Khởi tố vụ án người phụ nữ mạt sát cảnh sát giao thông

Thanh HóaCông an huyện Bá Thước khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ liên quan việc bà Nguyễn Thị Ngân vò xé biên bản, mạt sát cảnh sát giao thông.

Quyết định khởi tố vụ án được thực thi sáng 20/2. Bà Ngân, 44 tuổi, tiếp tục bị tạm giữ hình sự ngày thứ tư. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố bị can với bà Ngân, lãnh đạo Công an huyện Bá Thước cho hay.

Bà Ngân liên tục phản ứng với cảnh sát giao thông. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 11h20 ngày 16/2 trên quốc lộ 217 đoạn qua thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tổ công tác của Công an huyện Bá Thước dừng xe máy của con dâu bà Ngân, 44 tuổi do không đội mũ bảo hiểm, lập biên bản xử phạt.

Bà Ngân sau đó đến gặp nhóm cảnh sát, trình bày mong bỏ qua lỗi vi phạm cho con song không được chấp nhận. Bà này bị cáo buộc đã giật biên bản vi phạm, vò xé và có nhiều lời nói, hành động xúc phạm đại úy Bùi Tuấn Quý và các thành viên tổ công tác.

Bà Ngân bị ba cảnh sát giao thông quật ngã xuống đường, dùng còng số 8 khoá hai tay về phía sau. Bà sau đó vẫn có nhiều hành động, mạt sát tổ cảnh sát, theo cáo buộc của nhà chức trách.

Công an cho hay, tại trụ sở Công an huyện bà Ngân thừa nhận sai phạm, trình bày "do nóng giận, mất kiểm soát".

Năm 2022, người phụ nữ này từng có một tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Lê Hoàng