ngân. Ảnh: Lam Sơn

Bà Ngân sau đó đến gặp nhóm cảnh sát, trình bày mong bỏ qua lỗi vi phạm cho con, song không được chấp nhận. Bà bị cáo buộc giật tờ biên bản vò xé, tát anh Quý và lăng mạ, xúc phạm tổ công tác.

Bà Ngân còn tự vạch áo vu khống anh Quý có hành vi sàm sỡ. Khi đại uý Bùi Duy Hòa đến hỗ trợ xử lý vi phạm, bà tiếp tục cắn, đánh khiến điện thoại rơi, bị hư hỏng.

Tại phiên toà bà Ngân thừa nhận sai phạm, trình bày "do nóng giận, mất kiểm soát".

Lê Hoàng