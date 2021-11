Hành khách bỏ chạy tán loạn và các chuyến bay bị hoãn khởi hành tại sân bay Atlanta của Mỹ, sau khi một vụ nổ súng vô tình xảy ra.

Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) cho biết sự cố xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 20/11, khi nhân viên an ninh tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta của thành phố Atlanta, bang Georgia, khám xét một túi hành lý do máy quét xác định bên trong có vật bị cấm.

Nhân viên an ninh đề nghị hành khách sở hữu chiếc túi không lại gần, nhưng khi túi được mở ra, người đàn ông này "xông tới và tóm lấy một khẩu súng", dẫn đến vụ nổ súng. "Hành khách này sau đó bỏ trốn khỏi khu vực an ninh, chạy đến lối ra của sân bay. Đây không phải vụ nổ súng cố ý", thông báo của TSA có đoạn.

Sân bay Mỹ hỗn loạn vì nổ súng Cảnh hỗn loạn tại sân bay Atlanta, Mỹ, sau vụ nổ súng vô tình hôm 20/11. Video: Twitter/Hasmet Asilkan.

Nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho hay hướng bắn đi vào bên trong chiếc túi của hành khách mang súng. Phát ngôn viên sân bay Atlanta Andrew Gobeil cũng cho biết vụ nổ súng là vô tình, nói thêm rằng tiếng súng đã gây ra tình trạng hỗn loạn.

Cảnh quay tại hiện trường cho thấy các hành khách hoảng sợ nằm trên mặt đất bên trong sân bay, còn những người đã ra đến đường băng xuống máy bay và chờ đợi. Một hành khách tên Erika Zeidler cho biết cô nhìn thấy mọi người chạy dọc hành lang khi đang ngồi trong một nhà hàng.

"Tôi nghĩ họ bị trễ chuyến bay, nhưng ngày càng nhiều người chạy đến. Một số người la hét. Sau đó, một người dừng lại và nói với tôi rằng có kẻ nổ súng và tôi cần chạy ngay đi", Zeidler kể lại.

Các hành khách đứng chờ trên đường băng sau vụ nổ súng ở sân bay Atlanta, Mỹ, hôm 20/11. Ảnh: Twitter/E Zeidler.

TSA cho biết có ba người bị thương và không nguy hiểm đến tính mạng. Theo nguồn tin, họ đều bị thương trong quá trình bỏ chạy và hai người đã được đưa đến bệnh viện. Gobeil cho hay cuộc điều tra về sự cố đang được tiến hành. Sân bay Atlanta đã được nối lại hoạt động như bình thường sau khi các chuyến bay bị tạm hoãn khởi hành.

Theo TSA, sự cố giúp nhắc nhở hành khách về "tầm quan trọng của kiểm tra đồ đạc cá nhân", không bỏ sót những vật nguy hiểm trước khi lên đường đến sân bay. Cơ quan cho biết thêm rằng nhân viên của họ đã tìm thấy hơn 450 khẩu súng tại khu vực kiểm tra an ninh của sân bay Atlanta trong năm nay.

Ánh Ngọc (Theo NBC, CNN)