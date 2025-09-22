Hai mẹ con bị bắn gục, nghi do ghen tuông

Tây NinhNghi phạm Đức, 53 tuổi, bị cáo buộc sau mâu thuẫn ghen tuông đã dùng súng bắn hai mẹ con người tình trọng thương, rồi tự sát.

Ngày 22/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng tại xã Cần Giuộc, lấy lời khai nhiều người.

Theo thông tin ban đầu, ông Đức quê xã Định Quán (Đồng Nai) đến Tây Ninh sống chung như vợ chồng với người phụ nữ 40 tuổi. Họ ở cùng nhà với người mẹ 63 tuổi của bà này.

Gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn do ông ta ghen tuông. Trưa nay, họ tiếp tục cãi vã. Ông Đức bị cho là dùng khẩu súng bắn hai mẹ con người tình nhiều phát.

Sau tiếng nổ, hàng xóm chạy sang thấy hai nạn nhân gục bên vũng máu nên đưa đi cấp cứu tại TP HCM.

Trong nhà, ông Đức đóng cửa cố thủ rồi dùng súng tự sát, đã tử vong.

Nam An

* Tên nghi phạm đã được thay đổi.