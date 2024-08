Người nổi tiếng đua nhau dùng thuốc 'cải lão hoàn đồng'

MỹJoe Rogan, Hailey Bieber và Kourtney Kardashian ủng hộ dùng NAD để trẻ hóa cơ thể, song các chuyên gia khuyến cáo liệu pháp "khá vô dụng".

Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) là một phân tử sản xuất tự nhiên trong cơ thể, đang được bán dưới dạng thuốc viên, lỏng hoặc thuốc truyền. Nhiều vận động viên và người nổi tiếng sử dụng nó với mục đích trở nên trẻ trung hơn về mặt sinh học. Các nghiên cứu trên chuột cho thấy tăng mức NAD trong cơ thể sẽ làm tăng tuổi thọ lên 8%.

NAD giúp tái tạo và bảo vệ DNA, tạo ra năng lượng và xây dựng các tế bào mới. Khi còn trẻ, cơ thể sản sinh NAD một cách hiệu quả. Khi con người già đi, quá trình này giảm dần. Các nghiên cứu cho thấy đây có thể là một trong những lý do hiến cả tâm trí con người cũng suy giảm khi tuổi cao. Dù vậy, các nhà khoa học cảnh báo họ chưa thể tạo ra bất cứ sản phẩm NAD nào để uống hoặc truyền, có hiệu quả tương đương NAD cơ thể sản xuất tự nhiên.

Bất chấp sự hoài nghi, những chất bổ sung NAD vẫn được nhiều ngôi sao hạng A sử dụng và chia sẻ như một loại thần dược "cải lão hoàn đồng".

"Tôi sẽ dùng NAD suốt đời và sẽ không bao giờ già đi", người mẫu Hailey Bieber nói đùa khi đang truyền NAD cùng bạn thân của mình là người mẫu Kendall Jenner.

Joe Rogan, cựu võ sĩ UFC và podcaster cực kỳ nổi tiếng, cho biết anh cũng đang sử dụng sản phẩm này. Theo anh, NAD giúp bổ sung năng lượng, khiến anh cảm thấy năng động hơn. Kourtney Kardashian từ show thực tế Keep up with The Kardashian cũng coi đây là "chìa khóa di truyền để kéo dài tuổi thọ".

Các sản phẩm NAD có nhiều mức giá, tùy thuộc vào hình thức sử dụng và công ty phân phối. Kourtney Kardashian phải trả 84 USD cho 100 ml thuốc. Các thương hiệu khác thường bán 120 gói gel NAD với giá 25-40 USD. Trong khi đó, việc truyền NAD vào cơ thể thường có giá từ 500 USD đến 2.000 USD một lượt.

Các nhà sản xuất thường tuyên bố liệu pháp này có hiệu quả đặc biệt, bởi chúng bổ sung nhiều NAD vào cơ thể một cách trực tiếp. Về lý thuyết, những tuyên bố này là đúng, bởi NAD rất quan trọng với cơ thể. Chúng làm nền tảng cho việc chuyển đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng, theo giáo sư Charles Brenner, nhà hóa sinh tại bệnh viện nghiên cứu City of Hope.

Các nghiên cứu ban đầu về NAD cũng rất hứa hẹn. Sử dụng tiền chất NAD hơn một năm có thể làm tăng tuổi thọ của chuột lên 8,5%. Tăng lượng NAD trong có thể có thể ngăn chặn lão hóa và các vấn đề liên quan, theo đánh giá từ Đại học California San Francisco.

Dù vậy, các nhà khoa học chưa biết NAD bổ sung sẽ hoạt động thế nào trong cơ thể. Bản thân NAD rất hữu ích, nhưng không phải lúc nào thuốc viên và việc truyền thuốc cũng hiệu quả. Nguyên nhân là phân tử NAD quá lớn, khó xâm nhập vào tế bào theo dạng này. Nhiều khả năng, thuốc sẽ đi qua cơ thể mà không có bất cứ tác động nào, sau đó đi ra thông qua nước tiểu. Điều này khiến các chất bổ sung NAD, liệu pháp tiêm truyền và thuốc uống như hiện tại là "khá vô dụng".

Thay vì bổ sung NAD, các nhà khoa học khuyến nghị bổ sung các chất chứa thành phần thô mà cơ thể tổng hợp được để tạo NAD từ bên trong như niacin, nicotinamide riboside, axit nicotinic.

Các chuyên gia khác nhận định cách tốt nhất để tăng thêm lượng NAD là duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và thói quen tập thể dục. Các thực phẩm như bông cải xanh, thịt, cá, ngũ cốc và bánh mì giúp tạo lượng NAD ổn định, tự nhiên. Chỉ những người gặp tình trạng sức khỏe liên quan đến tuổi tác mới nên sử dụng sản phẩm bổ sung NAD.

