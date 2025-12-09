Người phụ nữ 40 tuổi có vòng eo 58 cm nhờ gym, yoga

TP HCMSau 900 ngày liên tục tập luyện gym và yoga kết hợp chế độ ăn khoa học, Nguyễn Mai Hoàng Yến, 40 tuổi, duy trì vòng eo 58 cm đáng mơ ước, da săn chắc, tinh thần tốt hơn.

Người mẹ hai con từng tự ti khi sở hữu dáng người skinny fat - hiện tượng "gầy mỡ", mô tả những người có vẻ ngoài mảnh mai hoặc cân nặng bình thường, nhưng sở hữu tỷ lệ mỡ cơ thể cao bất thường đi kèm khối lượng cơ bắp thấp. Tình trạng này đặc trưng bởi sự tích tụ mỡ thừa, đặc biệt là mỡ nội tạng, khiến cơ thể thiếu săn chắc và tiềm ẩn nguy cơ rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng. Skinny fat nguy hiểm không kém béo phì vì dễ bị bỏ qua do cân nặng không vượt ngưỡng, nhưng lại làm tăng rủi ro mắc các bệnh lý như tiểu đường loại 2 và tim mạch.

Dù chỉ 49 kg nhưng mỡ tập trung nhiều ở phần bụng do công việc văn phòng ít vận động và thường xuyên ăn đồ ngọt như trà sữa, chè và tinh bột. Trong những năm trở lại đây, sức khỏe của cô yếu đi, thường xuyên đau mỏi vai gáy, khó ngủ. Người phụ nữ từng thử thay đổi chế độ ăn ít hơn nhưng cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi.

Sau một lần đi làm trễ, phải leo thang bộ, dù chỉ có vài bậc thang nhưng nhịp thở của cô trở nên khó khăn, tim đập nhanh liên tục 30 phút và đau đầu gối đến cả ngày hôm sau. Đó là giây phút cô quyết tâm thay đổi, lựa chọn tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh hơn.

Người phụ nữ tập luyện đều đặn mỗi ngày. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tháng 6/2023, Hoàng Yến bắt đầu tìm hiểu và lựa chọn tập thể thao, xen kẽ giữa gym và yoga. Cô dành khoảng 5-6 buổi/tuần tập gym, chủ yếu tập kháng lực kết hợp với đi bộ. Đây là một hình thức sử dụng những dụng cụ như tạ, máy móc, dây kháng lực để khiến cơ bắp co lại, chịu một lực cản, nhằm tăng sức mạnh và sức bền của cơ bắp. Ngoài ra, những bài tập kháng lực còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giảm viêm khớp, loãng xương và hỗ trợ hiệu quả việc điều hòa sức khỏe tinh thần.

1-2 buổi còn lại trong tuần, cô lựa chọn tập yoga nhằm cải thiện sự dẻo dai. Yoga là bài tập kết hợp giữa các tư thế của cơ thể, hơi thở và tâm trí, với các chuyển động vật lý mang lại nhiều lợi ích cho mọi người, nhất là người bị loãng xương, tác dụng cải thiện sự linh hoạt của cơ thể, sức mạnh, tư thế và khả năng cân bằng, theo Health. Các nghiên cứu cho thấy những người tập yoga trung bình ba lần mỗi tuần cải thiện đáng kể mật độ khoáng xương ở xương sống, hông và đùi. Ngoài các buổi tập trong tuần, khi bận rộn chị đều tập 15 phút yoga nhẹ nhàng trước khi đi ngủ.

Bên cạnh chế độ tập luyện, Yến bắt đầu cắt giảm đồ ngọt như trà sữa, chè và tinh bột, ăn đủ đạm và rau xanh. Người phụ nữ biết đến chế độ ăn ngược: bắt đầu bữa ăn với rau, trái cây ít ngọt, tiếp đến là protein (thịt, cá), cuối cùng là tinh bột. Cô ăn đủ ba bữa, không nhịn đói, ưu tiên thực phẩm theo mùa, hạn chế thịt đỏ, dầu mỡ, thay bằng thịt gia cầm, hải sản và các loại rau củ quả ít đường như bưởi, táo, cam, quýt.

Các chuyên gia nhìn nhận ăn rau trước bữa cơm sẽ giúp làm chậm quá trình hấp thu và tiêu hóa thức ăn, đặc biệt là chất bột đường, giúp kiểm soát đường huyết, không tăng quá đột ngột cũng không bị đói vào xa bữa ăn. Ngoài ra, người ăn có thể kiểm soát được lượng thực phẩm nạp vào trong mỗi bữa, giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn. Hơn thế, lấp đầy chiếc bụng rỗng với rau sẽ khiến bạn nhanh chóng cảm thấy no bụng, không muốn ăn nhiều hơn sau đó. Từ đây, chúng ta có thể kiểm soát được hàm lượng đường, hàm lượng chất béo có trong thức ăn một cách tốt hơn.

Sáu tháng sau, cô quyết định đăng ký một khóa online ăn theo thực đơn gợi ý và tập theo video hướng dẫn. Trong khóa học, Yến được người hướng dẫn giúp kiểm tra và điều chỉnh đúng tư thế tập hơn, lắng nghe cơ thể, tự cảm nhận để đúng và phù hợp với bản thân hơn. Sức khỏe của cô cải thiện dần, cơ thể gọn gàng hơn tuy nhiên bụng vẫn tích mỡ.

Thể hình cân đối của Yến ở tuổi 40. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người phụ nữ tập luyện liên tục gần ba năm. Cô nói thời gian đầu gặp nhiều khó khăn do cơ thể chưa quen, hay bị đau mỏi người và thi thoảng còn lười biếng, song nhờ gia đình đồng hành trong suốt quá trình thay đổi, người phụ nữ dần quen. Quá trình tập luyện có nhiều thay đổi tích cực đến vóc dáng và tinh thần càng là động lực để Yến kiên trì theo đuổi.

Sau 3 năm, ở tuổi 40, cô sở hữu vòng eo 58 cm đáng mơ ước, cân nặng 46 kg, sức khỏe cô tốt lên, tinh thần vui vẻ tích cực hơn, diện mạo trông tươi trẻ hơn, da săn chắc, giảm tình trạng béo bụng và không còn mệt mỏi, khó ngủ.

"Đây là điều mà thậm chí khi 20 tuổi, tôi không có được", cô nói và khuyên mọi người trong việc thay đổi bản thân không nên nóng vội mà cần kiên trì, có thời gian, tìm hiểu thật kỹ các phương pháp, trải nghiệm và lựa chọn phù hợp cho bản thân mình.

Khả Duyên