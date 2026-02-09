Người phụ nữ mắc bệnh lạ khiến ngực phát triển không ngừng dù giảm 32 kg

AnhTianna Moon, 30 tuổi, giảm gần 32 kg nhờ thuốc và phẫu thuật thu nhỏ dạ dày, nhưng vòng một vẫn tăng kích thước không kiểm soát do chứng phì đại tuyến vú, buộc cô phải tính phương án can thiệp dao kéo.

Dù vòng eo thon gọn sau nỗ lực giảm cân, Tianna bàng hoàng khi thấy kích cỡ ngực phát triển tỷ lệ nghịch với cơ thể. Sau khi thăm khám vào tháng 7 năm ngoái, bác sĩ chẩn đoán cô mắc Gigantomastia (phì đại tuyến vú cực độ). Đây là tình trạng hiếm gặp khiến mô vú tăng trưởng nhanh và quá mức do thay đổi nội tiết, di truyền hoặc tác dụng phụ của thuốc, dù y học chưa khẳng định nguyên nhân chính xác. Để bảo vệ cột sống và ngăn ngừa các cơn đau mãn tính, Tianna đã thực hiện vật lý trị liệu kết hợp phẫu thuật thu hẹp dạ dày vào tháng 11/2025.

Tianna đã nhận được chẩn đoán chính xác: cô mắc chứng Gigantomastia (phì đại tuyến vú cực độ). Ảnh: LADbible

Tình trạng này gây ra những đau đớn thể xác nghiêm trọng cho người phụ nữ 30 tuổi. Cô thường xuyên tê tay, khó thở khi nằm ngửa do sức nặng chèn ép lồng ngực. Dây áo ngực hằn sâu tạo thành rãnh trên vai, trong khi vùng da dưới ngực liên tục bị cọ xát dẫn đến rách và nhiễm trùng. Tianna hiện cân nhắc phẫu thuật thu nhỏ vòng một để giảm bớt gánh nặng cơ thể, dù bác sĩ cảnh báo không có gì đảm bảo mô tuyến vú sẽ ngừng phát triển trở lại sau can thiệp.

Hành trình của Tianna bắt đầu từ tháng 5/2024, thời điểm cô nặng 120 kg. Việc bất lực khi tìm mua áo ngực và phải chịu đựng những vết thương do chèn ép cơ thể đã thôi thúc cô giảm cân. Tianna sử dụng thuốc Mounjaro, giảm thành công gần 20 kg trong 12 tháng đầu và thêm 13 kg sau đó. Tuy nhiên, trọng lượng cơ thể giảm đi bao nhiêu thì vòng một của cô lại "nở rộ" bấy nhiêu. Cô thường xuyên phải dùng băng quấn để che giấu kích thước thật và tránh ánh nhìn soi mói nơi công cộng.

Tại Anh, Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) áp dụng các tiêu chuẩn rất khắt khe đối với bệnh nhân muốn thực hiện phẫu thuật này. Người bệnh cần có chỉ số khối cơ thể (BMI) dưới 26, chứng minh được bộ ngực gây đau đớn, kích ứng da, trầm cảm hoặc cản trở vận động. Ngoài ra, lượng mô vú dự kiến cắt bỏ phải đạt ít nhất 500 gram. Các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân nỗ lực giảm cân tối đa trước khi quyết định đụng chạm dao kéo.

Trước áp lực bệnh tật và di chứng chấn thương đầu khiến bản thân không thể làm việc toàn thời gian, Tianna chọn cách đối mặt tích cực bằng việc tham gia nền tảng OnlyFans. Cô cho biết chính một người theo dõi trên mạng xã hội đã khuyên cô đi đo lại kích thước và tìm hiểu nguyên nhân thực sự của sự phát triển bất thường này. Tianna chia sẻ bản thân thà tận dụng tình trạng sức khỏe để kiếm sống thay vì chìm đắm trong tiêu cực, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các giải pháp y tế phù hợp để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Mỹ Ý (Theo LADbible)