Người phụ nữ mắc hai bệnh hiểm nghèo chạy marathon để sống khỏe

Hà NộiỞ tuổi 40, Phạm Thị Hiền vượt qua những thử thách khắc nghiệt, tăng 8 kg, sống khỏe sau 18 năm phẫu thuật thay van tim và mắc bệnh cường giáp.

Năm 2002, Hiền, hiện ở Bắc Từ Liêm, đối mặt với cú sốc đầu tiên là căn bệnh thấp tim. Ban đầu, gia đình cho rằng đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc sau đợt viêm họng kéo dài, nhưng kết quả chẩn đoán cuối cùng khiến tất cả bàng hoàng. "Tôi không tin đó là sự thật, vì trong gia đình không ai có tiền sử bệnh tim mạch", Hiền nhớ lại. Căn bệnh đã bào mòn sức khỏe của thiếu nữ, khiến cô sụt cân nhanh chóng, luôn cảm thấy yếu ớt và khó thở.

Chị Hiền thời điểm điều trị bệnh, nặng 39 kg. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thấp tim là một bệnh viêm cấp tính có tính chất toàn thân (có liên quan đến miễn dịch) chỉ xảy ra sau một hay nhiều đợt viêm họng do liên cầu bêta tan huyết nhóm A theo phân loại của Lancefield. Bệnh biểu hiện bằng một hội chứng bao gồm: viêm đa khớp, viêm tim, chorea, hạt dưới da, ban đỏ vòng. Bệnh được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đúng phương pháp thì có thể khỏi hoàn toàn. Nếu phát hiện bệnh muộn và điều trị không đúng sẽ dẫn đến tình trạng suy tim nặng, thậm chí tử vong.

Áp lực tâm lý càng đè nặng khi việc đi học trở thành một thử thách lớn. Dù được bạn bè giúp đỡ, Hiền vẫn không ngừng lo lắng về những nguy cơ tiềm ẩn của căn bệnh tim mạch. Năm 2006, ở tuổi 21, cô kết hôn. Một năm sau, Hiền đứng trước quyết định nghiệt ngã là phải bỏ đứa con đầu lòng khi thai mới được 12 tuần để tiến hành phẫu thuật thay van tim. Bác sĩ cảnh báo trái tim cô không đủ sức để giữ thai, việc mang bầu có thể dẫn đến suy tim nghiêm trọng.

"Mọi thứ đến quá nhanh, tôi đau đớn khi phải từ bỏ đứa bé, và áp lực lớn nhất là không biết liệu mình còn cơ hội làm mẹ nữa hay không", Hiền chia sẻ.

May mắn, 6 tháng sau ca phẫu thuật, Hiền mang thai lần nữa. Thai kỳ đầy rủi ro, và bác sĩ phải mổ sớm ở tuần 36 để bảo vệ tính mạng của cả hai mẹ con. Nhưng cuộc chiến chưa dừng lại, chế độ ăn uống thiếu khoa học và áp lực mưu sinh đã đẩy sức khỏe Hiền xuống dốc. Cân nặng của cô tụt xuống 39 kg, kiệt sức và khó thở.

Ba năm sau đó, tin dữ lại đến khi cô được chẩn đoán bị cường giáp. Căn bệnh khiến cơ thể sản xuất quá nhiều hormone, dẫn đến các triệu chứng như sụt cân, tim đập nhanh, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim hay thậm chí là bão giáp - một tình trạng cấp cứu y tế có nguy cơ tử vong cao.

"Tôi đã cảm thấy bất mãn với cuộc sống, tại sao mọi khó khăn cứ liên tục đến với mình?" Hiền tâm sự. Nhiều lần, cô muốn từ bỏ tất cả. Nhưng tình yêu thương dành cho gia đình và khát khao sống khỏe đã trở thành động lực để cô thay đổi.

Từ một người yếu ớt, Hiền đã chinh phục các cự ly chạy 5 km, 10 km, và đỉnh cao là hoàn thành 21 km tại một giải chạy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bước ngoặt đến khi Hiền gặp một người chị chia sẻ về lối sống lành mạnh. Từ đó, cô bắt đầu xây dựng lại cuộc sống khoa học. Hiền học cách uống đủ nước, chọn lựa thực phẩm tươi sống, ưu tiên rau lá, rau củ nhiều màu sắc. Thay vì thịt đỏ, cô ăn nhiều đạm thực vật, thịt gà, cá và hải sản, đồng thời chọn phương pháp hấp, luộc để giữ lại tối đa chất dinh dưỡng. Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, nhấn mạnh rằng một chế độ ăn uống cân bằng với 6 nhóm chất (đạm, béo, bột đường, rau, trái cây, sữa) là nền tảng của một cơ thể khỏe mạnh. Bất kỳ sự cắt giảm nào cũng có thể dẫn đến hậu quả tức thời như mệt mỏi, và lâu dài là suy giảm miễn dịch.

Bên cạnh dinh dưỡng, tập luyện cũng là một phần không thể thiếu. Từng lo sợ việc tập thể thao sẽ ảnh hưởng đến tim, Hiền đã tìm hiểu và bắt đầu với những bài tập nhẹ nhàng như yoga trị liệu, đi bộ và chạy bộ. Theo cuốn sách The Best Alternative Medicine của bác sĩ Kenneth R. Pelletier, yoga trị liệu giúp ổn định hệ cơ xương, cải thiện lưu thông máu và sức mạnh cơ bắp. Một nghiên cứu trên Tạp chí Tim mạch Mỹ (American Journal of Cardiology) cho thấy, việc chạy bộ nhẹ nhàng vài kilomet có thể giúp giảm cholesterol xấu hiệu quả hơn so với việc chạy nước rút.

"Là bệnh nhân tim mạch, tôi từng không dám tập thể thao, nhưng khi được hướng dẫn các bài tập nhẹ nhàng như hít thở, yoga, đi bộ và chạy bộ, tôi đã thay đổi", Hiền kể.

Hành trình tăng cân từ 39 kg lên 47 kg không dễ dàng, đặc biệt với một cơ thể hấp thu kém do sử dụng thuốc lâu dài. Nhưng với sự đồng hành của gia đình và ý chí kiên định, Hiền đã kiên trì ăn uống lành mạnh cũng như tập luyện 3-4 buổi mỗi tuần. Từ một người yếu ớt, cô hoàn thành các cự ly chạy 5 km, 10 km và đỉnh cao là 21 km tại một giải chạy của VnExpress.

Bùi Thị Kim Ngân, 38 tuổi, huấn luyện viên dinh dưỡng, cũng là người bạn trong cộng đồng sống khỏe của Hiền, cho biết bản thân thực sự ngưỡng mộ khi biết về câu chuyện cũng như sự thay đổi của Hiền. Theo Ngân, lúc bắt đầu chọn theo đuổi lối sống lành mạnh, Hiền ốm yếu, xanh xao, trong mình mang nhiều bệnh, lại gánh vác tài chính gia đình.

Hiền hiện tại thoải mái chơi các môn thể thao yêu thích. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giờ đây, Hiền không còn là cô gái tự ti, khép kín vì bệnh tật. Cô trở thành phiên bản tràn đầy năng lượng, sẵn sàng lan tỏa câu chuyện của mình. "Người có sức khỏe có ngàn ước mơ, người không có sức khỏe chỉ có một ước mơ duy nhất là được khỏe mạnh", Hiền chia sẻ.

Mỹ Ý