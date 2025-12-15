Người nước ngoài đổ xô 'săn' quần áo thương hiệu Việt

Thay vì du lịch, trải nghiệm văn hóa, nhiều người nước ngoài giờ đây bay đến Việt Nam với những chiếc vali rỗng để mua sắm quần áo thương hiệu Việt.

Đầu tháng 12, Natalie, 29 tuổi, bay từ Singapore đến TP HCM khi nghe tin các hãng thời trang Việt Nam ra mắt sản phẩm mới. Chỉ sau một ngày, cô đã chi hơn 1.000 USD để mua sắm.

Trước đây, Natalie đến Việt Nam chủ yếu để khám phá cảnh quan và ẩm thực. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, khi trào lưu "Vietnam haul" (khách quốc tế khoe thành quả mua sắm đồ hiệu bình dân Việt) nở rộ trên mạng xã hội, cô bắt đầu chuyển hướng.

"Trong năm nay tôi đã đến Việt Nam vài lần, mỗi chuyến đi tiêu ít nhất một nghìn USD chỉ để mua quần áo", cô gái 29 tuổi nói.

Ban đầu chỉ định "bắt trend" cho vui, nhưng khi đến tận nơi, Natalie nói đã "rất sốc" bởi đồ thời trang Việt giá rẻ trong khi chất lượng tốt hơn hẳn. Các sản phẩm cô mua tại TP HCM có giá dao động 10-50 USD, thiết kế mang phong cách đường phố bắt mắt và chất liệu cotton thoáng mát.

Việc nhiều ngôi sao quốc tế gần đây lăng xê thời trang Việt càng khiến cô khao khát sở hữu. Cô gái Singapore cho biết 80% tủ đồ của Natalie là các thương hiệu nội địa Việt Nam.

Tại phố mua sắm Trần Quang Diệu, phường Bàn Cờ (TP HCM), Krizia Sigua, 24 tuổi, cũng choáng ngợp trước sự đa dạng mẫu mã. Cô gái Philippines "xuống tiền" không đắn đo cho những mẫu váy corset tôn dáng hay thiết kế lụa, linen có giá 15-80 USD.

"Để mua được những món đồ độc đáo, tôi còn lùng sục cả những cửa hàng nằm sâu trong hẻm nhỏ", Krizia kể.

Krizia nói sức hút lớn nhất của thời trang Việt nằm ở giá trị thực tế. Cô so sánh một chiếc corset may chỉn chu tại Philippines có giá 100-135 USD, nhưng sản phẩm tương đương ở Việt Nam chỉ khoảng 57–76 USD. "Mức giá hợp lý đến kinh ngạc so với chất lượng nhận được", cô nhận xét.

Cơn sốt "Vietnam Haul" không chỉ dừng lại ở vài cá nhân như Natalie hay Krizia. Hơn một tháng qua, hàng nghìn tài khoản người nước ngoài đã "đu trend" săn đồ "local brand Viet" (thương hiệu nội địa Việt Nam) trên mạng xã hội. Các video có hashtag "viet nam shopping haul", "viet nam haul", "local brand Viet" thu hút hàng triệu lượt xem, biến thời trang Việt thành một "đặc sản" du lịch mới.

Krizia Sigua, 24 tuổi, người Philippines đu trend mua đồ local brand Việt tại TP HCM, tháng 9/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Lê Bách Tùng, nhà sáng lập thương hiệu Bunny Hill, cho biết lượng khách quốc tế đã tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu từ Singapore, Thái Lan, Malaysia và Philippines. Doanh thu bùng nổ khiến thương hiệu này đang xem xét mô hình ký gửi (consignment store) để tiếp cận thị trường nước ngoài bền vững hơn.

Đại diện thương hiệu Degrey, ông Nguyễn Nhật Hoàng, cũng ghi nhận lượng khách quốc tế tăng 35–40%, mở rộng sang cả nhóm khách Hàn Quốc và Nhật Bản trong độ tuổi 18-30. Theo ông Hoàng, khách ngoại ngày càng tò mò và muốn khám phá những thương hiệu có câu chuyện riêng, thay vì chỉ mua sắm hàng gia công giá rẻ như trước. "Hiện tượng Vietnam Haul thật sự mang lại năng lượng tích cực cho toàn ngành may mặc, thời trang Việt", ông Hoàng nói.

Tuy nhiên, khi nhu cầu tăng, thách thức lớn nhất không phải là bán hàng, mà là giữ chất lượng ổn định. Ông Hoàng nhấn mạnh phải kiểm soát chất lượng chặt chẽ hơn, đặc biệt với các đơn hàng số lượng lớn, đảm bảo chuỗi cung ứng không được phép giảm tiêu chuẩn vải và đường may. Việc đào tạo đội ngũ nhân viên để phục vụ khách quốc tế tốt hơn cũng là ưu tiên hàng đầu.

TS Trần Văn Quyến, chuyên gia tư vấn quốc tế về dệt may, nhận định trào lưu này chứng minh các thương hiệu nội địa đã có bước tiến vượt bậc về thiết kế và kỹ năng thương mại. So với thị trường trung cấp ở Hàn Quốc hay Italy, hàng Việt có lợi thế cạnh tranh lớn về giá kết hợp với đội ngũ thiết kế trẻ được đào tạo bài bản từ các kinh đô thời trang quốc tế, nhạy bén, bắt kịp xu hướng toàn cầu nhanh chóng.

"Khách quốc tế còn tỏ ra hài lòng bởi đội ngũ bán hàng trẻ tuổi ở Việt Nam có kỹ năng giao tiếp tốt, dễ dàng tiếp cận, tạo nên trải nghiệm mua sắm tích cực, khiến họ sẵn lòng chi tiền cho sản phẩm Made in Vietnam", ông Quyến nói.

Sự trỗi dậy này cộng hưởng với bối cảnh ngành dệt may Việt Nam đang tăng trưởng mạnh. Dự kiến xuất khẩu dệt may năm 2025 đạt khoảng 46 tỷ USD, đứng thứ hai thế giới. Thị trường bán lẻ thời trang nội địa cũng sôi động với quy mô ước đạt 3,5 tỷ USD, theo FiinGroup.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh vai trò của mạng xã hội trong việc thúc đẩy trào lưu này. Các trend như "Vietnam is calling" hay sự lăng xê của các KOL (người có sức ảnh hưởng) đã kích thích nhu cầu trải nghiệm thực tế, góp phần vào con số 20 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2025.

Không chỉ dừng lại ở quần áo, sức hấp dẫn còn lan tỏa sang văn hóa. Mocica, 22 tuổi, du khách Mỹ, cho biết cô bị thu hút bởi các thiết kế in hình ảnh ẩm thực và cảnh quan Việt Nam. "Tôi còn mua áo dài và chụp ảnh lưu niệm. Những trải nghiệm này khiến tôi ấp ủ giấc mơ định cư tại đây", cô nói.

