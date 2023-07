Người phụ nữ kể phút cạy hàm cá mập thoát thân

MỹLyudmila Emag, 47 tuổi, thoát khỏi con cá mập đang cắn vào đùi mình bằng cách cạy hàm răng sắc nhọn của nó để vào bờ biển ở New York.

Emag hôm 4/7 đi bơi ngoài bãi biển Long Island, bang New York cùng hai người bạn. Khi đang bơi, cô cảm thấy có gì đó cắm vào bắp đùi mình.

"Tôi hét lên với các bạn rằng 'có gì đó đang cắn tớ'", Emag kể lại trong cuộc phỏng vấn hôm 20/7. "Tôi có cảm giác như mình đang bị kẹt trong một cái bẫy".

Khi nhận ra đó là hàm răng sắc như dao cạo của con cá mập, Emag bắt đầu chống trả. "Tôi đã phải rất cố gắng để cạy hàm nó ra. Tôi thấy máu chảy, nhưng vẫn cố tiến vào bờ và biết mình sẽ ổn thôi", cô cho hay.

Hai người bạn của Emag giúp cô vào bờ, nơi các nhân viên cứu hộ bãi biển gọi cấp cứu. Cô được đưa đến Bệnh viện Đại học South Shore và được bác sĩ Nadia Baranchuk xử lý vết thương.

Lyudmila Emag được nhân viên cứu hộ bãi biển sơ cứu vết thương sau khi bị cá mập tấn công ở Long Island, New york ngày 4/7. Ảnh: Newsday

Theo bác sĩ Baranchuk, Emag rất bình tĩnh khi được đưa vào bệnh viện. "Cô ấy không yêu cầu thuốc giảm đau. Tôi nghĩ adrenaline của cô ấy có lẽ vẫn còn khá cao sau chuyện đó", bác sĩ Baranchuk nói.

Sau khi rửa sạch vết thương, bác sĩ chụp X-quang để xác nhận vết thương không có dị vật có thể gây nhiễm trùng. Emag cho biết vết cắn cũng không cần phải khâu và cô được cho dùng thuốc kháng sinh. Cô khẳng định sẽ tiếp tục đi bơi sau khi vết thương lành lại.

Theo bác sĩ Baranchuck, Emag không phải nạn nhân bị cá mập cắn duy nhất vào hôm đó. Buổi sáng cùng ngày, cô đã điều trị cho một bệnh nhân bị thương nặng hơn và cần được chăm sóc nhiều hơn Emag. Bệnh viện nói rằng bác sĩ đã phải phẫu thuật gắp một chiếc răng cá mập khỏi bàn tay của bệnh nhân đó.

Giới chức New York ghi nhận 5 vụ cá mập tấn công người ngoài khơi các bãi biển ở bang này trong ngày 4/7. Thống đốc New York Kathy Hochul đã công bố chương trình hỗ trợ các địa phương mua 42 máy bay không người lái (UAV) giám sát bãi biển để phát hiện cá mập. UAV đã bắt đầu hoạt động tại các bãi biển Westchester, thành phố New York và đảo Long Island.

Tính đến ngày 17/7, Mỹ ghi nhận ít nhất 46 vụ cá mập tấn công người trong năm nay, trong đó có 7 trường hợp tử vong.

Huyền Lê (Theo ABC News)