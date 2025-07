Người nước ngoài đổ xô theo trend 'Vietnam is calling'

Vừa đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng, Denise Muci, 30 tuổi, quốc tịch Italy, lập tức lấy hộ chiếu ra cầm tay, vừa đẩy vali vừa nhún nhảy để quay video, đăng lên mạng xã hội.

"Video này được gắn hastag 'Vietnam is calling' (Việt Nam đang vẫy gọi) và để check in theo xu hướng đang rất rầm rộ trên Tiktok", Denise giải thích. Đây cũng là lý do đưa cô đến đất nước Đông Nam Á vào cuối tháng 6.

Chưa đầy 24h, video của cô gái Italy đã có hàng chục nghìn lượt xem, hàng trăm bình luận của người Việt. "Họ chào đón, chúc tôi có chuyến đi vui vẻ thậm chí cảm ơn tôi vì đã đến nước họ", Denise nói.

Người nước ngoài rủ nhau đến Việt Nam đu trend “Viet Nam is Calling” Denise Muci, 30 tuổi, ở Italy cùng bạn đu trend "Viet Nam is calling" tại Việt Nam, tháng 6/2025. Video: Nhân vật cung cấp

Là freelancer trong lĩnh vực marketing và truyền thông, có thể làm việc từ xa, Denise quyết định ở Việt Nam một tháng. Ở Đà Nẵng, cô thích nhất cảm giác mỗi sáng đi dọc bãi biển, ngắm nhìn ngư dân trở về sau một đêm đánh cá.

Cô cũng xúc động trước sự thân thiện của người dân địa phương. Có lần Denise cùng bạn ngồi ở quán, được một nhóm người trẻ Việt tới mời và chỉ cách ăn trứng cút, tặng bia và quà lưu niệm. "Họ thực sự chân thành. Tôi đã đi nhiều nơi nhưng hiếm khi cảm nhận được mong muốn kết nối thực sự từ những người xa lạ như vậy", cô gái kể.

"Ban đầu đến đây vì bắt trend nhưng cuối cùng Việt Nam đã cho tôi quá nhiều cảm xúc", Denise nói.

Gần một tháng nay, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng nghìn tài khoản của người nước ngoài đăng video quay cảnh đang ở Việt Nam kèm dòng chữ "Vietnam is calling". Điểm chung trong các video ngắn là hình ảnh một người tay cầm hộ chiếu, kéo vali ra sân bay hoặc đang ngắm nhìn thiên nhiên, trải nghiệm ẩm thực, văn hóa Việt trên nền nhạc sôi động. Những video cũng thu hút hàng triệu lượt xem, nhiều người Việt cũng vào bình luận, gửi lời chào tới bạn bè quốc tế.

Xu hướng "Vietnam is calling" nổi nhất mùa du lịch hè 2025, được cho là lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng của nhà tự nhiên học người Mỹ John Muir "The mountains are calling and I must go" (Những ngọn núi đang vẫy gọi và tôi phải lên đường). Trào lưu này yêu cầu người tham gia phải hành động thật, ghi lại hành trình thực tế từ lúc đặt vé máy bay đến khi trải nghiệm ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, đại diện công ty lữ hành Jasmine Tours ở Hà Giang bày tỏ sự ngạc nhiên khi hơn một tháng nay, khách đến Hà Giang ngoài trải nghiệm du lịch, họ cũng hưởng ứng trend "Vietnam is calling" hay biến tấu thành "Ha Giang is calling".

"Nhiều khách nhờ chúng tôi quay video ở những điểm đẹp sau đó tìm những bài nhạc Việt Nam để lồng ghép thậm chí học hát tiếng Việt", ông Tuấn nói. "Xu hướng này đã giúp kết nối giữa văn hóa địa phương và du lịch hiện đại đến với du khách khắp nơi".

Đại diện Jasmine Tours ghi nhận từ đầu năm đến nay, lượng khách quốc tế đổ về Hà Giang tăng gấp nhiều lần mọi năm, chủ yếu khách quốc tịch Pháp, Đức, Anh, Úc, Mỹ, từ độ tuổi 20-30.

Người nước ngoài rủ nhau đến Việt Nam đu trend “Viet Nam is Calling” Du khách quốc tế tới Hà Giang trải nghiệm và đu trend tháng 6/2025. Video: Jasmine Tours

Theo Cục thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10,7 triệu lượt, tăng gần 21% so với cùng kỳ. Số liệu của Google Destination Insights cũng ghi nhận trong 4 tháng đầu năm, du lịch Việt Nam thuộc "nhóm dẫn đầu xu hướng" (on top trending) khi lọt top 7 điểm đến tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất có mặt trong danh sách này.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho biết để có được thành tích này, một phần nhờ sự đóng góp không nhỏ của truyền thông quảng bá du lịch Việt Nam, trong đó phải kể đến những tác động đến từ các trend du lịch như "Vietnam is calling".

"Xu hướng này đã vượt khỏi phạm vi mạng xã hội, trở thành hành động du lịch thực sự. Những video đăng tải từ du khách quốc tế đã quảng bá du lịch Việt Nam một cách hiệu quả", ông Đạt nói.

Theo ông, xu hướng du lịch của giới trẻ hiện nay đang biến đổi nhanh chóng, với sự ưu tiên dành cho các trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, hiện đại và theo trend. Ngành du lịch Việt cần thay đổi cách làm, cách quảng bá du lịch để bắt kịp xu hướng và trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách.

"Cơ quan quản lý có thể thông qua nghiên cứu nhu cầu, tâm lý của khách hàng, tạo thêm những trend khác, phối hợp với các công ty truyền thông, kêu gọi các KOL, KOC, Travel Blogger trong nước cùng lan tỏa trên mạng xã hội, nhằm tạo "cú hích" cho du lịch Việt Nam thời gian tới", ông Đạt đề xuất.

PGS TS Phạm Ngọc Trung, Nguyên Trưởng khoa Văn hóa Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền lý giải thêm, Việt Nam hiện được nhiều du khách quốc tế ưa chuộng bởi chính sách miễn visa, kéo dài thời hạn lưu trú. Khảo sát của mạng lưới người sống ở nước ngoài lớn nhất thế giới Internations ghi nhận kết quả Việt Nam đứng trong top 15 quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài, trong đó chỉ số được đánh giá cao nhất là an toàn và an ninh.

Người nước ngoài rủ nhau đến Việt Nam đu trend “Viet Nam is Calling” Jihane El Yamri, ở Đức cùng chồng tới Việt Nam du lịch để đu trend "Viet Nam is calling", tháng 6/2025. Video: Nhân vật cung cấp

Jihane El Yamri, người Tây Ban Nha sống ở Đức cũng thừa nhận cô từng quay video trải nghiệm 43 quốc gia nhưng Việt Nam là đất nước cô "đu trend" thành công nhất bởi nhận được sự yêu thích của hàng trăm nghìn người trên mạng xã hội. Thay vì cầm hộ chiếu check-in sân bay, cô gái 29 tuổi ghép những khoảnh khắc cùng chồng khám phá mọi ngõ ngách Hà Nội, SaPa, TP HCM, Đà Nẵng, Ninh Bình...

"Nhiều bạn bè tôi cũng bày tỏ mong muốn tới Việt Nam 'đu trend' bởi vẻ đẹp và con người nơi đây", Jihane nói.

Cô cho biết, ấn tượng nhất là khi được tự tay làm đèn lồng ở Hội An, vẽ Batik - một văn hóa của người H’Mông ở SaPa. Jihane cho rằng cô cũng như bạn bè muốn tới Việt Nam không chỉ theo trào lưu mà đây còn là đất nước có thiên nhiên tuyệt vời từ những ngọn núi hùng vĩ đến các bãi biển ở Đà Nẵng, những thành phố cổ như Huế, rồi những thung lũng, con sông bao quanh bởi ruộng lúa ở Ninh Bình.

"Mỗi vùng ở Việt Nam lại mang một sắc thái rất khác biệt. Nhưng điểm chung dễ thấy nhất là người dân sống giản dị, có vẻ hạnh phúc, tự hào về đất nước và văn hóa của họ và đặc biệt thân thiện, cởi mở", Jihane nói.

Trâm Anh, 21 tuổi, quê TP Hồ Chí Minh và bạn trai người New Zealand tại Cồn Thới Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang, tháng 7/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Rủ bạn trai người New Zealand về Việt Nam đu trend, Trâm Anh nói tự hào khi quê hương đang được nhiều bạn bè quốc tế yêu mến. Du học sinh 21 tuổi quê TP HCM muốn nhân dịp này có thể giới thiệu về văn hóa ẩm thực vùng miền như những gánh hàng rong bán bánh tráng, bánh mì hay những địa điểm chỉ người bản địa biết.

"Vietnam is calling với tôi như là tiếng gọi trở về cội nguồn. Tôi muốn chia sẻ những video về vẻ đẹp, năng lượng và nét độc đáo của quê hương tôi qua góc nhìn của chính mình. Nhất là dành cho những ai chưa từng đặt chân đến đây", Trâm Anh nói.

Zane Hanson, 21 tuổi, bạn trai của Trâm Anh cũng cho biết đây là quốc gia đầu tiên anh muốn được ghi lại hết từng khoảnh khắc và chia sẻ trên mạng xã hội. Từ việc chạy xe máy len lỏi qua dòng người đông đúc ở TP HCM cho đến cảnh ngắm nhìn cung đường ven biển tuyệt đẹp ở Côn Đảo khiến Zane đã "phải lòng" nơi đây.

