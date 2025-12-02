Bị đòi nợ 'oan', người đàn ông chuyển cuộc gọi đến hotline của công an

Nghệ AnNgười đàn ông 36 tuổi bị xử phạt do chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an.

Ngày 2/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với người đàn ông ở xã Tân Phú về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Người đàn ông 36 tuổi (góc phải), làm việc với cảnh sát. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, đường dây nóng của Bộ Công an nhận nhiều cuộc gọi từ các công ty tài chính và ứng dụng vay tiền online, gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm của lực lượng công an.

Vào cuộc điều tra, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An xác định người đàn ông 36 tuổi đã thực hiện việc chuyển cuộc gọi đòi nợ về số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an trái quy định.

Người này cho biết, hồi tháng 2/2024 đã mua một số điện thoại mới và đăng ký chính chủ. Tuy nhiên, do chủ thuê bao trước đó dùng số này để vay tiền từ các công ty tài chính và ứng dụng online, nên trong quá trình sử dụng anh liên tục nhận nhiều cuộc gọi đòi nợ. Bị quấy rầy, anh chuyển hướng cuộc gọi sang một số thuê bao khác không còn dùng.

Tuy nhiên, các cuộc gọi lạ vẫn liên tục đổ đến. Do bức xúc vì bị làm phiền, người này đã lên mạng tìm số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an và thực hiện việc chuyển hướng cuộc gọi từ thuê bao của mình sang số này.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, việc chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ sang số điện thoại của cơ quan Nhà nước gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan chức năng. Hành vi này có thể bị phạt 10-20 triệu đồng với tổ chức, 5-10 triệu đồng với cá nhân, theo điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020.

Đức Hùng