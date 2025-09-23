Người phụ nữ bị bắn ở Tây Ninh liệt tứ chi, tiên lượng dè dặt

TP HCMNgười phụ nữ 63 tuổi liệt hoàn toàn tứ chi do tổn thương tủy sống, tiên lượng dè dặt, sau khi bị người tình của con gái dùng súng bắn.

Ngày 23/9, TS.BS Trần Minh Trí, Phó Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân được chuyển đến từ bệnh viện ở Cần Giuộc với vết thương xuyên cổ do đạn bắn. Các chẩn đoán hình ảnh ghi nhận tổn thương vỡ hoàn toàn thân đốt sống C4, mảnh đạn còn nằm ở vai phải.

"Quá trình đạn di chuyển làm thân sống vỡ hoàn toàn, gây tổn thương tủy, liệt hoàn toàn tứ chi, mất cảm giác từ vai trở xuống, tiên lượng rất dè dặt vì tình trạng quá nặng", bác sĩ nói.

Con gái của bệnh nhân này, 40 tuổi, cũng nhập điều trị tại Khoa Chấn thương sọ não. ThS.BS Dương Quang Minh cho biết bệnh nhân tỉnh táo, chụp CT cột sống cổ và sọ não đều bình thường, không có máu tụ trong não. Người bệnh có sưng nề vùng cổ, vết thương ở chân mày, được theo dõi và điều trị bằng kháng sinh, giảm đau, dịch truyền, dự kiến sớm xuất viện.

Bác sĩ thăm khám cho người mẹ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hai mẹ con bị thương do nghi phạm Đức (53 tuổi) dùng súng bắn tại xã Cần Giuộc, Tây Ninh, ngày 22/9. Đức sống chung như vợ chồng với cô con gái, gần đây xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Sau tiếng nổ, hàng xóm chạy sang thấy hai nạn nhân gục bên vũng máu nên đưa đi cấp cứu tại TP HCM. Nghi phạm đóng cửa cố thủ trong nhà rồi tự sát, đã tử vong.

Lê Phương