Người nổ súng gây náo loạn sân bay ra đầu thú

MỹKenny Wells, 42 tuổi, ra đầu thú và đối mặt loạt cáo buộc sau khi vô tình nổ súng gây náo loạn sân bay Atlanta hôm 20/11.

Cảnh sát hạt Clayton, bang Georgia, Mỹ hôm 30/11 cho biết Wells bị cáo buộc hàng loạt tội danh, trong đó có mang vũ khí vào sân bay và có hành vi bất cẩn dẫn đến nổ súng. Cuộc điều tra đang được tiếp tục và Wells chưa bị truy tố.

Kenny Wells, hành khách vô tình nổ súng tại sân bay thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ tháng trước. Ảnh: AP.

10 ngày trước đó, nhân viên an ninh tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta của thành phố Atlanta khám xét hành lý của Wells do nghi ngờ chứa vật cấm. Khi nhân viên an ninh đang khám túi, Wells "xông tới và tóm lấy khẩu súng", dẫn đến nổ súng.

Tiếng súng khiến Hartsfield-Jackson Atlanta, một trong những sân bay tấp nập nhất thế giới, trở nên hỗn loạn. Nhiều hành khách hoảng sợ nằm xuống mặt đất, trong khi những người khác xách hành lý tháo chạy. Nhiều chuyến bay bị tạm hoãn.

Ba người bị thương nhẹ trong cảnh hỗn loạn. Theo các bài đăng trên mạng xã hội, một số người đã phải xếp hàng dài và lỡ chuyến bay. Sân bay trở lại hoạt động bình thường khoảng hai giờ sau đó.

Sau sự cố, Wells lập tức cầm khẩu súng rời khỏi khu vực an ninh, chạy đến lối ra sân bay. Khẩu súng sau đó được tìm thấy trong thùng rác tại sân bay. Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) xác định đây không phải vụ nổ súng có chủ ý.

Sân bay Mỹ hỗn loạn vì nổ súng Cảnh hỗn loạn tại sân bay Atlanta, Mỹ, sau vụ nổ súng vô tình hôm 20/11. Video: Twitter/Hasmet Asilkan.

Huyền Lê (Theo AP)