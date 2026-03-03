Người phụ nữ bị phạt vì liên tục gọi cảnh sát lúc rạng sáng để kể khổ

Đài LoanCăng thẳng cuộc sống, lương thấp khiến người phụ nữ liên tục gọi đến đồn cảnh sát lúc 2-4h sáng để kể khổ, chửi bới vô cớ.

Một phụ nữ họ Lin ở Cao Hùng, được cho là do khó khăn trong cuộc sống và bị từ chối trợ cấp thu nhập thấp, đã quay sang đổ lỗi cho cảnh sát, coi họ như "nơi trút giận".

Một buổi sáng sớm tháng 8 năm ngoái, bà Lin đã gọi 110 (số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát) tới 9 lần trong vòng một giờ, chửi bới thậm tệ các nhân viên đang làm nhiệm vụ.

Bà bị kết án 50 ngày giam giữ vì xúc phạm công chức. Bản án nêu, khoảng 2h ngày 6/8 năm ngoái, bà Lin, dường như đang chán nản và muốn trút vào ai đó, đã liên tục gọi số 110 để báo cáo một vụ phạm tội.

Tuy nhiên, bà bắt đầu nói lan man và không thể trình bày rõ ràng ý. Khi một cảnh sát lịch sự nhắc bà không nên gọi điện thoại tùy tiện cho cảnh sát vì điều đó là bất hợp pháp, lời nhận xét này đã làm bà Lin nổi giận, và bắt đầu một "cuộc quấy rối dai dẳng".

Từ 2 đến 4h sáng, bà Lin liên tục công kích "như súng máy", không chỉ làm nhục viên cảnh sát bằng những câu nói như: "Anh có giống viên cảnh sát lúc nãy không, không có não để làm việc à?" và "Anh là động vật à?".

Đối mặt với hành vi vô lý của bà Lin, ba sĩ quan trực ban ban đầu thể hiện sự kiên nhẫn, cố gắng thuyết phục, hỏi: "Bà đang trải qua nỗi đau gì mà cứ gọi điện để trút giận vậy?" và "Chúng tôi có thể giúp bà, chứ không phải bằng cách la hét!". Nhưng bà Lin hoàn toàn mất bình tĩnh và không chịu nghe. Các sĩ quan, trong tình trạng tuyệt vọng, quyết định không dung thứ nữa và trực tiếp thu thập bằng chứng để khởi tố.

Bà Lin không nhận tội tại tòa, thừa nhận đã chửi thề nhưng cho rằng "chỉ đang tức giận và không có ý xúc phạm ai". Bà cũng than phiền về khó khăn trong việc làm và những trở ngại gặp phải khi xin trợ cấp thu nhập thấp, dẫn đến việc bà mất kiểm soát.

Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng dù bà cảm thấy bị oan ức đến đâu, bà cũng không thể nhắm mục tiêu vào một sĩ quan cảnh sát. Tại phiên phúc thẩm cuối tháng 2 vừa qua, tòa giữ nguyên mức phạt 50 ngày giam giữ, hoặc có thể được chuyển thành tiền phạt 50.000 Đài tệ (41 triệu đồng).

Hải Thư (Theo Ettoday)