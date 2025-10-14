Người nước ngoài ấn tượng tinh thần Việt trong bão lũ

"Tôi còn chưa qua cơn sợ hãi thì họ đã mở xong lối đi cho chiếc xe. Họ là người lạ nhưng phối hợp nhịp nhàng như một đội đã quen việc", Sheree Hamilton, travel blogger người Mỹ kể lại "16 giờ bão táp" lên Hà Giang hôm 3/10.
Sheree Hamilton ở Kansas City, bang Missouri đã ở Hà Nội 7 tháng nhưng chuyến đi mắc kẹt vì mưa bão khiến cô có cái nhìn sâu sắc hơn về Việt Nam.
"Có hai thứ tôi ấn tượng nhất ở người Việt là lòng tương trợ và sự bình tĩnh", cô nói. Trên đường về, Sheree Hamilton chứng kiến hàng chục đoàn xe chở nông sản và hàng hóa lên cứu trợ cho Hà Giang. Lái xe của cô, dân địa phương và người đi đường cũng dừng lại cùng nhau dỡ từng bao gạo, thùng rau, mì gói, kịp thời đưa vào vùng ngập lụt.
Ở Hà Nội, người dân bình tĩnh hơn khi gặp ngập. Sheree Hamilton từng đi qua 32 quốc gia và sống ở các thành phố lớn như Los Angeles, Chicago, New York cho rằng nếu điều này xảy ra ở Mỹ, mọi người sẽ hoảng loạn.
Hè 2021, cô trải qua hai cơn bão ở đảo Isla Mujeres, Mexico. Khi đó, gió lốc thổi tung những đống rác chất đống trên đảo. Hôm sau, mùi hôi xông lên nồng nặc, ngột ngạt và khó chịu, khiến cư dân phản ứng gay gắt.
Trong khi đó, ở Việt Nam, người dân xắn tay áo, dọn mớ hỗn độn và quay lại làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Hamilton sốc khi thấy họ có thể ngủ say giữa vùng ngập hoặc ăn trưa một cách thản nhiên trên phao như không có gì to tát. "Cách phản ứng của người Việt khiến tôi tin rằng bất cứ khi nào tôi cần, luôn có người sẵn sàng giúp đỡ", cô nói.
Khi chia sẻ câu chuyện về bão Matmo ở Việt Nam, Sheree Hamilton nhận được hàng trăm nghìn bình luận trên TikTok.
Trải nghiệm của cô phù hợp với khảo sát "Ethical Spending and Charitable Giving Survey 2023" của Mastercard. Báo cáo cho biết 78,5% người tiêu dùng Việt Nam tham gia quyên góp từ thiện, dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và cao hơn mức trung bình 60-70% toàn cầu.
Báo cáo "World Giving Index 2022" của Charities Aid Foundation cũng ghi nhận 64% người Việt luôn sẵn sàng giúp đỡ người lạ, 40% quyên góp tiền cho từ thiện và 26% tham gia tình nguyện, cao hơn mức trung bình toàn cầu (55% giúp đỡ người lạ, 31% quyên góp, 19% tình nguyện).
Geepee, 27 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội, biết trước có bão và nguy cơ ngập, nhưng không ngờ mọi thứ lại nghiêm trọng đến vậy. Từ đầu tháng 10, chàng trai Nigeria chuẩn bị sẵn đồ ăn dự trữ. Mưa bắt đầu vào ban đêm, và khi thức dậy, Hà Nội như chìm trong biển nước.
Nhà trường thông báo nghỉ dạy, nhưng một người bạn gọi cầu cứu vì xe máy mắc kẹt giữa đường ngập và giao thông tê liệt. Geepee ra ngoài giúp bạn đẩy xe qua vùng nước đến đầu gối. Lúc này, hai người đàn ông lạ mặt đi tới, cầm túi nylon nhắc anh bọc quanh ống xả xe máy để tránh nước tràn vào.
"Tôi rất cảm động khi được họ đẩy xe giúp", Geepee kể. "Lòng nhân ái của người Việt hiện diện khắp nơi".
Ở nơi làm việc của Geepee, nhiều giáo viên bị mắc kẹt, họ chia sẻ từng mẩu bánh mì cho nhau và ngủ lại trường. Một số người còn gửi video từ căn hộ của mình để thông báo rằng họ vẫn ổn.
Tuy nhiên, điều khiến anh ấn tượng là các đoàn cứu trợ từ miền nam và miền trung nhanh chóng tới các vùng bị ảnh hưởng, đồng thời đóng góp tiền cho các tổ chức hỗ trợ nạn nhân.
Chàng trai Nigeria nhận ra phản ứng của người Việt Nam trong bão lũ khác biệt so với nhiều quốc gia khác. Họ ứng xử điềm tĩnh, hợp tác và tôn trọng tập thể, rất hiếm những lời chỉ trích hay né trách nhiệm.
Ông Shawn Perfetto, phó hiệu trưởng một trường quốc tế ở phường Trúc Bạch, Hà Nội, mô tả đợt bão lũ hồi đầu tháng 10 là nghiêm trọng nhất trong 15 năm ông sống tại đây. Tuy nhiên, giữa ngày bão, cả khu phố vẫn chia nhau từng bó rau, đặt lên phao để gửi tới các gia đình bị nước cô lập. Một số khác gom từng túi mì, gạo và nhu yếu phẩm, đưa hàng thiết yếu cho những hộ khó khăn.
Shawn Perfetto đã học được tinh thần đó từ người Việt. Công ty ông đang bán rau, gây quỹ để gửi tới các trường học ở những tỉnh khó khăn, giúp học sinh trở lại lớp sau bão. "Nhờ đó, tôi mới cảm nhận rõ sức mạnh của cộng đồng Việt Nam", ông nói.
Ngọc Ngân
